Augusztus 20-i tűzijáték: reagált Magyar Péterék terveire a főpolgármester – „Most engedjük el ezt az egészet örökre!"

Frányának nevezi Karácsony Gergely főpolgármester a tűzijátékot, az idei megrendezéséről szerinte már le is kellene tenni. Érvek sorával igyekszik maga mellé állítani olvasóit, elvenni a kedvüket e hagyományos látványosságtól. Többségében támogató kommenteket kapott, bár esetenként politikai indulattal átszőve. Ám volt, aki a közvéleménykutatást hiányolta, és megint más kijelentette: nincs semmi baj a tűzijátékkal! Már megint ömlik a hülyeség!

Nem akar Karácsony Gergely tűzijátékot/Fotó: Kocsis Zoltán / MTI

„Nem most lenne ideje elengedni az augusztus 20-ai tűzijátékot, lehetőleg mindörökre? Szerintem itt az ideje bizonyítani, hogy lehet méltó és látványos állami ünnepséget rendezni a tűzijáték

levegőszennyezése,

zajszennyezése

és az élő környezetnek okozott pusztítása

nélkül. És a tűzijátékra költött közpénznek is lenne jobb helye, az biztos".

Mint írja, tiszteli a kormány erőfeszítéseit, hogy az augusztus 20-ai állami ünnep szervezését kiszabadítsa az Orbán-kormány pazarló és fennhéjázó örökségéből. Nagyon jó iránynak látja, hogy a kiírt közbeszerzésben az ünnepi látványosságot fényjátékkal, zenével, családi programokkal igyekszik biztosítani. De még mindig benne van a programban az a fránya tűzijáték, igaz, kisebb költségvetéssel, „mint amennyit Rogánék az elmúlt években a csókosaik kitömésével eldurrogtattak". Mondjuk, azon a pazarláson lehet is, kell is spórolni.

Idejétmúlt lenne a tűzijáték?

Felidézi, hogy az elmúlt években minden augusztusban igyekezett elmondani, hogy a tűzijátékot káros, idejétmúlt dolognak tartja. Ezernyi szakmai anyagra hivatkozva állítja, hogy e látványosság indokolatlan pusztítást okoz a városi élő környezetnek, a velünk vadon élő állatoknak a méhektől a madarakig, de a háziállatoknak is. Ezenfelül súlyos környezeti terhelést és zajszennyezést jelent, sokaknak egészségügyi problémát is okoz, szennyezi a levegőt, a vizet, mindent.

Szerinte ez a pár perces látványosság modern eszközökkel, például fényvetítéssel is létrehozható. Az elmúlt években számos környezetvédő szervezet és szakember vélte ugyanezt, közülük páran már a kormányzati apparátust erősítik.