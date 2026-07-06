Európa ünnepel, új szuperfegyvert gyárt az oroszok ellen: Putyin megalázó üzenetet kapott, rátették Moszkvára is a célkeresztet – „A keleti Szauron nem lesz túl boldog"

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Évente akár 3000 Barracuda-500M autonóm cirkálórakéta készülhet Lengyelországban egy új amerikai-lengyel együttműködés keretében. Donald Tusk miniszterelnök a bejelentést A Gyűrűk Ura világára utaló szavakkal tette emlékezetessé, amikor azt üzente: „Rossz hírem van Mordor számára.”
Tusk: tovább erősödik a lengyel hadsereg
Jelentős mérföldkőhöz érkezett a lengyel hadiipar: a Lengyel Fegyverkezési Csoport (PGZ), a bydgoszczi 2-es számú Katonai Repülőgépgyár (WZL-2) és az amerikai Anduril Industries megállapodást írt alá a Barracuda-500M autonóm cirkálórakéták lengyelországi gyártásáról és összeszereléséről.
A szerződést Donald Tusk lengyel miniszterelnök és Wladyslaw Kosiniak-Kamysz nemzetvédelmi miniszter jelenlétében írták alá. A megállapodás értelmében a Bydgoszczban működő WZL-2 üzem lesz felelős a Lengyel Hadsereg számára készülő amerikai fejlesztésű rakéták gyártásáért és összeszereléséért.
A hivatalos bejelentést követően Donald Tusk az X-en közzétett videóban sajátos módon ismertette a fejlesztést. Beszédében A Gyűrűk Ura című regény- és filmsorozat világát idézte meg.
Figyelem, rossz hírem van Mordor számára. Az Anduril együttműködésbe kezd a Lengyel Fegyverkezési Csoporttal. És nem, most nem A Gyűrűk Ura kultikus kardjáról van szó, hanem a Barracuda 500 autonóm cirkálórakétákról
– fogalmazott a lengyel miniszterelnök.
Tusk szerint az új megállapodás alapján évente akár 3000 Barracuda-500M rakéta készülhet Lengyelországban. Elmondása szerint a fegyverek szárazföldi és légi indításra egyaránt alkalmasak, maximális hatótávolságuk pedig eléri a 900 kilométert.
A kormányfő úgy jellemezte a rendszert, hogy „olcsó, jó és gyors”, majd hangsúlyozta: a beruházás nemcsak a lengyel fegyveres erők képességeit növeli, hanem a hazai hadiipart is erősíti.
Beszéde végén újra visszatért a filmes hasonlathoz.
Az egész projektből a lengyel ipar és a lengyel hadsereg fog profitálni. A keleti Szauron valószínűleg nem lesz túl boldog
– mondta, utalva arra, hogy a fejlesztés elsősorban Lengyelország keleti biztonsági környezetének romlására adott válasz.
Az együttműködés jól illeszkedik Varsó elmúlt évekbeli védelmi stratégiájába. Lengyelország jelentős összegeket fordít haderejének modernizálására, miközben egyre nagyobb hangsúlyt helyez arra is, hogy a korszerű fegyverrendszerek gyártásának minél nagyobb része belföldön történjen. A Barracuda-500M program ezt a célt szolgálja: amerikai technológia felhasználásával, de lengyel ipari részvétellel készülhetnek azok a nagy hatótávolságú rakéták, amelyek a jövőben a lengyel hadsereg fegyverarzenáljának fontos elemei lehetnek.
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