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találkozó
Romsics Ignác
történész
elnök
Magyar Péter

Árulkodó találkozó: Magyar Péter a Széchenyi-díjas történésszel egyeztetett – ő lehet a következő köztársaságielnök-jelölt Polgár Judit után

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Magyar Péter miniszterelnök csütörtök este közösségi oldalán megjelent bejegyzésében arról számolt be, hogy Romsics Ignác Széchenyi-díjas történésszel, akadémikussal és egyetemi tanárral találkozott. Bejegyzése szerint a megbeszélésen „a nemzetünk előtt álló sorskérdésekről” beszélgettek, és megköszönte a történésznek a találkozót, valamint az ajándékba kapott könyvet. Ugyanakkor lehet, hogy a valóságban csak a közvéleményt tesztelésére szolgál a köztársaságielnök-jelölt keresése során.
VG
2026.07.23, 21:27
Frissítve: 2026.07.23, 21:44

Romsics Ignác Széchenyi-díjas történésszel, akadémikussal, egyetemi tanárral beszélgettünk a nemzetünk előtt álló sorskérdésekről. Professzor úrnál talán senki nem ismeri jobban a magyar történelmet. Köszönjük az élményt! És a könyvet is – posztolta csütörtök este Magyar Péter, amiről a Magyar Nemzet ír. A megosztott képen a történész mellett szerepel Ruff Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter is. 

Budapest,,Hungary,-,December,,17,,2023,Sándor,Palace,(sandor-palota),Is, történész
A Sándor-palota homlokzata: Romsics István történész tudóssal találkozott Magyar Péter, ami felvetheti, hogy a professzort a kormány a köztársasági elnöki tisztség ellátására kérné fel
Fotó: Kristina Chizhmar /  Shutterstock

Kísérőt is kapott Magyar Péter a Romsics Ignác történészprofesszorral való találkozóra

A lap emlékeztet arra, hogy a közösségi médiában már egy ideje Romsics Ignác történészprofesszor neve is felmerül a Tisza Párt lehetséges államfőjelöltjeként.

Mindezt persze nem lehet biztosra venni, azonban a találgatás beindulása nem véletlen. A hét elején Magyar Péter Polgár Judit jelölésével kapcsolatban kellemetlen helyzetbe került, miután a sakknagymester visszautasította a felkérést a köztársasági elnöki tisztség ellátására. 

Polgár Judit visszautasítása azonban csak reakció volt arra, hogy szombaton még társadalmi konzultációt ígért miniszterelnök, majd vasárnap este szinte kész tényként kezelte mindenki, hogy a sakknagymester lesz a Tisza jelöltje. 

Ez azonban finoman szólva sem nyerte el a tiszások tetszését, a felháborodás akkora volt, hogy a párt legnagyobb, több mint 500 ezer tagot számláló közösségi csoportján nemes egyszerűséggel kikapcsolták a hozzászólásokat.

A Magyar Nemzet szerint a mostani közös fotó akár arra is szolgálhat, hogy felmérjék a közvélemény és a támogatók reakcióját Romsics Ignác esetleges jelölésére.

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