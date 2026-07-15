Ezt a napot sose felejti el Ursula von der Leyen és Zelenszkij Magyarországnak: Magyar Péter nem tartotta be a szavát, az ukránok alig hiszik el, ami történt – "A Tisza-kormány ígéreteiben nem lehet megbízni"
Kedden Brüsszelben az úgynevezett Kormányközi Konferencia (Intergovernmental Conference) – az Európai Unióhoz történő csatlakozási tárgyalások lebonyolítására létrehozott testület – hivatalosan is megnyitotta Ukrajna EU-csatlakozási tárgyalásainak utolsó, hatodik tárgyalási klaszterét. Az első klasztert az IGC pontosan egy hónappal ezelőtt nyitotta meg az ukránok számára. Azonban a további tárgyalási klaszterek (vagyis a 2., 3., 4. és 5.) továbbra is zárva maradtak.
A Pravda ukrán hírportál szerint ennek egyik akadálya Magyarország volt. A lap szerint Budapestről korábban olyan nyilatkozatok érkeztek, hogy az ukrán csatlakozási tárgyalások megnyitásának minden akadálya elhárult, később azonban Magyar Péter újabb kifogásokat fogalmazott meg. Kijevben úgy gondolják, hogy a magyar miniszterelnök végül kész lesz kompromisszumot kötni, erre azonban várhatóan csak a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel folytatott találkozója, az uniós források Magyarország számára történő felszabadítása, valamint Kijevnek a magyar kisebbségek jogait érintő lépései után kerül sor.
A hatodik klaszter mindössze két tárgyalási fejezetből áll, és ezekben Ukrajna jogharmonizációja áll a legközelebb az uniós joganyaghoz. Az Európai Bizottság immár több egymást követő évben is úgy értékelte, hogy Ukrajna mindkét fejezet tekintetében négyes szintet ér el, ami az EU terminológiájában „jó megfelelés az uniós jognak”, vagyis az a minimálisan elegendő szint, amelyet a tagjelölt országok csatlakozásához szükségesnek tartanak. Ez azt jelenti, hogy már csak a részletszabályok finomhangolására van szükség, amit a tárgyalások végső szakaszában is el lehet végezni.
Magyarország lassítja az ukrán EU-csalakozást
A folyamat kezdetén a Pravda forrásai úgy vélték, hogy Magyarország először csupán néhány klaszter megnyitásához járul majd hozzá, ezt követően pedig megvárja, hogy Kijev milyen konkrét lépéseket tesz. A kormányzati cselekvési terv ugyanis csupán ígéret, és a két ország között hosszú idő alatt bizalomhiány alakult ki, az ígéretek önmagukban rendszerint nem elegendők.
Ukrajnának tehát legalább azt kellett volna bizonyítania, hogy megkezdte a megállapodások végrehajtását. Magyarország azonban ennél is tovább ment, a hírek szerint egy zárt körű egyeztetésen azt ígérte, hogy a kisebbségi megállapodás minden klaszterre kiterjedően megszünteti a magyar vétót. Kijev ezt nyilvánosan is megköszönte, Budapestről pedig semmilyen helyesbítés nem érkezett.
Az ukrán kormány ezt követően megnyugodott, és már nem kereste sürgősen a lehetőségét egy Magyar Péterrel való találkozónak. Hiszen miért lett volna sürgős, ha a kétoldalú kapcsolatok legsúlyosabb problémája látszólag rendeződött?
Ekkor azonban Magyarország úgy döntött, hogy eltér korábbi ígéretétől. Magyar Péter kormánya továbbra sem járult hozzá a klaszterek megnyitásához, ráadásul Kijev szerint valótlannak tűnő indokokra hivatkozva, miközben semmilyen konkrét követelést nem fogalmazott meg, így egyelőre bizonytalan az is, hogy mikor lenne hajlandó hozzájárulni a fennmaradó klaszterek megnyitásához. Az Európai Pravda forrásai egy ideje arról számoltak be, hogy Magyar Péter hajlik további két klaszter – a 2-es és a 3-as – megnyitásának támogatására, ám végül ez sem valósult meg.
Jelenleg a magyar miniszterelnöknek nem áll érdekében álláspontja enyhítése. Nemrég ugyanis – a NATO ankarai csúcstalálkozója során – megállapodott Volodimir Zelenszkijjel egy teljes körű kétoldalú vezetői találkozó megtartásáról. A kétoldalú kapcsolatokban elért áttöréseket pedig a diplomácia klasszikus szabályai szerint érdemes a vezetői találkozókra időzíteni, hogy azok kézzelfogható eredményként jelenhessenek meg.
A Pravda értesülései szerint Zelenszkij és Magyar Péter találkozójának időpontját egyelőre még nem tűzték ki. Ez a jövő hétnél korábban technikailag sem lenne megvalósítható.
A lap szerint Magyar Péter számára fontos elkerülni az ellenzék azon vádját, hogy „eladja” a magyar nemzeti érdeket, és Brüsszel nyomására enged Ukrajnának. Ezért politikailag kedvezőbb számára az ukrán ügy elhúzása mindaddig, amíg az uniós finanszírozás kérdése véglegesen le nem zárul. Ez azonban tovább csökkenti az egyébként sem túl nagy esélyét annak, hogy még júliusban újabb klaszterek nyíljanak meg.