Alighogy megérkezett Trump Ankarába, egyből leszidta a NATO-szövetségeseket

Donald Trump már a NATO-csúcs első napján éles kritikákkal támadt a szövetség európai tagjaira, miközben Törökországot és Recep Tayyip Erdogant látványosan méltatta. Az amerikai elnök Ukrajnáról, Grönlandról és Európa jövőjéről is olyan kijelentéseket tett, amelyek újabb feszültségeket okozhatnak a NATO-n belül.

Donald Trump szerint a NATO nem becsüli meg eléggé az Egyesült Államokat, és Európa rossz irányba halad / Fotó: Hans Lucas via AFP

Trump már a NATO-csúcs nyitányán egyértelművé tette, hogy továbbra sem változott a véleménye az észak-atlanti szövetségről. Az amerikai elnök a sajtótájékoztatón élesen bírálta a NATO európai tagállamait, ami gyorsan lehűtötte azt az optimizmust, amelyet több európai vezető a találkozó előtt remélt. Trump szerint ugyanis az Egyesült Államok továbbra is aránytalanul nagy terhet vállal a szövetség védelmében, miközben több tagország nem viszonozza ezt kellő mértékben.

Miért költünk százmilliárdokat, miközben ők nincsenek ott értünk? Mi mindig ott voltunk értük

– fogalmazott az amerikai elnök.

Trump azt is kijelentette, hogy „nagyon csalódott volt a NATO-ban”, és azt állította, hogy ha a csúcstalálkozót nem Törökország rendezné, elképzelhető, hogy el sem utazott volna az eseményre.

Miközben a legtöbb európai szövetséges bírálatot kapott, Törökország és Erdogan teljesen más elbánásban részesült. Trump többször is méltatta a török elnököt, akit erős és tiszteletre méltó vezetőnek nevezett.

Trump a törökökben látja a mintaszövetségest

Az amerikai elnök ismét felvetette annak lehetőségét is, hogy Washington a jövőben újra értékesíthetne F-35-ös lopakodó vadászgépeket Ankará számára. Törökországot 2020-ban kizárták a programból, miután orosz S-400-as légvédelmi rendszereket vásárolt. Az amerikai kongresszus jelenlegi szabályai továbbra is tiltják az F-35-ösök eladását, amíg ezek a rendszerek török üzemeltetésben vannak, ugyanakkor diplomáciai körökben felmerült egy olyan megoldás, amely szerint az S-400-asokat egy harmadik országba helyeznék át.

A csúcstalálkozó előtt Washington emellett bejelentette, hogy mintegy 700 millió dollár értékben amerikai gyártású repülőgép-hajtóműveket értékesít Törökországnak.

Hagyd békén a királynőt – üzente Trumpnak a csúcs előtt a NATO-tagállam Ankara látja vendégül a héten a NATO-csúcstalálkozót. Donald Trump és Giorgia Meloni csörtéje tovább folytatódhat. A belga védelmi miniszter érdekes nyilatkozatot adott ennek kapcsán.

Trump ismét elővette Grönland ügyét is, amely az elmúlt hónapok egyik legvitatottabb külpolitikai témája volt. Az amerikai elnök továbbra is úgy véli, hogy a stratégiai jelentőségű szigetnek amerikai ellenőrzés alatt kellene állnia.

Grönland nem segít Dániának. Ennek az Egyesült Államokhoz kellene tartoznia, nem Dániához

– mondta.