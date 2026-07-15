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Rendkívüli

Rendkívüli bejelentést tett Szijjártó Péter: lemond a parlamenti mandátumáról, a BYD egyik globális vezetője lesz

bejelentés
Szijjártó Péter
BYD

Rendkívüli bejelentést tett Szijjártó Péter: lemond a parlamenti mandátumáról, a BYD egyik globális vezetője lesz

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A korábbi külgazdasági és külügyminiszter közölte, hogy lemond parlamenti mandátumáról. Szijjártó Péter bejelentette, hogy a világ vezető elektromosautó-gyártójánál új feladatot kapott.
VG
2026.07.15, 13:36
Frissítve: 2026.07.15, 13:58

„Benyújtottam a parlamenti mandátumomról történő lemondásomat. Ennek oka, hogy rendkívül megtisztelő ajánlatot kaptam a világgazdaság egyik meghatározó vállalatától egy nemzetközi pozíció betöltésére” – írta Szijjártó Péter a Facebookon.

szijjártó péter
Fotó: Xinhua via AFP

A korábbi külgazdasági és külügyminiszter a posztjában közölte: a BYD az elmúlt húsz év egyik legnagyobb autóipari sikertörténete és egyben az új energiájú járművek világelső gyártója is.  

A mai naptól a vállalatcsoport külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetőjeként dolgozom tovább

– írta Szijjártó.

Magyarország és a BYD között az elmúlt években szoros együttműködés alakult ki. A vállalat Szegeden építi első európai autógyárát, és ide helyezte az európai központját is. 

A BYD 2023 decemberében jelentette be, hogy Szegeden építi fel első európai személyautó-gyárát. A döntést Szijjártó Péter közölte, és elmondta: a beruházás előkészítését 224 tárgyalási forduló előzte meg.

A miniszter akkor úgy fogalmazott, hogy ez az egyik legfontosabb autóipari beruházás Magyarország történetében.  

2024 februárjában, a BYD budapesti rendezvényén Szijjártó Péter már arról beszélt, hogy a kínai vállalat beruházása „garanciát jelent a magyar gazdaság hosszú távú növekedésére”, és hozzájárul ahhoz, hogy Magyarország ne kövesse, hanem alakítsa a globális technológiai változásokat. Külön kiemelte a keleti nyitás politikáját, amely szerinte megalapozta a kínai beruházások érkezését.

A volt külgazdasági és külügyminiszter 2024-ben a BYD budapesti beszállítói fórumán is részt vett, ahol hangsúlyozta, hogy Magyarország célja nem csupán a kínai beruházások fogadása, hanem az is, hogy minél több hazai vállalkozás kapcsolódhasson be a BYD európai ellátási láncába.

A rendezvényen több mint száz magyar vállalat találkozhatott a BYD beszerzési vezetőivel, a HIPA közreműködésével. Szijjártó ezt a magyar autóipari beszállítók számára „példátlan lehetőségnek” nevezte

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