Ezt a napot sose felejti el Ursula von der Leyen és Zelenszkij Magyarországnak: Magyar Péter nem tartotta be a szavát, az ukránok alig hiszik el, ami történt – "A Tisza-kormány ígéreteiben nem lehet megbízni"

Kedden Brüsszelben az úgynevezett Kormányközi Konferencia (Intergovernmental Conference) – az Európai Unióhoz történő csatlakozási tárgyalások lebonyolítására létrehozott testület – hivatalosan is megnyitotta Ukrajna EU-csatlakozási tárgyalásainak utolsó, hatodik tárgyalási klaszterét. Az első klasztert az IGC pontosan egy hónappal ezelőtt nyitotta meg az ukránok számára. Azonban a további tárgyalási klaszterek (vagyis a 2., 3., 4. és 5.) továbbra is zárva maradtak.

Magyarország nem járult hozzá ahhoz, hogy az ukrán EU-csatlakozás még egyet lépjen előre / Fotó: AFP

A Pravda ukrán hírportál szerint ennek egyik akadálya Magyarország volt. A lap szerint Budapestről korábban olyan nyilatkozatok érkeztek, hogy az ukrán csatlakozási tárgyalások megnyitásának minden akadálya elhárult, később azonban Magyar Péter újabb kifogásokat fogalmazott meg. Kijevben úgy gondolják, hogy a magyar miniszterelnök végül kész lesz kompromisszumot kötni, erre azonban várhatóan csak a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel folytatott találkozója, az uniós források Magyarország számára történő felszabadítása, valamint Kijevnek a magyar kisebbségek jogait érintő lépései után kerül sor.

A hatodik klaszter mindössze két tárgyalási fejezetből áll, és ezekben Ukrajna jogharmonizációja áll a legközelebb az uniós joganyaghoz. Az Európai Bizottság immár több egymást követő évben is úgy értékelte, hogy Ukrajna mindkét fejezet tekintetében négyes szintet ér el, ami az EU terminológiájában „jó megfelelés az uniós jognak”, vagyis az a minimálisan elegendő szint, amelyet a tagjelölt országok csatlakozásához szükségesnek tartanak. Ez azt jelenti, hogy már csak a részletszabályok finomhangolására van szükség, amit a tárgyalások végső szakaszában is el lehet végezni.

Magyarország lassítja az ukrán EU-csalakozást

A folyamat kezdetén a Pravda forrásai úgy vélték, hogy Magyarország először csupán néhány klaszter megnyitásához járul majd hozzá, ezt követően pedig megvárja, hogy Kijev milyen konkrét lépéseket tesz. A kormányzati cselekvési terv ugyanis csupán ígéret, és a két ország között hosszú idő alatt bizalomhiány alakult ki, az ígéretek önmagukban rendszerint nem elegendők.