Deviza
EUR/HUF361,66 +0,61% USD/HUF316,16 +0,89% GBP/HUF425,89 +0,38% CHF/HUF390,78 +0,35% PLN/HUF83,5 +0,4% RON/HUF69,01 +0,59% CZK/HUF14,93 +0,56% EUR/HUF361,66 +0,61% USD/HUF316,16 +0,89% GBP/HUF425,89 +0,38% CHF/HUF390,78 +0,35% PLN/HUF83,5 +0,4% RON/HUF69,01 +0,59% CZK/HUF14,93 +0,56%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX142 071,93 +0,86% MTELEKOM2 630 +1,15% MOL4 162 -1,37% OTP45 190 +1,92% RICHTER12 070 +0,5% OPUS368,5 +2,22% ANY7 180 +1,27% AUTOWALLIS142 -1,73% WABERERS4 680 -2,5% BUMIX9 350,12 +0,6% CETOP4 769,61 -0,16% CETOP NTR3 052,12 -0,15% BUX142 071,93 +0,86% MTELEKOM2 630 +1,15% MOL4 162 -1,37% OTP45 190 +1,92% RICHTER12 070 +0,5% OPUS368,5 +2,22% ANY7 180 +1,27% AUTOWALLIS142 -1,73% WABERERS4 680 -2,5% BUMIX9 350,12 +0,6% CETOP4 769,61 -0,16% CETOP NTR3 052,12 -0,15%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Tisza-kormány
Szijjártó Péter
Magyar Péter
törvénymódosítás
BYD

Jöhet a Lex Szijjártó: Magyar Péter személyre szabott törvénymódosítással állítaná meg Szijjártót, hogy a BYD-nak dolgozhasson

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A miniszterelnök az összeférhetetlenségi szabályok szigorítását helyezte kilátásba. Magyar Péter szerint ugyanis a BYD globális vezetői pozíciója „túl nyilvános meghálálása” Szijjártó Péter korábbi munkájának.
VG
2026.07.16, 20:37
Frissítve: 2026.07.16, 20:37

Újabb támadást indított Magyar Péter Szijjártó Péter ellen: a miniszterelnök már azt is kilátásba helyezte, hogy kiterjesztik az összeférhetetlenségi szabályokat, ami megakadályozhatja a volt külügyminiszter BYD-nál tervezett munkavállalását. A bejelentés szerint a kormány jogszabály-módosítással is fellépne a kinevezés ellen – írta a Magyar Nemzet.

szijjártó péter
A BYD-hoz igazoló Szijjártó Péter ismét Magyar Péter célkeresztjébe került/ Fotó: Xinhua via AFP

A volt külügyminiszter szerdán jelentette be, hogy lemond parlamenti mandátumáról, és a jövőben a BYD vállalatcsoportnál a külső kapcsolatokért, valamint az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetőként folytatja pályafutását.

A csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón Magyar Péter közölte

a kormány kiterjesztené az összeférhetetlenségi szabályokat, ezért nem is biztos, hogy a kinevezés végül megvalósulhat. 

A Telex kérdésére pedig úgy fogalmazott, hogy a BYD döntése „túl nyilvános” meghálálása annak a szerepnek, amelyet Szijjártó Péter játszott a kínai autógyártó magyarországi beruházásában.

A volt külügyminiszter még 2023 végén jelentette be, hogy a BYD Szegeden építi fel első európai személyautó-gyárát. Akkor arról beszélt, hogy a beruházást 224 tárgyalási forduló előzte meg, és az ország történetének egyik legjelentősebb ipari befektetéséről van szó.

A „lex Szijjártó"-t tervezi a TISZA-kormány? 

Magyar Péter már a bejelentést követő napon több Facebook-bejegyzésben is bírálta Szijjártó Pétert. A miniszterelnök azt állította, hogy a volt külügyminiszter korábban állami támogatások megszerzésében segítette a kínai vállalatot, ezért szerinte összeférhetetlenségi kérdéseket vet fel, hogy most a BYD vezetői csapatához csatlakozik.

A bejelentett jogszabály-szigorítás ugyanakkor azt vetíti előre, hogy a kormány már törvényi eszközökkel is korlátozná a volt kormánytagok magánszektorbeli elhelyezkedését. Egyelőre nem ismert, pontosan milyen módosítás készül, és az milyen személyi körre, illetve milyen időtartamra vonatkozna.

A BYD közben a világ legnagyobb új energiás járműgyártójává nőtte ki magát. A vállalat tisztán elektromos és plug-in hibrid modellekből globálisan több mint 4,5 milliót értékesített, megelőzve a Teslát és több hagyományos autógyártót is. Szegedi gyára a cég európai terjeszkedésének egyik kulcsberuházása.

Botrány robbant a kormányinfón: Magyar Péter megfenyegette Szijjártó Pétert a BYD-s kinevezése miatt - "Nem is biztos, hogy ez a munkakör megvalósul"

Durván beleszállt a szegeden is gyárat építő BYD egyik globális vezetőjének frissen kinevezett Szijjártó Péterbe a miniszterelnök a kormányzati tájékoztatón csütörtökön. A kormányfő szavai arra engednek következtetni, hogy akár abban is megakadályozhatják a volt külügyért, hogy betöltse topmenedzseri pozícióját a kínai óriásvállalatban.

 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu