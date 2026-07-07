Nem verték nagy dobra, Trump átszáguldott Magyarországon: az amerikai elnök Kőszegnél lépett be, Szegednél távozott – a NATO-csúcsra viszi az új Air Force One
Nem mindennapi esemény zajlott le az elmúlt órában Magyarország fölött, a magyar légtérben. Donald Trump ugyanis az új elnöki repülőgépével átrepült az ország fölött a NATO-csúcsra tartva.
A radarszolgáltatások alapján az látszik, hogy az Air Force One 10:59-kor, Kőszeg magasságában lépett be a magyar légtérbe, és Szegednél lépett ki az országból 11:30 előtt nem sokkal.
A cikkünk írásakor az elnöki repülőgép már mélyen Románia fölött jár, lassan elhagyja az országot Bulgária felé. A Flightradaron elérhető információk szerint a gép mintegy 10 ezer méteres magasságban repül.
A Camp Springs-i repülőtérről, hivatalos nevén az Andrews légitámaszpontról indult. Ez a Maryland állambeli Camp Springsben található. Az úticél a NATO-csúcs a törökországi Ankarába.
Nem verték nagy dobra, Trump átszáguldott Magyarországon
A repülőgép már 8000 kilométert hagyott maga mögött, mintegy 8 órája van levegőben. Még nagyjából 700 kilométert kell megtenni, ami körülbelül egy órát vesz igénybe.
Nem akármilyen repülőgépről van szó. A Boeing 747-8-as típusú repülőgépet a katari kormány 2025 májusában adományozta az Egyesült Államoknak, hivatalos közlések szerint „feltétel nélküli” ajándékként.
Ahhoz, hogy a jármű megfeleljen a szigorú biztonsági és műszaki előírásoknak, számos költséges átalakításra volt szükség. A munkálatok összköltsége becslések szerint megközelíti a 400 millió dollárt,
ami nagyjából 123 milliárd forintnak felel meg.
A légierő tájékoztatása szerint az elvégzett munkák elsősorban biztonsági fejlesztések voltak, de ezenkívül átalakították
- a műveleti kommunikációs rendszereket,
- az üzemeltetéshez szükséges rendszereket,
- valamint egyéb fedélzeti rendszereket is.
A technikusok továbbá tüzetesen átvizsgálták a repülőgépet és minden potenciális veszélyforrást semlegesítettek.
A gép belső terei csupán minimálisan változtak meg, mivel alapvetően egy luxuskivitelű 747-8-as-ról van szó. Az amerikai, Boeing repülőgépgyártó vállalat kifejezetten üzleti megrendelők részére is készít egyedi tervezésű Jumbokat.
A legnagyobb átalakuláson a gép külseje ment át: teljesen új, piros, fehér, kék és arany festést kapott, amit Donald Trump személyesen választott ki. Ez azért is különleges, mivel az elnöki különgépek fényezése a Kennedy-korszak óta világoskék-fehér volt.
Ennek a repülőgépnek a kivitelezése olyan, hogy ha meglátják, nem fogják elhinni
− mondta örömmel az amerikai elnök, amikor átvette az új repülőgépet. Szerinte például a 747-8-as hajtóművei a legkiválóbbak és a legjobbak a világon, nincs hozzájuk fogható.