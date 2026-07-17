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légibázis
Volodimir Zelenszkij
ukrán dróntámadás
TU-95-ös
Oroszország
bombázó

Vége: porrá zúzták Oroszország legendás bombázóját – erre még Putyin sem volt felkészülve, a Tu-95-ös nincs többé

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Újabb nagy hatótávolságú ukrán csapásról számolt be Volodimir Zelenszkij. Az ukrán elnök szerint egy Tu-95-ös stratégiai bombázó semmisült meg az Engels légibázison.
VG
2026.07.17, 17:16

Volodimir Zelenszkij szerint Ukrajna megsemmisített egy Tu-95-ös stratégiai bombázót az oroszországi Engels légibázison, mintegy 800 kilométerre az ukrán határtól. Az ukrán elnök azt állítja, a repülőgépet korábban Ukrajna elleni rakétatámadásokhoz használták.

Line of Russian Air Force Tu-160 strategic bombers at Engels Air Force Base, Russia ukrán csapás
Az ukrán vezetés szerint ismét sikeres csapást hajtottak végre Oroszországban, ezúttal egy légibázison tartózkodó bombázó ellen / Fotó: StockTrek Images via AFP

Ukrajna megsemmisített egy Tu-95-ös stratégiai bombázót az oroszországi Engels légibázison 

– jelentette be Zelenszkij az X közösségi oldalon.

Az Engels légibázis az ukrán határtól mintegy 800 kilométerre található, és az orosz stratégiai bombázóflotta egyik legfontosabb támaszpontjaként ismert. A Tu-95-ös repülőgépek rendszeresen vesznek részt Ukrajna elleni nagy hatótávolságú rakétacsapások végrehajtásában.

Az ukrán elnök szerint a most megsemmisített repülőgépet is ilyen támadásokra használták az orosz fegyveres erők.

„Jogosan és proaktívan védjük magunkat” – írta Zelenszkij bejegyzésében.

Újabb ukrán csapás Oroszország szívében

Az állítást egyelőre az orosz védelmi minisztérium nem erősítette meg, így a bombázó megsemmisüléséről független megerősítés egyelőre nem áll rendelkezésre. Ha a veszteséget hivatalosan is megerősítik, az újabb jelentős csapást jelenthet az orosz stratégiai légi képességekre, mivel a Tu-95-ösök kulcsszerepet játszanak a nagy hatótávolságú robotrepülőgépek indításában az Ukrajna elleni hadműveletek során.

A közelmúltban Ukrajna több hasonló támadást is végrehajtott: pénteken drónokkal csapást mértek Oroszország legnagyobb olajfinomítójára, a nyugat-szibériai Omszki Finomítóra. A létesítmény évente több mint 20 millió tonna kőolajat dolgoz fel, és kulcsszerepet játszik az orosz üzemanyag-ellátásban, valamint a hadsereg kiszolgálásában is. A támadás után tűz ütött ki az üzemben, amelyet a helyi hatóságok később megfékeztek.

Az ukrán hadvezetés az utóbbi hónapokban egyre nagyobb hangsúlyt fektet az orosz energetikai és katonai infrastruktúra elleni mélységi csapásokra. A cél, hogy csökkentsék Moszkva üzemanyag-ellátási képességeit, valamint megnehezítsék az orosz hadsereg logisztikai támogatását, miközben a frontvonaltól több száz, olykor több mint ezer kilométerre fekvő célpontokat is elérnek.

Súlyos csapás érte Vlagyimir Putyint: leállt Oroszország legnagyobb finomítója az ukrán dróntámadások után

Több száz kilométerre a frontvonaltól ért célba egy ukrán dróncsapás, amely megbénította az omszki olajfinomító működését. A létesítmény Oroszország egyik legfontosabb benzin- és dízelüzemanyag-termelője.

 

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