Magyar Péter napirend előtt: „Meg fogjuk vizsgálni Szijjártó Péter minden olyan döntését, ami a BYD Magyarországhoz kapcsolódott”
„Egységes, kiszámítató, és nyilvános szabályokat teremtünk minden vállalkozás számára” – mondta a miniszterelnök a múlt héten bejelentett adózási változtatások kapcsán, hozzátéve, hogy olyan szabályozásra van szükség, amely ösztönzi a vállalkozásokat, és ösztönzi a családi cégeket az innovációval, erről szólnak a múlt héten benyújtott javaslatok.
Egységes szabályok a vállalkozásoknak, mindent átnéznek, ami a BYD-hoz kapcsolódik – ígérte a miniszterelnök
„Meg fogjuk vizsgálni Szjjártó Péter döntéseit” – ígérte a miniszterelnök annak kapcsán, hogy a volt külügyminiszter a BYD-nál folytatja felsővezetői szinten pályafutását, arra utalva, hogy felülvizsgálják a korábbi Külgazdasági és Külügyminisztérium egyes beruházási döntéseit. Szerinte Szijjártó Péter állami infrastruktúrával, közpénz százmilliárdokkal, diplomáciai eszközökkel segítette a vállalatot.
Meg fogjuk vizsgálni Szijjártó Péter minden olyan döntését, tárgyalását, és az állami vállalásait, ami a BYD Magyarország beruházáshoz kapcsolódott
– mondta.
„Fel fogjuk tárni a kiválasztott óriásvállalatoknak nyújtott valamennyi támogatást, adókedvezményt, gyorsított engedélyt, környetvédelmi kivételt, közpénzből beruházás történetét” – tette hozzá, aki szerint a kormány a döntéselőkészítéséig visszanyúl ennek során.
Azt is mondta, hogy olyan jogszabályokat készítenek elő, melyek különösen a nagy szennyező és vízfelhasználó vállalatokat kötelezik majd arra, hogy betartsák a környezetvédelmi előírásokat. Megszüntetik az uniós jogszabályokba ütköző adózási gyakorlatokat.
Magyar Péter a nemzeti érdekek kapcsán hat pontot fogalmazott meg, ezek között a „működő állam”, a gyerekek esélyegyenlőségének biztosítása, valamint a vállalkoások számára egységes szabályrendszer kidolgozása szerepelt.
Ezek a mostani adószabály-változtatások:
- Eltörlik a KEKVA-k adókedvezményeit. A cégek a nekik adott támogatásaiknak akár a háromszorosát is leírhatták az adóalapból. Tehát ha valaki 100 forintot adott egy KEKVA-nak, akár 300 forinttal csökkent az adóalapja.
- Megszűnik a műemléki projektek adóalap-kedvezménye. A felújítási költségek kétszerese, 2019 végétől pedig már maga az ingatlanvásárlás is levonhatóvá vált az adóalapból, örökségvédelmi igazolás, önerő és bármiféle szakmai kötöttség nélkül. A kedvezmény közel kilenctizedét budapesti nagyvállalatok vették igénybe.
- A bizalmi vagyonkezelőkre vonatkozó szabályozás is változik. A BVK eredetileg magyar családi vállalkozások generációváltását volt hivatott segíteni. A változás után kötelező adóellenőrzés lesz, és adatszolgáltatási kötelezettséget is előírnak. Továbbá, a rájuk vonatkozó szabályozás adósemleges lesz. A szabályozás úgy működik majd, mintha a vagyonátadás közvetlenül ajándékozással vagy örökléssel történt volna. Nem a BVK-val mint jogintézménnyel van a gond, hanem annak visszaélésszerű adózási alkalmazásával.
- Eddig az adóhatóság elnöke politikai államtitkári státuszt is kapott. A most benyújtott törvényjavaslat ezt is rendezi: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnöke nem lesz többé a Pénzügyminisztérium államtitkára.
- Az EU-s vámokra vonatkozó jogszabálytervezet pedig a gördülékeny vámkezelés érdekében tartalmaz adminisztratív egyszerűsítéseket.
Átmeneti a köztársasági elnök az alkotmányozási folyamat végéig
Pártokon felülálló jelölt választására nyílik most esély, ez történelmi lehetőség Magyar Péter szerint.
„Éljünk a nekünk adott lehetőséggel” – mondta a miniszterelnök, arra kérve a pártokat és a civileket, hogy mondják el véelményüket. Ugyanakkor hozzátette: nem lesz olyan jelölt, akit mindenki kivétel nélkül elfogad. Azt mondta: „minden közös gondolkodás hatalmas érték”, aki szerint a feladatokat és a dilemmákat meg kell becsülni.
A miniszterelnök szerint „tiszta lappal” indul az Országgyűlés a köztársasági elnök kapcsán. Szerinte akkor döntenek jól, ha olyan személyt választanak, aki az ország támogatását élvezi, és nem a régi pártok szavazóinak akarnak megfelelni. Magyar Péter a személy kiválasztása kapcsán többször Göncz Árpádot említette párhuzamként.
Nem kell jogásznak lennie a köztársaságai elnöknek
Szerinte tévedés, hogy a köztársasági elnöknek jogásznak vagy köztársasági elnöknek lennie, a személynek „emberségesnek” kell lennie, most viszont nem pártpolitikai paktumok alapján kell dönteni.
Aki őrködik az alkotmányosság és a nemzet egysége fölött” – mondta Magyar Péter, aki szerint ez az elvárás a köztársasági elnök felé, a személy társadalmi háttere vagy végzettsége nem számít, pusztán integritása, hitelessége.
Azt kérjük a leendő köztársasági elnöktől, hogy átmeneti időszakra, az alkotmányozási idő végéig vállalja el a feladatot
– fogalmazta meg. Szerinte az új köztársasági elnök „értse a kimondott szavak súlyát”, és elkötelezett legyen hazája mellett. Döntéseiért felelősséget kell vállalnia és ellenállnia a hatalom nyomásának.
„A következő napokban azért fogok dologzni, hogy a tiszta lap jelentette felelősség bizonyossá váljon” – mondta a megválasztandó köztársasági elnök kapcsán.
„A miniszterlnök cserélje le szövegíróját”
Toroczkai László A Mi hazánk frakcióvezetője a napirend előtti hozzászóláshoz tett felszólalásában kifogásolta, hogy Magyar Péter összefogásról szóló beszédjével ellentétben áll az, hogy Magyar Péter nemrég bejelentette, a világklasszis sakkozót, Polgár Juditot kéri fel köztársasági elnöknek. „A miniszterlnök cserélje le szövegíróját” - mondta ennek kapcsán Toroczkai.
A frakcióvezető kifogásolta továbbá a Sulyok Tamás eltávolítására tett lépéseket, valamint Magyar Péter több megmozdulását fenyegetőnek értékelte. Szerinte ennek tükrében nem érdemes a miniszterelnöknek tiszteletről beszélni.