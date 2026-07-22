Donald Trump keményen odacsapott: 100 százalékos és 200 százalékos vámokat is bejelentett – nem akárki a szenvedő fél

Donald Trump amerikai elnök kedden bejelentette, hogy az Amerikai Egyesült Államokba külföldről behozott összes generikus gyógyszerre augusztus elsejétől számított két évig továbbra is marad a 0 százalékos vámtarifa, az ezt követő évben azonban a vám mértéke 100 százalékra, a rákövetkező évben pedig már 200 százalékra emelkedik.

Donald Trump fontos bejelentést tett a vámokkal kapcsolatban / Fotó: Saul Loeb / AFP

Az amerikai elnöknek a Truth Social közöségi oldalán közzétett bejegyzése szerint „ez azért történik, hogy a generikus gyógyszergyártást Amerikába helyezzék át, és büntessük azokat a vállalatokat, amelyek úgy döntenek, hogy nem építenek üzemet a nekik megadott időn belül”. Trump szerint a döntés célja az amerikai lakosság védelme.

„A szabadalmaztatott, márkás vagy innovatív gyógyszerekre vonatkozó politika, amely eddig is olyan sikeres volt, változatlan formában marad. Az Egyesült Államok egész területén soha nem látott mértékben épülnek gyógyszeripari létesítmények” – zárta bejegyzését az elnök.

Az amerikai szövetségi élelmiszer- és gyógyszerügyi hivatal (FDA) adatai szerint az Amerikai Egyesült Államokban forgalmazott gyógyszerek több mint 90 százaléka generikus.

A vámemelés leginkább Indiát sújthatja, amely az Egyesült Államokban forgalmazott összes ilyen gyógyszernek nagyjából 40 százalékát szállítja.

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Amerikai szenátorok múlt héten kedden bemutatták az Oroszország elleni szankciós törvényjavaslat átdolgozott változatát. Az eredeti indítvány, amelynek néhány pontja érdemben változott, Lindsey Graham nevéhez fűződik. A korlátozások elsősorban tisztségviselőket, pénzügyi intézményeket és energetikai projekteket céloznának, miközben nyomás alá helyeznék az orosz kőolaj és földgáz vásárlóit. Amennyiben a javaslatból törvény születik, az Magyarországot is súlyosan érintheti.