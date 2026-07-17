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Egyesült Királyság
Munkáspárt
Keir Starmer

Az észak királya lesz az új brit miniszterelnök – a Covid emelte fel, aztán a tehetetlenség

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Elődjét belső lázadás buktatta meg egyre népszerűtlenebbé váló kormánypártjában. Az új brit miniszterelnök Andy Burnham manchesteri polgármester lesz, a Munkáspárt pénteken vezetőjének választotta, hétfőn várhatóan kinevezi kormányfőnek.
Pető Sándor
2026.07.17, 13:59
Frissítve: 2026.07.17, 14:26

Az "észak királyaként" ismertté vált Andy Burnhamet nevezi ki várhatóan már hétfőn új miniszterelnöknek II. György, az Egyesült Királyság tényleges uralkodója. Elődjét, Keir Starmert belső lázadás söpörte el a közvéleménykutatásokban egyre mélyebbre tartó Munkáspártban. A párt pénteken Nagy-Manchester polgármesterét, Andy Burnhamet választotta új vezetőjének, akit a világjárvány kezelése tett országosan ismertté, és személyes népszerűsége most a Downing Street 10 kulcsához is hozzásegíti.

Az új brit miniszterelnök eddig lazán öltözködött és az emberek emberének mutatta magát – most újfajta próbatétel vár Andy Burnhamre
Az új brit miniszterelnök eddig lazán öltözködött és az emberek emberének mutatta magát – most újfajta próbatétel vár Andy Burnhamre Fotó: AFP

Viszonylagos népszerűségről van szó: a pártja mélyen jár, de a politikusai közül Burnham a legkevésbé elutasított, és ebben a versenyben más pártok politikusaival – akár Nigel Farage-zsal – szemben is jól jön ki, ha úgy teszik fel a kérdést: ki legyen inkább miniszterelnök.

Az "észak királya" nevet és az országos politikai ismertséget Burnham számára a Covid világjárvány szerezte meg. A Boris Johnson konzervatív kormányzata meghirdette járványmegszorításokkal nyilvánosan szembeszállt, a televíziókban élőben közvetített szabadtéri sajtótájékoztatókat tartott és pénzügyi segítséget követelt a pandémia által sújtottaknak.

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Az új kormányfő első napjait aligha szentelheti annak, hogy azonnal belevesse magát a brit gazdaság égető bajainak megoldásába. A Bloomergnek név nélkül nyilatkozó kormányzati források szerint első sürgető dolga az lesz, hogy nemzetközi politikai vezetőkkel összefogva megpróbálja megakadályozni, hogy az ismét súlyosbodó iráni konfliktus visszalökje a világot az energiaválságba. 

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– mondta megválasztásakor a párt vezetőjének a Bloomberg jelentése szerint, miközben a kocsmák, üzletek és helyi kisvállalkozások újjáélesztéséről beszélt. Kormánya tagjait egyelőre még nem nevezte meg, miközben ügyelt rá, hogy idejében ő maga rombolja le az immár kényelmetlenné vált "észak királya" imidzset. "Észak, Dél, Kelet és Nyugat, valamint Skócia, Wales és Észak-Írország vezetője leszek" – ígérte.

Terveiről már korábban ismertté vátl, hogy hivatalba lépését követően napokon belül új északi-tengeri olaj- és gázfúrásokat jelentsen be, valamint állami ellenőrzés alá vonja a Thames Water víziközmű céget.

A Nemzetközi Valutaalap már előre figyelmeztette Burnhamet, hogy

  •  a legmagasabb személyijövedelemadó-kulcs emelése a munkavállalási kedv visszafogásával ártana a gazdaságnak,
  •  ezért ehelyett az alacsonyabb keresetűek adókulcsainak emelését javasolják.
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