Terrorizmussal vádolja Moszkva az orosz Facebook megalapítóját - korábban még a szólásszabadság bajnokaként ünnepelték

Oroszország szerdán terrorista tevékenység elősegítésével vádolta meg a Telegram társalapítóját és vezérigazgatóját, Pavel Durovot, valamint nemzetközi körözést adott ki a Szovjetunióban született, a Kremlt immár nyíltan bíráló üzletember ellen.

Pavel Durov, a Telegram alapítója / Fotó: AFP

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) azzal vádolja Durov üzenetküldő platformját, hogy támogatja az ukrán hírszerző szolgálatokat. Az ügynökség szerint a „Daivinchik/Leo — ismerkedés, kommunikáció és új barátok” nevű Telegram-chatbotot arra használták, hogy megtévesztéssel és pszichológiai manipulációval orosz állampolgárokat toborozzanak szabotázs- és terrorcselekmények végrehajtására.

Terrorizmus elősegítésével vádolják a Telegram alapítóját

Az FSZB emellett azt is felrótta a Telegramnak, hogy nem távolított el számos olyan csatornát, csoportot és botot, amelyek állítása szerint ukrán hírszerző szervek, valamint terrorista és szélsőséges szervezetek számára szolgáltak szabotázsakciók, terrortámadások, tömeggyilkosságok és kibercsalások oroszországi koordinálására.

A hatóságok Durov ellen az orosz Büntető Törvénykönyv 205.1. cikkének 1.1. része alapján emeltek vádat terrorista tevékenység elősegítése miatt

- írja a Ria Novosztyi.

Moszkva még februárban indított vizsgálatot Durov ellen, amire a technológiai vállalkozó azzal reagált, hogy a Kreml elnyomó intézkedésekkel próbálja korlátozni a platformot. Akkor így fogalmazott:

Oroszország korlátozza a Telegramhoz való hozzáférést, hogy rákényszerítse állampolgárait egy államilag ellenőrzött alkalmazás használatára, amelyet megfigyelésre és politikai cenzúrára terveztek.

Durov moderációs politikája miatt - gyakorlatilag bármi megjelenhet az oldalakon - európai hatóságokkal is konfliktusba került. 2024 augusztusában egy francia repülőtéren őrizetbe vették, és megtiltották számára Franciaország elhagyását, miközben hat, a platformon feltételezett bűncselekményekhez kapcsolódó vádpont miatt nyomozás folyt ellene. A francia hatóságok 2025-ben enyhítették az utazási korlátozásokat. Durov minden ellene felhozott vádat visszautasított.