Sulyok Tamást pótolják, de a pótlást is pótolni kell – így oldják meg, hatalmas az alkotmányos zűrzavar

Felfordult a magyar alkotmányos rendszer, védelmében Sulyok Tamás köztársasági elnök szombaton úgy döntött: aláírja a saját eltávolításáról szóló demokratikus precedens nélküli alkotmánymódosítást. A fejlemények nem csak a politikai életben vetnek hatalmas hullámokat, az áprilisi választáson győztes, hatalmát centralizáló kormánypártnak a nyomán praktikus probémákat kell megoldania.

Sulyok Tamás feladatait Forsthoffer Ágnes látja el hétfőtől, de ki látja el akkor az ő feladatait? Fotó: NurPhoto via AFP

Maga Sulyok Tamás úgy fogalmazott, az átalakítás hosszú távra üt sebet a magyar jogállamon, a leköszönt kormányfő Orbán Viktor drámai üzenete szerint pedig azt jelzi: mostantól "senki sincs biztonságban".

Ugyanakkor az elnök feladatok olyan fontosak, hogy az alkotmányos zűrzavar közepette kinevezendő Tisza-államelnök érkezésig sem maradhatnak ellátatlanul.

Sulyok Tamás döntése után Magyar Péter kormányfő nyomban bejelentette: miután július 20-án 0:00 órától – azaz már holnap – megszűnik a köztársasági elnöki megbízatása, az Alaptörvény rendelkezései szerint július 20-tól ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit.

Ezzel azonban nincs vége. Felvetődhetne a kérdés, mennyire veszi komolyan a köztársasági elnöki pozíciót a Tisza Párt, ha valaki egyszerre látná el a feladatait egy olyan fontos más munkakör feladatival, mint amilyen a parlamenti elnökéé. Sőt, a konkrét esetben összeférhetetlenség is felmerülhet. Mindezek elkerülését célozza egy másik személyi döntés.

Sulyok Tamás eltávolítása után ez történik

Forsthoffer Ágnes szombati Facebook-posztjában megerősítette: az alaptörvény 17. módosításnak hatálybalépésére tekintettel Sulyok Tamás köztársasági elnök megbízatása 2026. július 20-án megszűnik, és az új köztársasági elnök megválasztásáig jogköreit az Országgyűlés elnöke gyakorolja.

"E felelősségteljes közjogi feladatot az Alaptörvényhez és Magyarország alkotmányos rendjéhez hűen, a tisztség méltóságát szem előtt tartva, legjobb tudásom szerint fogom ellátni. Az átmeneti időszakban minden erőmmel azon leszek, hogy a rám ruházott feladatokat kiegyensúlyozottan, pártatlanul és az ország érdekeit szolgálva végezzem" - fogalmazott az MTI jelentése szerint.