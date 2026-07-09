Súlyos ukrán ítélet született Magyar Péterről, most lett elegük belőle: "Semmilyen segítségre nem számítunk a magyar miniszterelnöktől" – ez a valódi szándék az uniós csatlakozással?
Magyarország és Lengyelország is akadályokat gördíthet Ukrajna európai uniós csatlakozása elé – közölte Szerhij Nahornyak ukrán parlamenti képviselő a Szuperpozícija című YouTube-csatornának adott interjúban. A politikus szerint Budapest továbbra sem támogatja Kijev uniós törekvéseit, ezért a következő időszakban is ellenállásra lehet számítani – írja az osnmedia.com.
Számos uniós tagországnak vannak fenntartásai Ukrajna csatlakozásával kapcsolatban
Az ukrán képviselő úgy fogalmazott, személy szerint nem számít arra, hogy a magyar kormány támogatni fogja Ukrajna csatlakozását az Európai Unióhoz.
Nahornyak sajnálatát fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy Ukrajna EU- és NATO-tagságának elérése a vártnál hosszabb és összetettebb folyamattá vált. A képviselő rámutatott, hogy a hivatalos ígéretek eltérnek a tényleges szándékoktól. Úgy véli, hogy a csatlakozási folyamat számos nehézséggel küzd, amelyek a barátságos nyilatkozatok ellenére továbbra is fennállnak.
A képviselő csalódottságának adott hangot amiatt, hogy a hivatalos nyilatkozatok és a politikai döntések között jelentős különbséget lát. Álláspontja szerint a csatlakozási tárgyalásokat továbbra is számos politikai és intézményi vita nehezíti.
Ukrajna 2022 nyarán kapta meg az európai uniós tagjelölti státuszt, ám az EU bővítésének kérdését jelenleg fokozott óvatossággal kezelik a tagállamok.
A döntéshozók figyelembe veszik, hogy több kulcsfontosságú kérdésben egyhangú döntésre van szükség, ezért egy új tag felvétele az unió belső működésére is hatással lehet. Ezek a megfontolások más tagjelölt országok esetében is megjelennek.
Magyarország a kormányváltást követően hozzájárult ahhoz, hogy részben feloldják az Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásait érintő vétót, ugyanakkor a magyar kormány több alkalommal jelezte: további garanciákat vár Kijevtől, elsősorban a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak biztosítása érdekében.
Ahogy azt lapunk is megírta, ugyan Magyarország hozzájárult ahhoz, hogy meginduljon a hatodik tárgyalási fejezet előkészítése, ám a teljes áttörés elmaradt, mert Budapest továbbra is blokkolja a fennmaradó négy fejezet megnyitását.
Ez egyben azt is jelenti, hogy nem teljesülhet az a cél, amelyet Volodimir Zelenszkij tűzött ki, ugyanis az ukrán vezetés azt szerette volna, hogy még július folyamán mind az öt hátralévő tárgyalási fejezet megnyíljon. Erre jelen állás szerint nincs lehetőség.
A brüsszeli egyeztetések alapján ugyanakkor nemcsak Magyarország óvatos.
Egyre több tagállam véli úgy, hogy Ukrajna csatlakozási tárgyalásait nem célszerű egyszerre minden területen felgyorsítani, ehelyett a fokozatos, fejezetről fejezetre történő előrehaladást támogatják.
Ebbe a táborba tartozik Lengyelország is. Varsó ugyan támogatja Ukrajna európai integrációját, de a jelenlegi álláspont szerint célszerűbbnek tartja, hogy a tárgyalási fejezeteket egymás után nyissák meg, ne pedig egyszerre.