Sokkban Ukrajna: ballisztikus rakétákkal lőtték éjszaka az oroszok Kijevet, miközben Zelenszkij alig egy év után kirúgta a védelmi miniszterét

Legalább két ember meghalt, hatan pedig megsérültek, amikor Oroszország szerda hajnalban újabb nagyszabású rakétatámadást indított Kijev ellen – írta a The Kyiv Independent.

Sokkban Ukrajna: ballisztikus rakétákkal lőtték éjszaka az oroszok Kijevet / Fotó: Kyiv Post (illusztráció)

Az ukrán hatóságok szerint a fővárost ballisztikus rakétákkal támadták, miközben az ország több térségében is légiriadó volt érvényben, és dróncsapások is érték Ukrajnát.

Timur Tkacsenko, a Kijevi Városi Katonai Közigazgatás vezetője közölte, hogy Oroszország ballisztikus rakétákkal támadta a fővárost.

Az ukrán légierő tájékoztatása szerint legalább nyolc ballisztikus rakéta tartott Kijev felé. Vitalij Klicsko főpolgármester később megerősítette, hogy

a támadásban két ember életét vesztette, hatan pedig megsérültek, köztük egy 16 éves fiú. A sérültek közül hármat kórházba kellett szállítani.

A főpolgármester szerint a rakéták raktárakat és más nem lakóépületeket találtak el, miközben a mentési munkálatok még a reggeli órákban is folytak. A károk és az áldozatok végleges száma egyelőre nem ismert.

Nemcsak Kijevben voltak támadások: légiriadót rendeltek el több, a frontvonaltól távol eső régióban is, köztük a Vinnyicjai területen.

Az ukrán légierő arra is figyelmeztetett, hogy újabb iráni fejlesztésű Sahíd típusú drónok közelednek több ukrán város felé. Harkivban szintén robbanásokról számoltak be dróntámadások következtében.

Az idei július különösen súlyosnak bizonyult Kijev számára.

Az ukrán adatok szerint Oroszország ebben a hónapban már hetedszer vetett be ballisztikus rakétákat a főváros ellen.

A legsúlyosabb támadások közé tartozott a július 2-i csapás, amelyben több mint harmincan meghaltak, és száz fölé emelkedett a sérültek száma. Néhány nappal később, július 6-án újabb nagyszabású rakétatámadás következett, amely legalább 26 ember életét követelte.

Az ukrán vezetés szerint Kijev védelmét jelentősen megnehezíti, hogy a ballisztikus rakéták ellen hatékonyan alkalmazható amerikai Patriot légvédelmi rendszerek elfogórakétái gyakorlatilag elfogytak.

Az ukrán tervek szerint ugyan az év végére amerikai licenc alapján megkezdődhet saját elfogórakéták gyártása, ez azonban rövid távon még nem jelent megoldást a főváros védelmére.