A kijevi mészárossal Putyin sem bírt, Zelenszkij egyetlen ballépése már ma elintézheti – szorongva figyelnek a bunkerekből

Az egy évvel ezelőtti ukrajnai tüntetéshullám több hónapos késéssel végül Volodimir Zelenszkij kabinetfőnökének bukásához vezetett, a mostani lehet, hogy hadserege főparancsnokáéhoz – gyakorlatilag napok alatt. Ha Olekszandr Szirszkij száma volna meg az új magyar védelmi miniszter, Ruszin-Szendi Romulusz telefonjában, növekvő eséllyel hamarosan egy másikat kell beszereznie.

Az ukrán főprancsnok eddig nem volt "Mészáros" a nyugati sajtóban – most az lett belőle, és ez számára nem sok jót sejtet Fotó: AFP

A brit Financial Times értesülését vette át az ukrán Kyiv Post is: Egy magas rangú kormányzati tisztségviselő szerint Zelenszkij a hétvégére katonai parancsnokokat hív össze, hogy meghallgassa értékelésüket a harctéri helyzetről, és meghallgassa a hadsereg irányítására esélyes jelölteket.

Erre azután kerül sor, hogy Olekszandr Szirszkij, a fegyveres erők főparancsnoka az elmúlt napokban az ukrán városokon végigsöprő tiltakozássorozat céltáblájává vált.

Az ok: az elnök kormányátalakítása során kikerült a kabinetből a népszerű fiatal védelmi miniszter, a drónháború atyjának tekintett Mihajlo Fedorov, aki a hadsereg megreformálására készült, de most már nyíltan kimondta: folyton Szirszkij ellenállásába ütközött.

Veteránok és aktív szolgálatot teljesítő katonák is csatlakoztak a Fedorov menesztése elleni és Szirszkij leváltását követelő csütörtöki és pénteki tüntetésekhez, ami ritka példája a katonai állomány nyilvános elégedetlenségének.

Ukrán főparancsnok: eddig csak a függöny miatt használták csúfnevét – most a színpad lett véres

Fedorovval szemben Szirszkijt a háta mögött eddig is "Mészáros" néven emlegették. Ukrajna nyugati szövetségesei és pénzelői természetesen nem, de sokat mondó, hogy a Financial Times jelentése a csúfnév említésével indít.

Ezt a főparancsnok Bahmut ostroma során szerezte, amikor az terjedt el róla,