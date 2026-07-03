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Kijev és Berlin összefog: visszatoloncolnák a háború elől elmenekült férfiakat – több százezer embert érinthet a terv

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A diplomáciai tárgyalások mellett egy új szolgáltatóközpont is fontos szerepet kap a folyamatban. Közös ukrán-német egyeztetések zajlanak a Németországban élő hadköteles korú ukrán férfiak hazatérésének lehetőségeiről.
VG
2026.07.03, 17:20

Ukrajna és Németország közös munkacsoportban vizsgálja, hogyan lehetne elősegíteni a hadköteles korú ukrán férfiak hazatérését. A kidolgozás alatt álló mechanizmus részleteit egyelőre nem hozzák nyilvánosságra, de a két ország már aktívan egyeztet az ügyben – írta a kiszo.net.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnökKijev, Ukrajna, Ukraineorosz-ukrán háború
Új szakaszba lépett az ukrán hadköteles férfiak kérdése: Kijev és Berlin közösen dolgozik egy lehetséges hazatérési mechanizmuson / Fotó: Michael Kappeler / DPA / AFP

Olekszij Makejev, Ukrajna németországi nagykövete pénteken bejelentette, hogy Kijev és Berlin közös munkacsoportot hozott létre annak vizsgálatára, milyen mechanizmusokkal lehetne elősegíteni a hadköteles korú ukrán férfiak hazatérését.

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A diplomata szerint a kérdésben két külön irányban zajlik a munka. Az egyik a Németországban már megnyitott Unity Hub központok működése, amelyek elsősorban a külföldön élő ukrán állampolgárok támogatását szolgálják. Ezekben a központokban különféle ügyintézési lehetőségek érhetők el, például nyugdíjjal kapcsolatos tanácsadás, emellett közösségi térként is működnek, ahol az ukrán szervezetek és a Németországban élő ukránok találkozhatnak.

A másik, ennél érzékenyebb terület a hadköteles korú férfiak ügye. Makejev elmondta, hogy egy külön ukrán-német munkacsoport vizsgálja azokat a lehetőségeket, amelyek segítségével visszatérhetnek Ukrajnába azok a hadköteles férfiak, akik jogellenesen hagyták el az országot. A nagykövet ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a kidolgozás alatt álló mechanizmus részleteit egyelőre nem hozzák nyilvánosságra.

A nyilatkozatból nem derült ki, hogy a készülő megoldás önkéntes hazatérést ösztönző programot, adminisztratív együttműködést vagy más jogi eszközöket foglalhat-e magában. A felek egyelőre csak annyit erősítettek meg, hogy az egyeztetések folyamatosak.

A nagykövet szerint jelenleg mintegy 1,3 millió ukrán állampolgár él Németországban. 

Sokan közülük már munkát vállaltak, társadalombiztosítási járulékot fizetnek, vagyis fokozatosan beilleszkednek a német munkaerőpiacra és a helyi társadalomba.

A német hatóságok legfrissebb adatai ennél is pontosabb képet mutatnak. Május végén összesen körülbelül 1,348 millió ukrán menekült tartózkodott Németországban, közülük 356 ezer volt 18 és 63 év közötti férfi. Ez a csoport áll a mostani egyeztetések középpontjában, bár természetesen nem minden érintett hadköteles, illetve nem mindenki hagyta el jogellenesen Ukrajnát.

Makejev szerint Ukrajna és Németország közös érdeke, hogy a külföldre menekült ukránok ne veszítsék el kapcsolatukat hazájukkal. A diplomata úgy fogalmazott, hogy a háború lezárását követően ezek az emberek kulcsszerepet játszhatnak Ukrajna újjáépítésében, ezért fontos fenntartani a velük való kapcsolatot még akkor is, ha jelenleg Németországban élnek és dolgoznak.

A hadköteles férfiak külföldre távozása a háború kezdete óta folyamatosan napirenden van Ukrajnában. 

Az országban a mozgósítás miatt a legtöbb 18 és 60 év közötti férfi számára korlátozott a külföldre utazás lehetősége, ugyanakkor az elmúlt években számos esetben merült fel a gyanú, hogy egyesek jogellenesen hagyták el az országot. A most zajló ukrán-német egyeztetések azt jelzik, hogy Kijev ezt a kérdést már nemcsak belföldi, hanem nemzetközi együttműködés keretében is igyekszik kezelni.

Egyelőre azonban továbbra is nyitott kérdés, hogy a készülő mechanizmus pontosan milyen formában működhet majd, kikre terjedhet ki, és milyen jogi keretek között valósulhat meg. Erről a két ország képviselői a későbbiekben adhatnak további tájékoztatást.

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Újabb vitás kérdés került napirendre az Európai Unióban az ukrán menekültek ügyében. Magyar Péter bejelentette, hogy a magyar kormány elutasítja a hadköteles korú ukrán férfiakat érintő tervezett korlátozásokat.

 

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
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