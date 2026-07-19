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demokrácia
Frank-Walter Steinmeier
köztársasági elnök
Sulyok Tamás

Németország nem kér Magyar Péter ajánlatából, amellyel eltávolította Sulyok Tamást: "állást kell foglalni"

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Bizarr helyzet állt elő a magyar köztársasági elnök precedens nélküli eltávolításával. Sulyok Tamást azzal az indoklással távolította el Magyar Péter, hogy pártatlan elnököt ültet a helyébe, a magyar közjogi rendszer mintájául szolgáló európai demokráciában azonban pont most deklarálták, hogy az ellenkező irányba haladnak. Az elvek a mai Európában úgy hajlanak, ahogy a szükség hozza.
Pető Sándor
2026.07.19, 13:14

Nincsen rá példa, hogy demokráciában jogszabálymódosítással megszüntessék az államelnök mandátumát, a precedenst erre Magyarország szolgáltatja, épp a napokban: hétfőn ötéves ciklusa felét sem letöltve kényszerűen távozik posztjáról Sulyok Tamás. A helyzet bizarr. Az előző magyar kormánnyal szemben a jogállamot védő Európai Bizottság hallgat. Magyar Péter a példátlan aktust politikai elvvel támasztja alá, miközben a magyar demokratikus rendszer megformálásban mintául használt Németország épp a napokban indult el – az ellenkező irányba. 

Sulyok Tamás eltávolítását Steinmeir sem tette szóvá, az államelnöki szerepről azonban markáns véleményt fogalmazott meg
Sulyok Tamás eltávolítását Steinmeir sem tette szóvá, az államelnöki szerepről azonban markáns véleményt fogalmazott meg Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Valójában a németeknél egy másik szempontból ugyanaz történt: egy adott elvet addig használnak, amíg politikai hasznot hajt, majd simán eldobják, amikor már nem – hívja fel a figyelmet a Berliner Zeitung. A szándék a németeknél az előretörő, Magyarországon pedig a legyőzött jobboldal visszaszorítása.

Miközben pörögtek az események, és Sulyok Tamás bejelentette: kényszerűen aláírja a saját eltávolítását tartalmazó, alkotmánymódosítást, Magyar Péter Facebook posztban erősítette meg indoklását az általa következetesen "Fidesz-bábnak" nevezett államelnök eltávolítására:

Sulyok Tamás szerint példátlan eltávolítása és a választójog korlátozása hosszú távra üt sebet a magyar alkotmányos rendszeren, a jpg uralmán, gyakorlatilag felszámolva az elnöki pozíció legitimitását: Magyarország következő államfője egy, az alkotmányos értékeket sértő eljárással elmozdított elnök helyébe fog lépni. Orbán Viktor leköszönt kormányfő szerint pedig a történtek után senki sincs biztonságban

A kormány kritikusai szerint tehát ilyen módszerrel nem valósítható meg Magyar Péter ígérete, a köztársasági elnök pozíciója nem megújul, hanem szinte jóvátehetetlen kárt szenved. 

Az Európai Bizottságnak pont a napokban lehetősége volt, hogy miután éveken keresztül eurómilliárdokat tartott vissza Magyarországtól a jogállamiság védelmére hivatkozva, kommentálja a Tisza-kormány hatalomkoncentráló intézkedéseit, amelyek más főhivatalnokokat is érintenek, korlátozzák a parlamenti képviselők megválaszthatóságát és kizárják a kormányfői poszt visszaszerzéséből személyese Orbán Viktort.

A napokat késett, de pénteken mégis publikált éves bizottsági jogállamisági jelentés azonban egyszerűen csak konstatálta a köztársasági elnök menesztését és a többi átalakítást, azt sem említve, hogy mindez a Velencei Bizottság állásfoglalása előtt történik. 

Sulyok Tamás eltávolítása: a németek államelnök szerint nem kell pártatlannak lenni

Brüsszelből tehát a hallgatás a kommentár. Berlinből azonban mégis érkezett kommentárféle egy köztársasági elnöki interjúban, ha Frank-Walter Steinmeier nem is a magyar helyzetről beszélt, hanem a saját országáról. 

Amiről beszélt, az teljesen ellentmond Magyar Péter indoklásának a magyar közjogi rendszer 1990-es kialakításakor mintának tekintett országban. 

A háttér: a jobboldali AdF, Orbán Viktor Fideszének német szövetségese tovább növelte előnyét a közvéleménykutatásokban. Ha jövő vasárnap tartanák a szövetségi parlamenti választásokat, az AfD továbbra is Németország legerősebb pártja lenne. Az Insa közvélemény-kutató intézet friss felmérése szerint az AfD a szavazatok 29 százalékát, míg a fő kormányerő, a CDU/CSU 21 százalékát szerezné meg. Miközben az AfD támogatottsága enyhén emelkedett, a CDU/CSU-é kis mértékben csökkent.

Miközben Magyarországon már javában tombolt a Sulyok Tamás körüli vita, parlamenti eltávolításának küszöbén Frank-Walter Steinmeier a ZDF-nek adott interjút. Ebben 

egyértelműen szakított az államelnök pártatlan kívülállásának azzal a koncepciójával, amelyet annak idején Magyarország is átvett.

Steinmeier szerint a szövetségi elnöki hivatal egyfajta „biztonsági háló a demokrácia számára” az egyre erősebb populista erőkkel szemben – jelentette a Tagesschau, a hagyományosan a "tűzfal" mögött tartott AdF-re utalva.

Mint mondta, a szövetségi elnök szerepe megváltozott. Korábban az államfő a pártpolitika felett állt – magyarázta. Húsz évvel ezelőtt, sőt még korábban is, a választók alapvetően bal- és jobboldal, helyes és helytelen között választottak. Bár ez ma is nagyrészt így van, mára az emberek jelentős része magára a demokratikus rendszerre szavaz nemet.

Itt már nem elegendő a pártatlanságra hivatkozni. Állást kell foglalni 

– hangsúlyozta Steinmeier.

 

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