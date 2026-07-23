Donald Trump most fogja lángba borítani a Közel-Keletet: durván megfenyegette Iránt – "Egy hatalmas támadást fontolgatok"

Donald Trump közölte, komolyan fontolgat egy újabb, az eddigieknél is nagyobb katonai támadást Irán ellen, de a végső döntést még nem hozta meg. Az amerikai elnök szerint minden elő van készítve egy nagyszabású hadművelethez, amely tovább fokozhatja a Közel-Keleten kialakult válságot és újabb lökést adhat az olajárak emelkedésének.

Donald Trump közölte, hogy komolyan fontolgat egy nagyszabású katonai csapást Irán ellen, de egyelőre még nem hozta meg a végső döntést / Fotó: AFP

Donald Trump amerikai elnök az Axiosnak nyilatkozva közölte, hogy komolyan mérlegeli egy újabb nagyszabású katonai támadás elindítását Irán ellen. Elmondása szerint a tervezett hadművelet még az Operation Epic Fury keretében végrehajtott korábbi amerikai csapásoknál is nagyobb lenne.

Egy hatalmas támadást fontolgatok. Minden eddiginél nagyobbat. Közel vagyok a döntéshez. Minden készen áll rá

– fogalmazott Trump.

Az elnök ugyanakkor hangsúlyozta, hogy végleges döntés még nem született. Két amerikai tisztviselő is megerősítette, hogy a Fehér Ház egyelőre nem adott új utasítást a hadseregnek, így a katonai művelet elindításáról még nem határoztak. Trump szerint Izrael szükség esetén szinte azonnal csatlakozna egy amerikai támadáshoz, ugyanakkor úgy vélte, Washington önállóan is képes végrehajtani a hadműveletet.

„Ha kérem őket, két percen belül csatlakoznának, de nincs szükségünk senkire” – mondta az amerikai elnök. Hozzátette ugyanakkor, hogy Izrael részvétele súlyos következményekkel járhatna, mivel Irán várhatóan megtorló csapásokat indítana az ország ellen.

Trump szerint meg kell törni Iránt

Az amerikai elnök arról is beszélt, hogy Teherán továbbra is szeretne tárgyalni az Egyesült Államokkal, de szerinte még nem jutott el arra a pontra, hogy megállapodást kössön. „Még nem szenvedtek el elég fájdalmat” – fogalmazott.

A háttérben zajló közvetítési kísérletek egyelőre nem vezettek eredményre. A diplomáciai egyeztetésekre rálátó regionális források szerint az iráni vezetés nem fogadta el a legutóbbi amerikai javaslatot, és a tárgyalások gyakorlatilag holtpontra jutottak.

Miközben Trump Irán nukleáris létesítményeit bombázza, atomországot csinál egy másik öbölállamból – Teherán ősi riválisa kerülhet nyeregbe, de Trumpnak komoly feltétele van Az Egyesült Államok és Szaúd-Arábia közötti nukleáris megállapodást Washington összeköti Szaúd-Arábia csatlakozásával a közel-keleti megbékélést szolgáló Ábrahám-egyezményekhez – közölte Donald Trump amerikai elnök csütörtökön, a két ország energiaügyi minisztere által egy nappal korábban kötött egyezségre reagálva. A megállapodás keretében a Perzsa-öböl mentén az Iránnal szembeni oldalon elhelyezkedő Szaúd-Arábiából atomhatalom válhat amerikai segítséggel, igaz, Washington csak a technológiák békés célú felhasználásába egyezik bele.

Az Egyesült Államok az elmúlt tizenkét napban fokozta katonai műveleteit a Hormuzi-szoros térségében, miután Irán ismét támadásokat hajtott végre kereskedelmi hajók ellen.

Teherán ugyanakkor nem hátrált meg, hanem saját maga is csapásokat hajtott végre.

A feszültséget tovább növelte, hogy az Irán által támogatott jemeni húszi lázadók már szaúdi hajókat is támadnak a Vörös-tengeren. Ez újabb veszélyt jelent a világ egyik legfontosabb tengeri kereskedelmi útvonalára, és tovább növeli a globális energiapiac bizonytalanságát.