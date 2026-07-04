Újraindulhat egy régóta hiányzó vasútvonal – Vitézy Dávidhoz fordultak
Újraindítaná a személyszállítást a Hajmáskér–Lepsény közötti 27-es vasútvonalon a Szabad a Hang civil szervezet, amely levélben fordult Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterhez.
A vonal újranyitása nemcsak a Balaton és a Bakony közötti közlekedést javítaná, hanem a turizmusnak és az ingázóknak is komoly segítséget jelentene.
A civil szervezet közölte: a 27-es vasútvonal személyforgalmának visszaállítása jól illeszkedne a kormány által meghirdetett vasútfejlesztési és fenntartható közlekedési célokhoz, miközben egy évtizedekkel ezelőtti közlekedéspolitikai döntést is korrigálna.
A kezdeményezők szerint a vasútvonal újranyitásának egyik legnagyobb előnye, hogy
közvetlen észak–déli vasúti kapcsolatot teremtene a Bakony térsége, Veszprém és a Balaton déli partja között.
A 27-es vonal Lepsényen keresztül kapcsolódik a siófoki vasútvonalhoz, emellett Győr irányából is könnyebbé tenné a Balaton elérését.
Az Iho cikke szerint jelenleg a Veszprémből a déli partra utazóknak többnyire Székesfehérvár felé kell kerülniük, vagy autóbuszt kell választaniuk.
A Szabad a Hang szerint a vasútvonal újraindítása egész évben élénkíthetné a belföldi turizmust.
A Balaton, a Bakony és a Balaton-felvidék közvetlen vasúti összekötése a kerékpáros turizmusnak is kedvező lenne.
A szervezet szerint a vonal mentén fekvő települések – köztük Berhida, Papkeszi, Vilonya, Királyszentistván, Küngös és Balatonfőkajár – lakói gyorsabb és környezetbarátabb közlekedési lehetőséghez jutnának Veszprém, a balatonfűzfői ipari park vagy a Balaton irányába.
A kezdeményezés szerint a 27-es vasútvonal nemcsak a mindennapi közlekedést szolgálná, hanem forgalmi zavarok vagy pályafelújítások idején alternatív útvonalként is használható lenne. Ilyenkor a 29-es és a 30-as vasútvonal forgalmának egy része Csajág állomáson keresztül terelhető lenne.
A civil szervezet arra is felhívta a figyelmet, hogy a pálya egy részén jelenleg is zajlik teherforgalom, ezért megfelelő felújítás után
a személyszállítás viszonylag kisebb infrastrukturális beruházással újraindítható lenne.
A 27-es vasútvonal újranyitásának szakmai hátterét a Cuha-Bakonyvasút Szövetség egy részletes tanulmányban foglalta össze, amely a Győr–Veszprém–Siófok vasúti tengely kialakításának lehetőségeit vizsgálja.
A Szabad a Hang emellett petíciót is indított a Hajmáskér–Lepsény vasútvonal személyforgalmának visszaállításáért, amelyhez online is lehet csatlakozni.
A szervezet bízik abban, hogy a minisztérium támogatja a kezdeményezést, és napirendre kerülhet a vonal újbóli megnyitása.
Nem véletlenül sürgetik a 27-es vasútvonal újranyitását: a balatoni körvasút jövőjét is befolyásolhatja
A 27-es vasútvonal személyforgalmának visszaállítása nem azonos a balatoni körvasút tervével, ugyanakkor fontos eleme lehetne egy olyan jövőbeli vasúti hálózatnak, amely közvetlenebb kapcsolatot teremtene a Balaton északi és déli partja, valamint a Bakony térsége között.
A Világgazdaság írta meg, hogy az egykori építési és közlekedési minisztérium szerint a balatoni körvasútról szóló terv fontos szakaszhoz érkezett.
A minisztérium akkor azt közölte, hogy
- 2026-ban írhatják ki az előkészítési feladatokra vonatkozó közbeszerzést, az év végéig pedig a tervezési szerződések aláírására is sor kerülhet.
- A 2027–2029 közötti időszak lehet a részletes tervezésé és az engedélyeztetésé. A folyamat bonyolultságát jelzi, hogy a kiviteli tervek elkészítését két és fél-három évre becsüli a minisztérium.
- 2030-ban pedig kigördülhetnek az első munkagépek a beruházáshoz.
Lapunk azt is megírta, hogy a körvasút megvalósítása érdekében a Balatonfüred–Tapolca–Keszthely vasútvonal villamosításával összesen 77 kilométeren szűnik meg a sebességkorlátozás, valamint 9 kilométeres villamosított vonalszakasz épül meg Lepsény és Balatonakarattya között.
Vitézy Dávid miniszterjelötként már arról beszélt, hogy hogy nem feltétlenül a teljes villamosítás jelenti a legjobb megoldást. Szerinte
a térségben inkább az akkumulátoros meghajtású vonatok alkalmazása lehet indokolt.
Kifejtette: a felsővezeték kiépítése elsősorban azokon a vasútvonalakon indokolt, ahol jelentős teherforgalom zajlik, mivel ott adott az a forgalmi volumen, amely gazdaságossá teszi a dízelvontatás kiváltását.
„Tehát meg fogjuk ismerni az eddig elkészült dokumentumokat, és az alapján fogunk tovább dolgozni” – fogalmazott Vitézy Dávid.