Meglepetés: nem vár tovább, új pártot alapíthat a Fidesz politikusa – „Eldöntöttük, hogy újra erős politikai közösséget építünk”
Ferencz Orsolya szerint - akinek közösségi oldalán a neve alatt „űrkutató, villamosmérnök, korábban politikus” hivatások szerepelnek - fontos üzenni azoknak a választóknak, akik ma egyedül érzik magukat, vagy úgy vélik, hogy a hangjuk nem hallatszik kellő erővel. Úgy véli, hogy sokan készek arra, hogy újra egyesítsék és megerősítsék a magyar jobboldalt. Hangsúlyozta, hogy ennek a munkának az erkölcsre és a polgári Magyarország értékrendjére kell épülnie. Bejegyzésében kiemelte, hogy a polgári Magyarország alapját az egymás iránti tisztelet, a jog uralma, a munka megbecsülése és a tudás elismerése jelenti, vagyis nem egyes politikusok, hanem az időtálló értékek állnak a középpontban.
A volt miniszteri biztos szerint senki nincs, aki megszólítsa a polgári Magyarországot akaró választókat
Ferencz Orsolya úgy fogalmazott, hogy a polgári Magyarország hangja mára meggyengült, mert meglátása szerint mind a korábbi, mind a jelenlegi kormánypártban meghatározóvá vált az a szemlélet, amelyben a nyers erő és a hatalomtechnikai megfontolások felülírják az alapvető értékeket. Emellett azt is kifogásolta, hogy más politikai szereplők sem tettek érdemi kísérletet azoknak a választóknak a megszólítására, akik az elmúlt évtizedekben egy polgári Magyarország megteremtésében reménykedtek.
A politikus szerint a TISZA Párt szavazói közül is sokan csalódottak, mivel véleménye szerint a kormányváltás nem hozta el
- a társadalmi megbékélést,
- sem a szakmai alapokon nyugvó, konszolidált és nyugodt kormányzást.
Álláspontja szerint továbbra is az indulatok szítása, a politikai show, az eltérő vélemények figyelmen kívül hagyása és a forradalmi logika határozza meg a közéletet, holott sok választó éppen ezek megszűnését várta az új parlamenti többségtől.
Ferencz Orsolya úgy véli, hogy a jelenlegi pártpolitikai keretek meghaladása nélkül nem lehet olyan erős és hiteles szellemi-politikai közösséget létrehozni, amely otthont adhat mindazoknak, akik hisznek a közös polgári és nemzeti értékekben.
Ennek érdekében a polgári és nemzeti értékeket valló emberek összefogását, valamint egy új értékközösség megszervezését sürgette, hangsúlyozva, hogy szerinte nincs idő a további várakozásra.
A bejegyzés szerint az elmúlt időszakban
sokan fogalmazták meg annak igényét, hogy közösen kezdjenek hozzá a polgári Magyarország közéleti otthonának felépítéséhez, ezért döntés született egy új, erős politikai közösség létrehozásáról.
Ferencz Orsolya hangsúlyozta, hogy a kezdeményezésnek nem a Fideszről vagy a Tisza Pártról kell szólnia, hanem arról, milyen Magyarországot szeretnének építeni. A politikus hozzátette: ebben a munkában minden hazáját szerető, tisztességes magyar ember részt vehet.
Ferencz Orsolya korábban űrkutatásért felelős miniszteri biztosként is tevékenykedett. Lapunknak is nyilatkozva érvelt az űrkutatás és az űrtevékenység világgazdasági jelentőségéről.
Török Gábor szerint megkezdődhet a Fidesz formális bomlása
Reagált Ferencz Orsolya posztjára Török Gábor politikai elemző, aki bejegyzésében felvetette azt a posztra hivatkozva, hogy ezzel megkezdődhet a Fidesz formális bomlása is. Az elemző nem tud felidézni olyat a múltból, hogy a Fideszből távozók más pártot (politikai szervezetet) hoznak létre. Szerinte leginkább az 1993-as kilépők esete lehet példa, de ott Fodor Gábor és társai az SZDSZ-hez csatlakoztak.
Az elemző szerint „nagy kérdés, hogy hányan követik a pártból Ferencz Orsolyát, Navracsics Tibort és társait”. Különösen, hogy a parlamenti frakciót érinti-e a bomlás, illetve, hogy ismert jobboldaliak (politikusok, véleményvezérek) csatlakoznak-e – vetette fel.