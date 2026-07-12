Botrány Trumpék balkáni gigaprojektje körül: hamisított dokumentumokkal szerezhették meg a földet, amelyen üdülőkomplexumot építene az elnök veje

Azzal gyanúsítanak egy Albániában körözött miami üzletembert, akit kábítószer-kereskedelemből származó pénzek tisztára mosásával vádolnak, hogy tulajdoni lapokat hamisított egy olyan földterületre, amelyen Jared Kushner, Donald Trump elnök veje egy több milliárd dolláros üdülőhelyet tervez építeni – közölte a szervezett bűnözéssel foglalkozó országos ügynökség a Reuters által áttekintett beadványok szerint.

Már korábban kinézte Trump lánya a tengerpartot (Képünk illusztráció)/Fotó: Beachfaerer/com

Artur Shehu üzletember tagadja az ellene felhozott összes vádat – mondta az ügyvédje. Kujtim Cakrani megerősítette, hogy az albán ügyészek elfogatóparancsot adtak ki Shehu ellen kábítószer-kereskedelemből származó pénzmosás miatt – írja a News.ro. A nyomozati iratok szerint

Shehu és társai kokaint csempésztek Dél-Amerikából európai kikötőkbe,

a pénzt tisztára mosták azzal, hogy ingatlanbirodalmat építettek belőle, többek között hamisított földtulajdoni dokumentumokkal.

Semmi sem igaz abból, amit Artur Shehu úr jelleméről mondtak. Nem drogdíler, és nem is tulajdoni okmányok hamisítója

– mondta Cakrani. „Shehu úr tisztában van az albán ügyészség által felhozott vádakkal. Ezek a vádak nem vonatkoznak rá, mivel azt állítja, hogy az igazság teljesen eltér attól, amit az ügyészség állít.”

Shehu eladta az érintetlen albán tengerpartot, amelyet a tervezett turisztikai üdülőhelynek szántak, az Albania Land Developmentnek, egy olyan vállalatnak, amely a Kushner által támogatott projekt fejlesztőinek – a Sazan Real Estate Developmentnek – és más befektetőknek a tulajdonában van. „A bizonyítékok alapján megalapozott a gyanú, hogy a fent említett vagyontárgyakat hamisított okmányok felhasználásával szerezték meg” – írták az ügyészek az iratokban.

Trump veje ellen nincs semmiféle vád

A beadványok nem tartalmaznak semmilyen vádat Donald Trump amerikai elnök vejével, Kushnerrel, a Sazan Real Estate Developmenttel, az Albania Land Developmenttel vagy a üdülőhelyi projektben részt vevő más befektetőkkel szemben. A Reuters nem talált bizonyítékot arra, hogy a befektetők bármelyike ​​is tudott volna a Shehut övező gyanúkról, amikor megvásárolták tőle a földet. A Sazan Real Estate Development szóvivője a Reuters hírügynökségnek a Shehu elleni vádakkal kapcsolatban nem reagált, de azt mondta, hogy a cég szerint a földvásárlások jogszerűek voltak.