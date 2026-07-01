Döbbenet: tornádót fotóztak le Magyarországon – megérkezett a fordulat az időjárásban

Látványos felhőtölcsért fotóztak Mosonszolnok térségében, amely a rendelkezésre álló képek alapján akár a talajt is elérhette. Ha ezt sikerül megerősíteni, akkor az idei első, Magyarországon lefotózott tornádóról beszélhetünk – írta az Időkép.

Heves zivatarok söpörnek végig az országon, és már egy tornádógyanús jelenséget is sikerült lefényképezni / Fotó: Peterdy Péter / Időkép

Rendkívül látványos és ritka időjárási jelenséget sikerült lefotózni a Nyugat-Dunántúlon. Mosonszolnok térségében egy hosszú, jól kivehető felhőtölcsér alakult ki a zivatarok közelében, amely a rendelkezésre álló felvételek alapján akár a talajt is elérhette.

Ez azt jelenti, hogy nem csupán egy tubáról, hanem akár egy valódi tornádóról is szó lehet.

A térségbe már megérkeztek a heves zivatarok, amelyek több helyen intenzív felhőszakadást és helyenként jégesőt is okoztak. A lassan vonuló zivatarcellák különösen kedvező feltételeket teremtenek az úgynevezett nem-mezociklonális tubák kialakulásához. Ezekből bizonyos esetekben tornádó is létrejöhet, ha a forgó légörvény eléri a földfelszínt.

A Mosonszolnok közelében készült fényképek alapján a felhőtölcsér rendkívül hosszúra nyúlt, és nagy az esély arra, hogy kapcsolatba került a talajjal. Ennek végleges megerősítéséhez azonban további helyszíni megfigyelésekre, fotókra vagy videókra lehet szükség. Amennyiben beigazolódik, hogy a tölcsér valóban elérte a felszínt, akkor ez lehet az idei első, Magyarországon lefotózott tornádó.

Rekordhőségből tornádószezonba lépünk?

A szakemberek szerint a jelenlegi időjárási helyzet több szempontból is kedvez az ilyen ritka jelenségek kialakulásának. A nagy nedvességtartalmú levegő, a lassan mozgó zivatarcellák és a helyi légköri örvénylések együttesen növelik annak esélyét, hogy egy-egy zivatar alatt rövid életű forgószél alakuljon ki.

Eközben nemcsak a Nyugat-Dunántúlon romlik az idő. Az ország keleti részén is egyre több zivatar fejlődik ki, miközben a határ túloldaláról folyamatosan újabb zivatarcellák érkeznek. Emiatt több térségben is számítani lehet felhőszakadásra, viharos széllökésekre és helyenként jégesőre.

A meteorológusok arra figyelmeztetnek, hogy zivatar idején érdemes kerülni a nyílt területeket, a magas fákat és a vízpartokat, valamint célszerű biztonságos, zárt helyen megvárni a vihar elvonulását. Az ilyen időjárási helyzetek gyorsan változhatnak, ezért a következő órákban is kialakulhatnak újabb heves zivatarok.