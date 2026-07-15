Rendkívüli bejelentést tett Szijjártó Péter: lemond a parlamenti mandátumáról, a BYD egyik globális vezetője lesz

„Benyújtottam a parlamenti mandátumomról történő lemondásomat. Ennek oka, hogy rendkívül megtisztelő ajánlatot kaptam a világgazdaság egyik meghatározó vállalatától egy nemzetközi pozíció betöltésére” – írta Szijjártó Péter a Facebookon.

Fotó: Xinhua via AFP

A korábbi külgazdasági és külügyminiszter a posztjában közölte: a BYD az elmúlt húsz év egyik legnagyobb autóipari sikertörténete és egyben az új energiájú járművek világelső gyártója is.

A mai naptól a vállalatcsoport külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetőjeként dolgozom tovább

– írta Szijjártó.

Magyarország és a BYD között az elmúlt években szoros együttműködés alakult ki. A vállalat Szegeden építi első európai autógyárát, és ide helyezte az európai központját is.

A BYD 2023 decemberében jelentette be, hogy Szegeden építi fel első európai személyautó-gyárát. A döntést Szijjártó Péter közölte, és elmondta: a beruházás előkészítését 224 tárgyalási forduló előzte meg.

A miniszter akkor úgy fogalmazott, hogy ez az egyik legfontosabb autóipari beruházás Magyarország történetében.

2024 februárjában, a BYD budapesti rendezvényén Szijjártó Péter már arról beszélt, hogy a kínai vállalat beruházása „garanciát jelent a magyar gazdaság hosszú távú növekedésére”, és hozzájárul ahhoz, hogy Magyarország ne kövesse, hanem alakítsa a globális technológiai változásokat. Külön kiemelte a keleti nyitás politikáját, amely szerinte megalapozta a kínai beruházások érkezését.

A volt külgazdasági és külügyminiszter 2024-ben a BYD budapesti beszállítói fórumán is részt vett, ahol hangsúlyozta, hogy Magyarország célja nem csupán a kínai beruházások fogadása, hanem az is, hogy minél több hazai vállalkozás kapcsolódhasson be a BYD európai ellátási láncába.

A rendezvényen több mint száz magyar vállalat találkozhatott a BYD beszerzési vezetőivel, a HIPA közreműködésével. Szijjártó ezt a magyar autóipari beszállítók számára „példátlan lehetőségnek” nevezte

Cikkünk frissül