Európa ünnepel, új szuperfegyvert gyárt az oroszok ellen: Putyin megalázó üzenetet kapott, rátették Moszkvára is a célkeresztet – „A keleti Szauron nem lesz túl boldog"

Évente akár 3000 Barracuda-500M autonóm cirkálórakéta készülhet Lengyelországban egy új amerikai-lengyel együttműködés keretében. Donald Tusk miniszterelnök a bejelentést A Gyűrűk Ura világára utaló szavakkal tette emlékezetessé, amikor azt üzente: „Rossz hírem van Mordor számára.”

Donald Tusk szerint amerikai technológia és lengyel gyártás találkozik egy új hadiipari projektben, amely évente több ezer nagy hatótávolságú rakéta előállítását teheti lehetővé / Fotó: AFP

Tusk: tovább erősödik a lengyel hadsereg

Jelentős mérföldkőhöz érkezett a lengyel hadiipar: a Lengyel Fegyverkezési Csoport (PGZ), a bydgoszczi 2-es számú Katonai Repülőgépgyár (WZL-2) és az amerikai Anduril Industries megállapodást írt alá a Barracuda-500M autonóm cirkálórakéták lengyelországi gyártásáról és összeszereléséről.

A szerződést Donald Tusk lengyel miniszterelnök és Wladyslaw Kosiniak-Kamysz nemzetvédelmi miniszter jelenlétében írták alá. A megállapodás értelmében a Bydgoszczban működő WZL-2 üzem lesz felelős a Lengyel Hadsereg számára készülő amerikai fejlesztésű rakéták gyártásáért és összeszereléséért.

A hivatalos bejelentést követően Donald Tusk az X-en közzétett videóban sajátos módon ismertette a fejlesztést. Beszédében A Gyűrűk Ura című regény- és filmsorozat világát idézte meg.

Figyelem, rossz hírem van Mordor számára. Az Anduril együttműködésbe kezd a Lengyel Fegyverkezési Csoporttal. És nem, most nem A Gyűrűk Ura kultikus kardjáról van szó, hanem a Barracuda 500 autonóm cirkálórakétákról

– fogalmazott a lengyel miniszterelnök.

Tusk szerint az új megállapodás alapján évente akár 3000 Barracuda-500M rakéta készülhet Lengyelországban. Elmondása szerint a fegyverek szárazföldi és légi indításra egyaránt alkalmasak, maximális hatótávolságuk pedig eléri a 900 kilométert.

A kormányfő úgy jellemezte a rendszert, hogy „olcsó, jó és gyors”, majd hangsúlyozta: a beruházás nemcsak a lengyel fegyveres erők képességeit növeli, hanem a hazai hadiipart is erősíti.

Beszéde végén újra visszatért a filmes hasonlathoz.

Az egész projektből a lengyel ipar és a lengyel hadsereg fog profitálni. A keleti Szauron valószínűleg nem lesz túl boldog

– mondta, utalva arra, hogy a fejlesztés elsősorban Lengyelország keleti biztonsági környezetének romlására adott válasz.