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Európai Parlament
ukrán aranykonvoj
Orbán Viktor

Megtörtént, elítélték Magyarországot az ukrán aranykonvoj rajtaütése miatt: most már papír van róla – ez lehet az első lépése az EU-nak

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Az Oschadbank pénzszállítóinak magyarországi feltartóztatása már nemcsak kétoldalú vita, hanem európai parlamenti ügy is lett. A képviselők szerint a magyar hatóságok fellépése indokolatlan volt az ukrán aranykonvojjal szemben.
VG
2026.07.08, 21:42
Frissítve: 2026.07.08, 22:02

Az Európai Parlament elfogadott határozatában elítélte, hogy a magyar hatóságok márciusban őrizetbe vették az Oschadbank pénzszállítóit, valamint lefoglalták a náluk lévő készpénzt és aranyat. A képviselők ugyanakkor üdvözölték, hogy a vita azóta rendeződött, és Magyarország visszaszolgáltatta az ukrán aranykonvojjal szállított értékeket.

pénzszállító, ukrán aranykonvoj
Brüsszel újra politikai üggyé emelte az ukrán aranykonvoj történetét / Fotó: Oschadbank / Facebook

Az Európai Parlament szerdán elfogadott, Ukrajna uniós integrációs reformjairól szóló állásfoglalásában külön kitért az úgynevezett ukrán aranykonvoj ügyére.

 A dokumentumban a képviselők elítélték, hogy a magyar hatóságok márciusban őrizetbe vették az ukrán állami Oschadbank pénzszállítóinak munkatársait, valamint lefoglalták a szállított készpénzt és aranyat.

A határozat szerint a szállítmány áthaladását előzetesen egyeztették a magyar vámhatóságokkal, ezért az Európai Parlament indokolatlannak nevezte a magyar intézkedést. A képviselők ugyanakkor üdvözölték, hogy a két ország között azóta sikerült rendezni a vitát.

Az ügy a magyar kormányváltást követően új fordulatot vett. A miniszterelnöki tisztséget betöltő Magyar Péter vizsgálatot rendelt el annak feltárására, hogy milyen körülmények között foglalták le az ukrán állami bank pénzét és értékeit.

A magyar hatóságok május 6-án visszaadták Ukrajnának az Oschadbank készpénzét és egyéb lefoglalt értékeit, lezárva a több hónapja húzódó vitát.

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Az ügy politikai következményei azonban továbbra is napirenden vannak. Az ukrán European Pravda szerint a magyar ügyészség azt is vizsgálja, hogy milyen szerepe lehetett az ügyben Orbán Viktornak.

Az Európai Parlament döntése azt jelzi, hogy az eredetileg kétoldalú jogi vita immár az Ukrajna uniós csatlakozásáról szóló politikai értékelések részévé vált, és Brüsszel a jószomszédi kapcsolatok egyik fontos mércéjeként tekint az ügy rendezésére.

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A történtek feltárása több szálon is zajlik, a folyamat nem marad menetes a politikától. Orbán Viktor most világosan reagált az őt ért vádakra az ukrán aranykonvoj ügyében.

 

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