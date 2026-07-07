Nincs kegyelem: a TEK-et is beszántja a Tisza-kormány, már a parlament előtt a törvényjavaslat

Három, már korábban bejelentett változtatásokat tartalmazó törvényjavaslatot nyújtott kedden a kormány az Országgyűlésnek. A egészségügyi törvénymódosítás a szifiliszfertőzések adatkezelésével függ össze, a köznevelési törvény változtatása többek között helyreállítja a pedagógusok sztrájkjogát, míg a rendészeti feladatellátással kapcsolatos előterjesztés a Terrorelhárítási Központnak (TEK) és az Országgyűlési Őrségnek a rendőrségbe történő beolvadását szabályozza.

Októbertől megszűnhet a TEK / Fotó: Székelyhidi Balázs

A 444 értesülései szerint a Pósfai Gábor belügyminiszter által kidolgozott, az egyes törvényeknek a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosításának a célja a rendőri feladatellátás során jelentkező párhuzamosságok csökkentése. A terrorizmust elhárító szerv mint önálló rendvédelmi szerv megszűnik, és így a TEK október elsejétől az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv területi szerveként fog működni.

A belügyminiszter indoklása alapján az egységes feladatellátás biztosítása érdekében alapvető szempontként a párhuzamosságok megszüntetése mellett érvényesül a TEK-nél meglévő speciális képességek fenntartása és megőrzése az új szervezeti struktúrában is.

A TEK korábbi vezetője ellen nyomoznak

Mint ismert, Hajdu Jánost, a TEK főigazgatóját május végén mentette fel a kormány, majd június végén gyanúsította meg az ügyészség az ukrán aranykonvoj ügyében, a jogellenes fogvatartás bűntette miatt indult nyomozásban.

A most benyújtott javaslat alapján szintén a párhuzamosságok megszüntetését szeretnék elérni az Országgyűlési Őrség október elsejével történő megszüntetésével is. Az Országgyűlési Őrség beolvadása révén megvalósulhat, hogy a védett személyek védelmét és a kijelölt létesítmények védelmét valóban egyetlen szerv lássa el, méghozzá rendőri feladatként.