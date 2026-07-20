Magyar Péter napirend előtt: „Meg fogjuk vizsgálni Szijjártó Péter minden olyan döntését, ami a BYD Magyarországhoz kapcsolódott”

„Egységes, kiszámítató, és nyilvános szabályokat teremtünk minden vállalkozás számára” – mondta a miniszterelnök a múlt héten bejelentett adózási változtatások kapcsán, hozzátéve, hogy olyan szabályozásra van szükség, amely ösztönzi a vállalkozásokat, és ösztönzi a családi cégeket az innovációval, erről szólnak a múlt héten benyújtott javaslatok.

A miniszterelnök napirend előtti felszólalása a Parlementben az Országgyűlés kétnapos rendkívüli ülése előtt - egységes szabályok a vállalkozásoknak

Fotó: Magyar Péter / Facebook

Egységes szabályok a vállalkozásoknak, mindent átnéznek, ami a BYD-hoz kapcsolódik – ígérte a miniszterelnök

„Meg fogjuk vizsgálni Szjjártó Péter döntéseit” – ígérte a miniszterelnök annak kapcsán, hogy a volt külügyminiszter a BYD-nál folytatja felsővezetői szinten pályafutását, arra utalva, hogy felülvizsgálják a korábbi Külgazdasági és Külügyminisztérium egyes beruházási döntéseit. Szerinte Szijjártó Péter állami infrastruktúrával, közpénz százmilliárdokkal, diplomáciai eszközökkel segítette a vállalatot.

Meg fogjuk vizsgálni Szijjártó Péter minden olyan döntését, tárgyalását, és az állami vállalásait, ami a BYD Magyarország beruházáshoz kapcsolódott

– mondta.

„Fel fogjuk tárni a kiválasztott óriásvállalatoknak nyújtott valamennyi támogatást, adókedvezményt, gyorsított engedélyt, környetvédelmi kivételt, közpénzből beruházás történetét” – tette hozzá, aki szerint a kormány a döntéselőkészítéséig visszanyúl ennek során.

Azt is mondta, hogy olyan jogszabályokat készítenek elő, melyek különösen a nagy szennyező és vízfelhasználó vállalatokat kötelezik majd arra, hogy betartsák a környezetvédelmi előírásokat. Megszüntetik az uniós jogszabályokba ütköző adózási gyakorlatokat.

Magyar Péter a nemzeti érdekek kapcsán hat pontot fogalmazott meg, ezek között a „működő állam”, a gyerekek esélyegyenlőségének biztosítása, valamint a vállalkoások számára egységes szabályrendszer kidolgozása szerepelt.

Ezek a mostani adószabály-változtatások:

Eltörlik a KEKVA-k adókedvezményeit. A cégek a nekik adott támogatásaiknak akár a háromszorosát is leírhatták az adóalapból. Tehát ha valaki 100 forintot adott egy KEKVA-nak, akár 300 forinttal csökkent az adóalapja. Megszűnik a műemléki projektek adóalap-kedvezménye. A felújítási költségek kétszerese, 2019 végétől pedig már maga az ingatlanvásárlás is levonhatóvá vált az adóalapból, örökségvédelmi igazolás, önerő és bármiféle szakmai kötöttség nélkül. A kedvezmény közel kilenctizedét budapesti nagyvállalatok vették igénybe. A bizalmi vagyonkezelőkre vonatkozó szabályozás is változik. A BVK eredetileg magyar családi vállalkozások generációváltását volt hivatott segíteni. A változás után kötelező adóellenőrzés lesz, és adatszolgáltatási kötelezettséget is előírnak. Továbbá, a rájuk vonatkozó szabályozás adósemleges lesz. A szabályozás úgy működik majd, mintha a vagyonátadás közvetlenül ajándékozással vagy örökléssel történt volna. Nem a BVK-val mint jogintézménnyel van a gond, hanem annak visszaélésszerű adózási alkalmazásával. Eddig az adóhatóság elnöke politikai államtitkári státuszt is kapott. A most benyújtott törvényjavaslat ezt is rendezi: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnöke nem lesz többé a Pénzügyminisztérium államtitkára. Az EU-s vámokra vonatkozó jogszabálytervezet pedig a gördülékeny vámkezelés érdekében tartalmaz adminisztratív egyszerűsítéseket.

Átmeneti a köztársasági elnök az alkotmányozási folyamat végéig

Pártokon felülálló jelölt választására nyílik most esély, ez történelmi lehetőség Magyar Péter szerint.