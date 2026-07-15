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Augusztus 20-i tűzijáték: nem várt fordulat, Balásy cége helyett Balásy korábbi partnere lett a nyertes

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Egyetlen ajánlat érkezett az augusztus 20-i állami ünnepség lebonyolítására kiírt rendkívüli közbeszerzésre. A nyertes cég mintegy 3,9 milliárd forintos ajánlatot tett.
VG
2026.07.15, 11:52

Már a bírálati szakaszban tart az idei augusztus 20-i állami rendezvénysorozat lebonyolítására kiírt rendkívüli közbeszerzés. A hirdetmény nélküli, tárgyalásos eljárásban végül egyetlen ajánlat érkezett, így jó esély van arra, hogy a budapesti Hardrock Szolgáltató Kft. szervezheti meg az állami ünnepséget – írta a HVG.

tűzijáték
Augusztus 20-i tűzijáték: nem várt fordulat, Balásy cége helyett Balásy partnere lett a nyertes / Fotó: Bodnár Boglárka

Az új tendert azért kellett gyorsított eljárásban kiírni, mert az eredeti nyertes, Balásy Gyula érdekeltségébe tartozó Lounge Event Kft. működését a cég ellen folyó nyomozás, a számlazárolások és a végrehajtási eljárások ellehetetlenítették, így nem tudja teljesíteni a korábban elnyert megbízást.

Az állami Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökségnek (NRÜ) néhány hét alatt kellett új kivitelezőt találnia az augusztus 20-i programsorozat lebonyolítására.

A közbeszerzési szabályoknak megfelelően három vállalkozást hívtak meg a tárgyalásos eljárásba, végül csak a Hardrock Szolgáltató Kft. nyújtott be ajánlatot. 

A július 13-i bontási jegyzőkönyv szerint a társaság nettó 3 milliárd 85 millió forintos, vagyis bruttó 3,91 milliárd forintos ajánlatot tett.

A feladat nemcsak a hagyományos tűzijáték megszervezését foglalja magában, hanem 

  • az egész napos állami rendezvénysorozat lebonyolítását is, beleértve a családi programokat, a színpadi produkciókat 
  • és a kapcsolódó logisztikai feladatokat.

Amennyiben az NRÜ megköti a szerződést a Hardrock Kft.-vel, az állami ünnepség költsége elmarad a korábban tervezettől.

A Hardrock Kft. nem először dolgozhat az augusztus 20-i állami ünnepségen: a Balásy Gyula-féle Lounge Event korábbi fővállalkozásaiban alvállalkozóként már részt vett a látványtechnikai elemek megvalósításában, most azonban első alkalommal lehet a teljes rendezvény fővállalkozója.

Az Orbán-kormány idején a Lounge Event Kft. összesen 17,5 milliárd forintos megbízást nyert el az augusztus 20-i rendezvénysorozatra. Ebből 5 milliárd forintot a tűzijáték, míg 12,5 milliárd forintot a kapcsolódó egész napos kulturális és családi programok szervezése tett ki.

A mostani, 3,91 milliárd forintos ajánlat így nagyjából az eredeti vállalási ár negyedének felel meg.

A közbeszerzési eljárás jelenleg még bírálati szakaszban van, így a szerződéskötésről egyelőre nem született végleges döntés. Ha azonban nem merül fel kizáró ok vagy formai probléma, az egyetlen ajánlattevőként induló Hardrock Szolgáltató Kft. szervezheti meg az idei augusztus 20-i állami ünnepséget.

Besnyő Dániel, a Hardrock Kft. ügyvezetője a HVG-nak azt mondta, hogy a két ár nem vethető össze, mivel az idei ünnepség szerényebb, költséghatékonyabb koncepció és eltérő műszaki tartalom alapján készül.

A tulajdonos a legfontosabb referenciájának a 2020–2024 közötti augusztus 20-i állami ünnepségek látványprodukcióit tekinti. 

Az INOTA Fesztivál mellett említette a Fénydóm projektet, valamint épületvetítéseiket a Hősök terén, az MTA-n és a Szent István Bazilikán, illetve több fényinstallációt, melyeket Olaszországban, Dubaiban, Finnországban, illetve Litvániában állítottak ki fesztiválokon. 

Kiemelte: 2010 óta szervezik a Több Technót a Parlamentbe! rendezvényeket is a választások idején.

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