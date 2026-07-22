Most kezd bedurvulni Szijjártó Péter BYD-s kinevezése: utána nyúlnának Magyarországról, 25 évre titkosították az információkat – "Mi a NATO és az Európai Unió tagjai vagyunk, Kína nem tartozik a szövetségbe"

Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminiszter meghallgatását kezdeményezné a Tisza Párt az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságában új, BYD-nál betöltött pozíciója miatt. A kormánypárti képviselők szerint felmerülhetnek nemzetbiztonsági kérdések, míg a bizottság elnöke úgy értékelt, hogy egyelőre nem került elő új, releváns információ.

Zárt ülésen foglalkozott a nemzetbiztonsági bizottság Szijjártó Péter új vállalati megbízatásával / Fotó: Xinhua via AFP

Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminiszter meghallgatását kezdeményezné az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságában a Tisza Párt.

A szerdai, zárt ülés napirendjén az szerepelt, jelenthet-e nemzetbiztonsági kockázatot, hogy a korábbi tárcavezető a kínai BYD autógyártónál vállalt vezető pozíciót.

A bizottság kormánypárti tagja, Czakó Czirbus Pál az ülés után azt mondta, hogy szerintük felmerülhet annak a veszélye, hogy egy volt külügyminiszter birtokában lévő minősített információk olyan vállalati környezetbe kerülhetnek, amely nem Magyarország szövetségi rendszeréhez tartozik.

A képviselő arra hivatkozott, hogy Magyarország a NATO és az Európai Unió tagja, míg Kína nem része ennek a szövetségi rendszernek. Emellett azt is felidézte, hogy a BYD vezérigazgatója a Kínai Kommunista Párt tagja. Czakó Czirbus Pál szerint ezért indokolt lenne Szijjártó Péter személyes meghallgatása is, ahol konkrét kérdéseket tehetnének fel neki új megbízatásával kapcsolatban.

A politikus emellett bírálta Szijjártó korábbi külpolitikai tevékenységét is, felidézve az Oroszországgal fenntartott kapcsolatokat, a BYD magyarországi beruházásai melletti lobbitevékenységet, valamint a külügyet ért korábbi kibertámadásokat.

Állítása szerint ezek alapján felmerül a kérdés, hogy a volt miniszter kinek az érdekeit szolgálta.

A nemzetbiztonsági bizottság elnöke, Apáti István (Mi Hazánk) ugyanakkor azt közölte, hogy az ülésen az Információs Hivatal és az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgató-helyetteseit hallgatták meg, az ott elhangzottakat pedig 2051. december 31-ig titkosították.

Apáti szerint a vizsgálat rendkívül nehéz, mert gyakorlatilag lehetetlen megállapítani, milyen beszélgetések zajlottak Szijjártó Péter és a kínai vállalat vezetői között. Hozzátette, a bizottsági ülésen nem hangzott el új, érdemi információ, és jelenleg hivatalos kezdeményezés sem érkezett Szijjártó meghallgatására.