Jöhet a Lex Szijjártó: Magyar Péter személyre szabott törvénymódosítással állítaná meg Szijjártót, hogy a BYD-nak dolgozhasson

Újabb támadást indított Magyar Péter Szijjártó Péter ellen: a miniszterelnök már azt is kilátásba helyezte, hogy kiterjesztik az összeférhetetlenségi szabályokat, ami megakadályozhatja a volt külügyminiszter BYD-nál tervezett munkavállalását. A bejelentés szerint a kormány jogszabály-módosítással is fellépne a kinevezés ellen – írta a Magyar Nemzet.

A BYD-hoz igazoló Szijjártó Péter ismét Magyar Péter célkeresztjébe került/ Fotó: Xinhua via AFP

A volt külügyminiszter szerdán jelentette be, hogy lemond parlamenti mandátumáról, és a jövőben a BYD vállalatcsoportnál a külső kapcsolatokért, valamint az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetőként folytatja pályafutását.

A csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón Magyar Péter közölte:

a kormány kiterjesztené az összeférhetetlenségi szabályokat, ezért nem is biztos, hogy a kinevezés végül megvalósulhat.

A Telex kérdésére pedig úgy fogalmazott, hogy a BYD döntése „túl nyilvános” meghálálása annak a szerepnek, amelyet Szijjártó Péter játszott a kínai autógyártó magyarországi beruházásában.

A volt külügyminiszter még 2023 végén jelentette be, hogy a BYD Szegeden építi fel első európai személyautó-gyárát. Akkor arról beszélt, hogy a beruházást 224 tárgyalási forduló előzte meg, és az ország történetének egyik legjelentősebb ipari befektetéséről van szó.

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Magyar Péter már a bejelentést követő napon több Facebook-bejegyzésben is bírálta Szijjártó Pétert. A miniszterelnök azt állította, hogy a volt külügyminiszter korábban állami támogatások megszerzésében segítette a kínai vállalatot, ezért szerinte összeférhetetlenségi kérdéseket vet fel, hogy most a BYD vezetői csapatához csatlakozik.

A bejelentett jogszabály-szigorítás ugyanakkor azt vetíti előre, hogy a kormány már törvényi eszközökkel is korlátozná a volt kormánytagok magánszektorbeli elhelyezkedését. Egyelőre nem ismert, pontosan milyen módosítás készül, és az milyen személyi körre, illetve milyen időtartamra vonatkozna.

A BYD közben a világ legnagyobb új energiás járműgyártójává nőtte ki magát. A vállalat tisztán elektromos és plug-in hibrid modellekből globálisan több mint 4,5 milliót értékesített, megelőzve a Teslát és több hagyományos autógyártót is. Szegedi gyára a cég európai terjeszkedésének egyik kulcsberuházása.