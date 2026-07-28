Tűzvész Franciaországban és Spanyolországban: rettegnek az emberek, jön az újabb pusztító hőhullám – videó

Kedvezőbb időjárási körülmények segítették hétfőn a tűzoltók munkáját Franciaországban és Spanyolországban, ahol hatalmas erdőtüzek veszélyeztették Bordeaux térségét, valamint több spanyolországi települést – írja a Reuters.

Hatalmas tűz pusztít több országban / Fotó: Sylvain Rostaing (illusztráció)

A szakemberek versenyt futottak az idővel, ugyanis a hét második felében újabb hőhullám érkezhet a két országba.

Franciaországban mintegy 220 ezer embert, köztük helyi lakosokat és turistákat kellett kitelepíteni,

míg Spanyolországban körülbelül 100 ezer embernek kellett elhagynia az otthonát vagy biztonságos helyre vonulnia.

Emmanuel Macron francia elnök Bordeaux-ban mondott köszönetet a tűzoltóknak, ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a következő hetek továbbra is nehezek lesznek. Sébastien Lecornu miniszterelnök szerint Franciaország példátlan erdőtűzszezont élt át: az idén leégett területek nagysága már meghaladta a korábbi rekordot jelentő 2022-es értéket.

A kormányfő hangsúlyozta, hogy az erdőtüzek elleni küzdelem a megelőzéssel kezdődött.

Közlése szerint

tízből kilenc tüzet emberi tevékenység okozott,

az esetek többsége pedig figyelmetlenségre – például eldobott cigarettacsikkre, szabálytalan tűzrakásra vagy óvatlanul végzett munkára – volt visszavezethető.

A franciaországi tüzek az előző héten, az Atlanti-óceán partvidékének közelében keletkeztek, és már mindössze 15 kilométerre megközelítették Bordeaux városi térségének bevezető útjait. A lángok megfékezése közben a helyi hatóságok tájékoztatása szerint nyolcvan tűzoltó sérült meg.

A tűzvész súlyos csapást mért a turizmustól jelentős mértékben függő délnyugat-franciaországi gazdaságra is. Roland Lescure gazdasági és pénzügyminiszter szerint a helyzet komoly megrázkódtatást okozott a régiónak. Bordeaux híres szőlőültetvényeit ugyanakkor egyelőre nem érték el a lángok. A helyi borászati szakmai szervezet szerint az ágazat számára továbbra is az aszály jelentette a legnagyobb veszélyt.

Spanyolországban az éjszaka folyamán lassult a középső országrészben pusztító nagy tüzek terjedése, Castellón tartományban azonban továbbra sem sikerült ellenőrzés alá vonni a lángokat. Vall d’Uixó környékén különösen veszélyes helyzet alakult ki, mert a talajban a spanyol polgárháborúból visszamaradt robbanószerkezetek voltak, amelyek a tűz közeledtével felrobbantak.