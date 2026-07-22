Ultimátumot kaptak a tagállamok Brüsszeltől: már nem foghatják Orbán Viktorra – színt kell vallaniuk, miért lassítják az újabb szankciós csomag elfogadását
Orbán Viktor miniszterelnöki székből való távozása után derült ki, hogy az uniós országok között több vörös vonal húzódik az Oroszország elleni szankciók ügyében. A Politico összeállítása szerint Orbán Viktor éveken át – a Kremllel fenntartott szoros kapcsolatai és a szankciók blokkolásával kapcsolatos rendszeres fenyegetései miatt – politikai fedezetet biztosított azoknak az országoknak, amelyek szintén nem támogatták a keményebb intézkedéseket. Miután azonban Magyar Péter vezeti Magyarországot, és Budapest már nem akadályozza a döntéshozatalt, ezeknek a kormányoknak saját nevükben kell megindokolniuk ellenállásukat az új szankciós csomag egyes elemeivel szemben.
Csalódottságról árulkodnak a hangok Brüsszelben az új szankciós csomag kapcsán
Mint a Világgazdaság oldalán arról beszámoltunk, az újabb, sorrendben a huszonegyedik szankciós csomag kapcsán egyre több tagállam követel magának kivételt, ami az eredeti szankciós elképzelések felpuhulásához vezet. Az energetikai kérdés külön szegmenst képviselt a tagállami ellenállásban, mivel kiderült: több ország sem pártolja az orosz LNG-re vonatkozó újabb szigorításokat.
„Meglepő és csalódást keltő, hogy milyen sok tagállam hátráltatja a folyamatot” – mondta Ville Niinistö finn európai parlamenti képviselő, az EP Oroszországgal foglalkozó küldöttségének elnöke. Hangsúlyozta: különösen fontos lenne most tovább erősíteni az uniós szankciókat, amikor Oroszország gazdasága és a közvélemény is egyre inkább megérzi a háború terheit.
Bár a diplomáciai források továbbra is arra számítanak, hogy végül megszületik a megállapodás, ehhez további engedményekre lehet szükség. A lap által megkérdezett hét, a tárgyalásokra rálátó forrás szerint több intézkedést már jelentősen felvizeztek vagy teljesen töröltek.
Az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság júniusban mutatta be a 21. szankciós csomagot. Az Oroszország Ukrajna elleni inváziója óta ez lenne a huszonegyedik intézkedéscsomag. Diplomáciai források szerint
- húsz kör után az EU gyakorlatilag kifogyott az egyszerűen szankcionálható célpontokból, és
- egyre gyakrabban ütközik a tagállamok erős gazdasági érdekeibe.
A szankciók elfogadásához mind a 27 tagállam egyhangú támogatása szükséges.
„Már nincsenek könnyen elérhető célpontok. Húsz csomag után természetes, hogy egyre inkább beleütközünk az egyes tagállamok saját érdekeibe, ezért kompromisszumokat kell találni” – fogalmazott egy, a tárgyalásokban részt vevő uniós diplomata.
Osztrák banki érdekek és halimport
A tárgyalásokat Ausztria is nehezítette, amikor a Raiffeisen Bank International érdekében lépett fel. A pénzintézet régóta szeretne kártérítést kapni azért, amit a bank 2,44 milliárd euró értékű oroszországi vagyonának jogellenes kisajátításaként értékel.
Bécs korábban is felvetette ezt az ügyet, de a diplomaták szerint most először okozott érdemi késedelmet a szankciós tárgyalások végső szakaszában.
Az Európai Bizottság ezért azt ígérte Ausztriának, hogy egy későbbi szankciós csomagban külön foglalkozik a kérdéssel.
Más tagállamoknak sikerült elérniük, hogy kikerüljön a tervezetből az orosz halimport fokozatos megszüntetése is, noha Moszkva évente több mint félmilliárd dollár bevételhez jut ezekből az exportokból az uniós piacon. Az eredeti javaslat a tőkehal, a foltos tőkehal és a fekete tőkehal importját tiltotta volna be, de ezt a fogyasztói árak és az uniós halfeldolgozó ipar miatt végül elvetették.
Kirill pátriárka és orosz katonák EU-s beutazása is a kérdéses pontok között
A korábbi tervezetek még tartalmazták Kirill orosz ortodox pátriárka szankcionálását, valamint korlátozásokat vezettek volna be az orosz fegyveres erők volt tagjaival szemben is.
Bulgária ellenezte Kirill felvételét a szankciós listára. Olaszország szintén fenntartásokat jelzett, egy diplomata szerint pedig a Vatikán sem támogatta, hogy egy másik egyház vezetőjét szankcionálják.
A végleges tervezetből így Kirill neve kikerült.
Franciaország és Olaszország – amelyek sok orosz állampolgárnak adnak ki vízumot – a volt orosz katonákra vonatkozó korlátozásokat is kifogásolták. Álláspontjuk szerint még nem alakult ki megfelelő rendszer annak eldöntésére, hogy kiket érintsenek az intézkedések, ezért ezeket jelentősen enyhítették.
A számos engedmény ellenére a jelenlegi tervezet alapján újabb
több tucat orosz bankot zárnának ki a SWIFT nemzetközi bankközi üzenetküldő rendszerből, miközben több mint 250 újabb személy kerülhetne beutazási tilalom alá az Európai Unióban.
Ez lenne a legnagyobb ilyen bővítés 2023 óta.
Egy diplomata szerint az olajárplafon fenntartása és a katonákra vonatkozó vízumkorlátozások miatt a csomag így is ambiciózusnak számít.
A kompromisszumok ugyanakkor lehűtötték azokat a várakozásokat, hogy Orbán Viktor távozásával lényegesen könnyebbé válik az Oroszországra nehezedő gazdasági nyomás fokozása.
„Orbán nehéz partner volt. De a teljes szankciós csomagokat valójában soha nem vétózta meg” – fogalmazott egy uniós diplomata.