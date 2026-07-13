Augusztus 20-i tűzijáték: reagált Magyar Péterék terveire a főpolgármester – „Most engedjük el ezt az egészet örökre!"
Frányának nevezi Karácsony Gergely főpolgármester a tűzijátékot, az idei megrendezéséről szerinte már le is kellene tenni. Érvek sorával igyekszik maga mellé állítani olvasóit, elvenni a kedvüket e hagyományos látványosságtól. Többségében támogató kommenteket kapott, bár esetenként politikai indulattal átszőve. Ám volt, aki a közvéleménykutatást hiányolta, és megint más kijelentette: nincs semmi baj a tűzijátékkal! Már megint ömlik a hülyeség!
„Nem most lenne ideje elengedni az augusztus 20-ai tűzijátékot, lehetőleg mindörökre? Szerintem itt az ideje bizonyítani, hogy lehet méltó és látványos állami ünnepséget rendezni a tűzijáték
- levegőszennyezése,
- zajszennyezése
- és az élő környezetnek okozott pusztítása
nélkül. És a tűzijátékra költött közpénznek is lenne jobb helye, az biztos".
Mint írja, tiszteli a kormány erőfeszítéseit, hogy az augusztus 20-ai állami ünnep szervezését kiszabadítsa az Orbán-kormány pazarló és fennhéjázó örökségéből. Nagyon jó iránynak látja, hogy a kiírt közbeszerzésben az ünnepi látványosságot fényjátékkal, zenével, családi programokkal igyekszik biztosítani. De még mindig benne van a programban az a fránya tűzijáték, igaz, kisebb költségvetéssel, „mint amennyit Rogánék az elmúlt években a csókosaik kitömésével eldurrogtattak". Mondjuk, azon a pazarláson lehet is, kell is spórolni.
Idejétmúlt lenne a tűzijáték?
Felidézi, hogy az elmúlt években minden augusztusban igyekezett elmondani, hogy a tűzijátékot káros, idejétmúlt dolognak tartja. Ezernyi szakmai anyagra hivatkozva állítja, hogy e látványosság indokolatlan pusztítást okoz a városi élő környezetnek, a velünk vadon élő állatoknak a méhektől a madarakig, de a háziállatoknak is. Ezenfelül súlyos környezeti terhelést és zajszennyezést jelent, sokaknak egészségügyi problémát is okoz, szennyezi a levegőt, a vizet, mindent.
Szerinte ez a pár perces látványosság modern eszközökkel, például fényvetítéssel is létrehozható. Az elmúlt években számos környezetvédő szervezet és szakember vélte ugyanezt, közülük páran már a kormányzati apparátust erősítik.
Inkább védekezzünk a pénzből az aszály ellen!
Ráadásul az idén már több mint 230 ezer ember írta alá azt a petíciót, amely azt támogatja, hogy a tűzijáték költségeit az aszály elleni védekezésre fordítsák. Az aszály, a vízhiány kérdése nyilván nem oldható meg egészében ebből a pénzből, de biztos, hogy ott minden közforintnak jó helye van., az is biztos.
A Fővárosi Vízművek Budapesten is folyamatosan monitorozza a Duna vízállását, annak a hatását a budapesti vízellátásra. Úgy tűnik, éppen augusztus közepére lehet ebből komolyabb kihívás. Összességében Karácsony Gergely több érvet talált a tűzijáték ellen, mint komoly érvet mellette. A tűzijátékot is egy olyan örökségnek tartja, amelyet ideje meghaladni, és most szerinte erre van erre ok és lehetőség is.