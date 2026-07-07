Alighogy megérkezett Trump Ankarába, egyből leszidta a NATO-szövetségeseket
Donald Trump már a NATO-csúcs első napján éles kritikákkal támadt a szövetség európai tagjaira, miközben Törökországot és Recep Tayyip Erdogant látványosan méltatta. Az amerikai elnök Ukrajnáról, Grönlandról és Európa jövőjéről is olyan kijelentéseket tett, amelyek újabb feszültségeket okozhatnak a NATO-n belül.
Trump már a NATO-csúcs nyitányán egyértelművé tette, hogy továbbra sem változott a véleménye az észak-atlanti szövetségről. Az amerikai elnök a sajtótájékoztatón élesen bírálta a NATO európai tagállamait, ami gyorsan lehűtötte azt az optimizmust, amelyet több európai vezető a találkozó előtt remélt. Trump szerint ugyanis az Egyesült Államok továbbra is aránytalanul nagy terhet vállal a szövetség védelmében, miközben több tagország nem viszonozza ezt kellő mértékben.
Miért költünk százmilliárdokat, miközben ők nincsenek ott értünk? Mi mindig ott voltunk értük
– fogalmazott az amerikai elnök.
Trump azt is kijelentette, hogy „nagyon csalódott volt a NATO-ban”, és azt állította, hogy ha a csúcstalálkozót nem Törökország rendezné, elképzelhető, hogy el sem utazott volna az eseményre.
Miközben a legtöbb európai szövetséges bírálatot kapott, Törökország és Erdogan teljesen más elbánásban részesült. Trump többször is méltatta a török elnököt, akit erős és tiszteletre méltó vezetőnek nevezett.
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Az amerikai elnök ismét felvetette annak lehetőségét is, hogy Washington a jövőben újra értékesíthetne F-35-ös lopakodó vadászgépeket Ankará számára. Törökországot 2020-ban kizárták a programból, miután orosz S-400-as légvédelmi rendszereket vásárolt. Az amerikai kongresszus jelenlegi szabályai továbbra is tiltják az F-35-ösök eladását, amíg ezek a rendszerek török üzemeltetésben vannak, ugyanakkor diplomáciai körökben felmerült egy olyan megoldás, amely szerint az S-400-asokat egy harmadik országba helyeznék át.
A csúcstalálkozó előtt Washington emellett bejelentette, hogy mintegy 700 millió dollár értékben amerikai gyártású repülőgép-hajtóműveket értékesít Törökországnak.
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Ankara látja vendégül a héten a NATO-csúcstalálkozót. Donald Trump és Giorgia Meloni csörtéje tovább folytatódhat. A belga védelmi miniszter érdekes nyilatkozatot adott ennek kapcsán.
Trump ismét elővette Grönland ügyét is, amely az elmúlt hónapok egyik legvitatottabb külpolitikai témája volt. Az amerikai elnök továbbra is úgy véli, hogy a stratégiai jelentőségű szigetnek amerikai ellenőrzés alatt kellene állnia.
Grönland nem segít Dániának. Ennek az Egyesült Államokhoz kellene tartoznia, nem Dániához
– mondta.
Ukrajnával kapcsolatban Trump szintén sokakat meglepő kijelentést tett. A tervezett Volodimir Zelenszkijjel folytatandó találkozó előtt arról beszélt, hogy az orosz-ukrán háború „nem érint bennünket”, ami több európai fővárosban aggodalmat kelthet, hiszen a NATO-tagállamok továbbra is kulcsfontosságúnak tartják Ukrajna támogatását.
Az amerikai elnök ugyanakkor azt is közölte, hogy telefonon egyeztetett Vlagyimir Putyinnal és Volodimir Zelenszkijjel, és szerinte mindkét fél szeretne megállapodást kötni. Trump ismét azt állította, hogy több nemzetközi konfliktus lezárásában is szerepet vállalt, és úgy véli, hamarosan egy újabb háború rendezésében is közreműködhet.
Európát sem kímélte. Trump szerint a kontinens energiapolitikája és bevándorlási politikája súlyos problémákat okoz.
Ha ezzel a két dologgal nem vigyáznak, nem lesz többé Európa
– fogalmazott.
A NATO vezetői közben arra várnak, hogy Trump világosan beszéljen az Egyesült Államok európai katonai jelenlétének jövőjéről. Arra a kérdésre, hogy a csúcson bejelent-e csapatkivonásokat Európából, mindössze annyit válaszolt: „Majd meglátjuk.”
A török házigazdák látványos előkészületekkel fogadták a delegációkat: jelentős biztonsági intézkedéseket vezettek be, új repülőteret nyitottak meg a küldöttségek számára, és egy épületet Donald Trumpról neveztek el. Az amerikai elnök külön kiemelte az infrastruktúrát és Erdogan szervezését, amelyet „hihetetlen munkának” nevezett.
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Fontos 24 óra előtt állunk. A NATO-csúcs eseményei közelebb hozhatnak annak megválaszolásához, hogy a korábban sokat emlegetett amerikai-magyar aranykor kitart-e, vagy immáron a múltté.