Súlyos ukrán ítélet született Magyar Péterről, most lett elegük belőle: "Semmilyen segítségre nem számítunk a magyar miniszterelnöktől" – ez a valódi szándék az uniós csatlakozással?

Magyarország és Lengyelország is akadályokat gördíthet Ukrajna európai uniós csatlakozása elé – közölte Szerhij Nahornyak ukrán parlamenti képviselő a Szuperpozícija című YouTube-csatornának adott interjúban. A politikus szerint Budapest továbbra sem támogatja Kijev uniós törekvéseit, ezért a következő időszakban is ellenállásra lehet számítani – írja az osnmedia.com.

Magyarország a kormányváltást követően részben feloldotta az Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásait érintő vétót. / Fotó: NurPhoto via AFP

Számos uniós tagországnak vannak fenntartásai Ukrajna csatlakozásával kapcsolatban

Az ukrán képviselő úgy fogalmazott, személy szerint nem számít arra, hogy a magyar kormány támogatni fogja Ukrajna csatlakozását az Európai Unióhoz.

Nahornyak sajnálatát fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy Ukrajna EU- és NATO-tagságának elérése a vártnál hosszabb és összetettebb folyamattá vált. A képviselő rámutatott, hogy a hivatalos ígéretek eltérnek a tényleges szándékoktól. Úgy véli, hogy a csatlakozási folyamat számos nehézséggel küzd, amelyek a barátságos nyilatkozatok ellenére továbbra is fennállnak.

A képviselő csalódottságának adott hangot amiatt, hogy a hivatalos nyilatkozatok és a politikai döntések között jelentős különbséget lát. Álláspontja szerint a csatlakozási tárgyalásokat továbbra is számos politikai és intézményi vita nehezíti.

Ukrajna 2022 nyarán kapta meg az európai uniós tagjelölti státuszt, ám az EU bővítésének kérdését jelenleg fokozott óvatossággal kezelik a tagállamok.

A döntéshozók figyelembe veszik, hogy több kulcsfontosságú kérdésben egyhangú döntésre van szükség, ezért egy új tag felvétele az unió belső működésére is hatással lehet. Ezek a megfontolások más tagjelölt országok esetében is megjelennek.

Magyarország a kormányváltást követően hozzájárult ahhoz, hogy részben feloldják az Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásait érintő vétót, ugyanakkor a magyar kormány több alkalommal jelezte: további garanciákat vár Kijevtől, elsősorban a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak biztosítása érdekében.

Ahogy azt lapunk is megírta, ugyan Magyarország hozzájárult ahhoz, hogy meginduljon a hatodik tárgyalási fejezet előkészítése, ám a teljes áttörés elmaradt, mert Budapest továbbra is blokkolja a fennmaradó négy fejezet megnyitását.