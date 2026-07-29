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orosz-ukrán háború
Pavel Durov
Telegram

Terrorizmussal vádolja Moszkva az orosz Facebook megalapítóját - korábban még a szólásszabadság bajnokaként ünnepelték

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A Pavel Durov által alapított üzenetküldő platformot az orosz hatóságok szerint az ukránok terrorcselekmények szervezésére használják. A Telegram arról ismert, hogy gyakorlatilag semmilyen moderáció nincs rajta.
D. GY.
2026.07.29, 16:26

Oroszország szerdán terrorista tevékenység elősegítésével vádolta meg a Telegram társalapítóját és vezérigazgatóját, Pavel Durovot, valamint nemzetközi körözést adott ki a Szovjetunióban született, a Kremlt immár nyíltan bíráló üzletember ellen.

Pavel Durov Telegram
Pavel Durov, a Telegram alapítója / Fotó: AFP

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) azzal vádolja Durov üzenetküldő platformját, hogy támogatja az ukrán hírszerző szolgálatokat. Az ügynökség szerint a „Daivinchik/Leo — ismerkedés, kommunikáció és új barátok” nevű Telegram-chatbotot arra használták, hogy megtévesztéssel és pszichológiai manipulációval orosz állampolgárokat toborozzanak szabotázs- és terrorcselekmények végrehajtására.

Terrorizmus elősegítésével vádolják a Telegram alapítóját

Az FSZB emellett azt is felrótta a Telegramnak, hogy nem távolított el számos olyan csatornát, csoportot és botot, amelyek állítása szerint ukrán hírszerző szervek, valamint terrorista és szélsőséges szervezetek számára szolgáltak szabotázsakciók, terrortámadások, tömeggyilkosságok és kibercsalások oroszországi koordinálására.

A hatóságok Durov ellen az orosz Büntető Törvénykönyv 205.1. cikkének 1.1. része alapján emeltek vádat terrorista tevékenység elősegítése miatt

- írja a Ria Novosztyi.

Moszkva még februárban indított vizsgálatot Durov ellen, amire a technológiai vállalkozó azzal reagált, hogy a Kreml elnyomó intézkedésekkel próbálja korlátozni a platformot. Akkor így fogalmazott: 

Oroszország korlátozza a Telegramhoz való hozzáférést, hogy rákényszerítse állampolgárait egy államilag ellenőrzött alkalmazás használatára, amelyet megfigyelésre és politikai cenzúrára terveztek.

Durov moderációs politikája miatt - gyakorlatilag bármi megjelenhet az oldalakon - európai hatóságokkal is konfliktusba került. 2024 augusztusában egy francia repülőtéren őrizetbe vették, és megtiltották számára Franciaország elhagyását, miközben hat, a platformon feltételezett bűncselekményekhez kapcsolódó vádpont miatt nyomozás folyt ellene. A francia hatóságok 2025-ben enyhítették az utazási korlátozásokat. Durov minden ellene felhozott vádat visszautasított.

Egykor még Lavrov is megvédte Durovot

Akkoriban Dmitrij Peszkov, az orosz elnök szóvivője határozottan kiállt Durov mellett. Sőt,  Szergej Lavrov orosz külügyminiszter hangot adott álláspontjának, miszerint Durov őrizetbe vétele valójában a Telegram megbízhatóságának elismerése. Ami ennek a platformnak a használatát illeti, nagyon kényelmes, valóban védett - közölte. Lavrov akkor úgy vélte, hogy a Telegram titkosítási kódjaihoz akartak hozzáférni a franciák. "Most már a franciák cselekedetei is bebizonyították, hogy a Telegram egy valóban megbízható és népszerű hálózat" – jelentette ki akkor az orosz diplomácia vezetője.

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