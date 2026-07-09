Máris megbukott a magyar-ukrán megállapodás: Zelenszkij átverte Magyar Pétert? Ursula von der Leyenék dönthetnek

A kárpátaljai magyar közösség nyelvi jogai továbbra is az egyik legérzékenyebb kérdésnek számítanak az Ukrajna és az Európai Unió közötti csatlakozási folyamatban. Már eddig is jelentek meg arról hírek, hogy a korábban tett ukrán vállalások gyakorlati megvalósítása késik, de közben újabb intézkedések korlátozzák a kisebbségi nyelvek használatát – írja a Kárpát Hír.

Az ukrán államnyelvért felelős biztos sérelmezi, hogy Kárpátalján magyarul beszélnek az iskolai sportfoglalkozásokon. / (képünk illusztráció) Fotó: AFP

Tátongó szakadék az ukrán nyilatkozatok és a helyi gyakorlat között

Korábban Nacsa Lőrinc országgyűlési képviselő arra hívta fel a figyelmet, hogy Kijev több ígéretet is tett a nemzeti kisebbségek jogainak helyreállítására, ezek teljesítésének eredményei azonban egyelőre nem láthatók. A politikus a vállalások végrehajtásának ütemezéséről és a konkrét határidőkről is tájékoztatást kért.

A parlamentben Orbán Anita miniszterelnök-helyettes és külgazdasági, valamint külügyminiszter arról beszélt, hogy lezárultak a szakértői egyeztetések Ukrajnával. Tájékoztatása szerint Kijev vállalta a szükséges jogszabály-módosítások elfogadását 2026-ban és 2027-ben.

A megállapodás értelmében

helyreállhat a nemzetiségi iskolarendszer működése,

ismét szabadon használhatók lesznek a magyar nemzeti jelképek,

továbbá magyar nyelven történhet az iskolai ügyintézés,

a bizonyítványok kiállítása,

valamint az érettségi és felvételi vizsgák lebonyolítása.

A tervek szerint biztosított lesz a magyar nyelv használata az egészségügyben, a sporteseményeken, a tudományos konferenciákon és a politikai életben is az érintett településeken.

A kedvező bejelentéseket ugyanakkor beárnyékolja, hogy a kárpátaljai iskolák vezetői levelet kaptak az ukrán államnyelv védelméért felelős biztostól. A dokumentum arra szólítja fel az intézményeket, hogy tegyenek lépéseket a nemzeti kisebbségek nyelveinek visszaszorítására az iskolai sportfoglalkozások során.

Ferenc Viktória európai parlamenti képviselő helyszíni információkra hivatkozva közölte: ez az intézkedés kérdéseket vet fel az ukrán vállalások végrehajtásával kapcsolatban. Álláspontja szerint a hivatalos nyilatkozatok és a helyi gyakorlat között továbbra is jelentős eltérés tapasztalható.