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Ursula von der Leyen
Szerbia
Európai Bizottság
uniós támogatás

Szerbia uniós csatlakozása: Vucic kis győzelmet aratott, Brüsszel állítólag zöld lámpát adott

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Újabb fordulat körvonalazódik Belgrád európai integrációjában. Diplomáciai források szerint Brüsszel vezetése azon dolgozik, hogy a vétózó tagállamok feladják ellenállásukat Szerbiával szemben.
VG
2026.07.16, 21:28

Magas rangú uniós vezetők diplomáciai akcióba kezdtek, hogy Szerbia még júliusban megnyithassa a csatlakozási tárgyalások 3-as klaszterét. A háttérben komoly politikai és pénzügyi érdekek húzódnak meg, hiszen Belgrád több mint 1,5 milliárd eurós uniós támogatáshoz juthatna hozzá.

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Az Európai Bizottság és az Európai Tanács vezetése is támogatja, hogy Szerbia még ebben a hónapban megnyithassa a 3-as tárgyalási klasztert / Fotó: AFP

A montenegrói Dan hírlap információi szerint Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke és Gert Jan Köpmann, a bővítési tárgyalásokért felelős főigazgató közösen egyeztetett a kialakult patthelyzet feloldásáról.

A három vezető megállapodott abban, hogy az Európai Bizottság támogatásával minden lehetséges diplomáciai eszközt bevetnek annak érdekében, hogy Szerbia zöld utat kapjon. 

A terv része, hogy Franciaországot, Németországot és más meghatározó tagállamokat is bevonják a vétózó országok meggyőzésébe.

A cél nem csupán a 3-as klaszter megnyitása. Brüsszel azt is szeretné elérni, hogy Belgrád akadálytalanul hozzáférjen a Reform- és Növekedési Eszköz forrásaihoz. Szerbiának ebből a programból összesen mintegy 1,58 milliárd euró járhat. Az ország már lehívott 111 millió euró előfinanszírozást, valamint megkapta az első, 56,5 millió eurós részletet is, a további kifizetések azonban politikai döntésektől függnek.

A diplomáciai offenzíva részeként Gert Jan Köpmann már egyeztetett az Európai Parlament képviselőivel, és várhatóan Tonino Piculával, az EP Szerbiáért felelős jelentéstevőjével is tárgyalni fog. A megbeszélések célja, hogy ismertesse azokat az érveket, amelyek Brüsszel szerint indokolják Szerbia további előrelépését.

Így is óriási akadályt kell leküzdenie Szerbiának

A csatlakozási klaszter megnyitásához azonban mind a 27 uniós tagállam egyhangú támogatása szükséges. Jelenleg több ország is blokkolja vagy nem támogatja a döntést, köztük Hollandia, Belgium, Svédország, Horvátország, Bulgária, Finnország, Észtország, Lettország, Litvánia, Dánia és Luxemburg.

Aleksandar Vucic szerb elnök korábban úgy fogalmazott: ha Szerbia a teljesített feltételek ellenére sem léphet előre a csatlakozási tárgyalásokban, az bizonyítaná, hogy az Európai Unió által gyakran hangoztatott, érdemalapú bővítési politika a gyakorlatban nem mindig érvényesül. Szerinte ez azt mutatná, hogy a politikai szempontok sok esetben felülírják a hivatalosan meghirdetett feltételrendszert.

Uniós bővítés: Ukrajna jól teljesít, Szerbia viszont nem elég elhivatott az uniós értékek iránt − mondta ki az Európai Parlament

Az Európai Parlament (EP) két fontos témában foglalt állást. A szerdai plenáris ülésen a bővítés témája kapott kiemelt szerepet, a képviselők pedig két tagjelölt országról is véleményt alkottak. A politikusok szerint Ukrajna reformtörekvései a háború ellenére sínen vannak, ám Szerbia lépései nem tükrözik az ország által megfogalmazott stratégiai célokat.

 

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