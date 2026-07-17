Ezt is megértük: tömegtüntetések törtek ki Zelenszkij ellen, ellepték Kijev utcáit az ukránok – "Szégyen, szégyen, szégyen"
Tömegtüntetések robbantak ki Kijevben, miután Volodimir Zelenszkij leváltotta a közvélemény egyik legnépszerűbb kormánytagját, Mihajlo Fedorov védelmi minisztert. A tiltakozók szerint a döntés veszélybe sodorhatja a hadsereg modernizációját, miközben az ország továbbra is háborúban áll Oroszországgal.
Ezrek tüntettek csütörtökön Kijev belvárosában Volodimir Zelenszkij ukrán elnök döntése ellen, miután menesztette Mihajlo Fedorov védelmi minisztert.
A demonstrálók „Le a kezekkel Fedorovról!” és „A reformoknak folytatódniuk kell!” feliratú táblákkal vonultak az utcára, miközben a tömeg a volt miniszter nevét skandálta, valamint a „Szégyen!” rigmust kiabálta.
A tiltakozások éppen akkor kezdődtek, amikor Sir Keir Starmer brit miniszterelnök Kijevbe látogatott. A brit kormányfő megerősítette, hogy az Egyesült Királyság támogatása Ukrajna mellett továbbra is rendíthetetlen marad.
A mindössze fél éve kinevezett Fedorov a hadsereg technológiai megújításának és a védelmi beszerzések átalakításának egyik legfontosabb arca volt. Távozásakor több mint húsz eredményt sorolt fel, köztük a drónprogram felgyorsítását, az orosz erők Starlink-hozzáférésének korlátozását és a Krím elszigetelését célzó katonai műveletek támogatását.
A háttérben hónapok óta húzódó konfliktus állhatott a védelmi minisztérium és az ukrán hadsereg vezetése között. Fedorov nyíltan azzal vádolta Olekszandr Szirszkij főparancsnokot, hogy akadályozza a reformokat, és még a katonai vezetés leváltását is sürgette. Zelenszkij ugyanakkor állítólag úgy vélte, nem engedheti meg, hogy a védelmi minisztérium és a vezérkar nyílt hatalmi harcot vívjon a háború közepén.
Tömegtüntetésekhez vezetett Zelenszkij lépése
A döntés újabb tiltakozási hullámot indított el. Több ismert katonai blogger és tanácsadó bejelentette távozását a minisztériumból, Pavlo Jelizarov légierő-parancsnokhelyettes pedig lemondott. Dmitro Kozjatyinszkij háborús veterán arra szólította fel az ukránokat, hogy tömegesen vonuljanak utcára, mert szerinte a korrupció és a reformok leállítása gyengíti az ország esélyeit a győzelemre.
A menesztés nemzetközi visszhangot is kiváltott: Andrius Kubilius európai védelmi biztos közölte, hogy Brüsszel magyarázatot vár Zelenszkijtől a döntésre. Az ukrán elnök a jelenlegi belügyminisztert, Ihor Klimenkót jelölné a posztra, ám sajtóértesülések szerint saját parlamenti többségében sem biztos, hogy elegendő támogatást kap a kinevezéshez.
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