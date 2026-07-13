Augusztus 20-i tűzijáték: totális fordulat történt, Magyar Péter egyáltalán nem számított rá – eldőlt, hogyan szervezi meg a Tisza-kormány az állami ünnepséget
Bár Magyar Péter szerint az idei augusztus 20-i tűzijátékot és a kapcsolódó programokat még az Orbán-kormány rendelte meg és fizette ki, a háttérben olyan fordulat történt, amely alapján könnyen lehet, hogy végül nem az eredetileg kiválasztott cég rendezi meg az állami ünnepséget.
A Balásy Gyula érdekeltségébe tartozó Lounge Event Kft.-vel kötött szerződés ugyanis időközben megszűnt, ezért az állam rendkívüli közbeszerzésben keres új kivitelezőt, akinek alig néhány hét maradhat a teljes rendezvénysorozat megszervezésére.
A miniszterelnök a Redditen tartott kérdezz-felelek során egy felhasználó kérdésére azt mondta, hogy
idén is lesz augusztus 20-án tűzijáték és drónshow, mert ezeket még az előző kormány rendelte meg és fizette ki.
„Már előre megrendelte és kifizette az Orbán-kormány” – fogalmazott. Hozzátette, hogy a nemzeti ünnepet szerényebb formában tartják meg.
A kijelentés ugyanakkor azért is érdekes, mert a rendezvény lebonyolításáról szóló állami szerződés körül az elmúlt hetekben jelentős változások történtek.
Februárban még Balásy Gyula cége nyerte el a munkát
A Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség (NRÜ) február 10-én hirdette ki az augusztus 20-i állami rendezvénysorozat közbeszerzésének nyertesét. A megbízást a Balásy Gyula érdekeltségébe tartozó Lounge Event Kft. nyerte el.
A nettó 9,8 milliárd, bruttó mintegy 12,5 milliárd forintos szerződést másnap alá is írták, a vállalkozó pedig megkezdte a teljesítést.
A szerződés alapján az állami ünnepség valamennyi fontos elemét – a tűzijátékot, a kulturális programokat, a színpadokat, a technikai hátteret és a kapcsolódó logisztikai feladatokat – a Lounge Event szervezte volna meg.
A munkálatok el is indultak, a szerződés szerinti előlegeket az állam ki is fizette, bár azok összegét nem hozták nyilvánosságra.A helyzet azonban májusban gyökeresen megváltozott.
A Balásy-cégcsoporttal kapcsolatban hűtlen kezelés és pénzmosás gyanúja miatt nyomozás indult, a cégek bankszámláit zárolták, emellett NAV-végrehajtás is indult.
Ezt követően a kormányzat előbb megszüntette a társaságok részvételét a központosított állami kommunikációs beszerzésekben, majd a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség a Lounge Eventtel fennálló keretszerződéseit is felmondta.
Ez azt jelentette, hogy az eredetileg kiválasztott vállalkozó már nem bonyolíthatja le az augusztus 20-i állami rendezvénysorozatot, noha a szervezési munkák egy része addigra már megkezdődött.
Beugró céget keres az állam
Az NRÜ ezért július 7-én új közbeszerzési eljárást indított.
A HVG cikke szerint a pályázat különlegessége, hogy mindössze egyhetes ajánlattételi határidőt szabtak meg, az érdeklődőknek július 13-ig kellett benyújtaniuk ajánlataikat.
A rendkívüli gyorsaságot az ügynökség azzal indokolta, hogy a korábbi szerződés megszűnése miatt sürgősen biztosítani kell az állami ünnepség lebonyolítását.
Amennyiben sikeres lesz az eljárás,
az új nyertesnek gyakorlatilag néhány hét alatt kell megszerveznie Magyarország egyik legnagyobb állami rendezvénysorozatát,
beleértve a tűzijátékot, a drónshow-t, a kulturális eseményeket, a színpadtechnikát, a biztonsági feladatokat és a teljes logisztikát.
Magyar Péter Reddites válasza alapján a kormány továbbra is azzal számol, hogy az augusztus 20-i tűzijátékot megtartják, hiszen a programot korábban már megrendelték.
Az azonban jelenleg is kérdés, hogy végül melyik vállalkozás valósítja meg az ünnepséget.
A korábbi kommunikáció alapján úgy tűnt, hogy a Balásy Gyulához köthető Lounge Event rendezi az idei állami ünnepet is, ahogy az előző években. Az időközben indult büntetőeljárás és a szerződések felmondása miatt azonban az államnak új kivitelezőt kellett keresnie.
Így az augusztus 20-i programok megrendezése várhatóan nem marad el, de könnyen előfordulhat, hogy az utolsó pillanatban egy teljesen új, beugró cég veszi át a rendezvénysorozat lebonyolítását.