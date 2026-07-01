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Lecsapott Magyarországra a vihar: több helyen is jelentős károkat okozott

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Percek alatt vált veszélyessé az időjárás az ország több pontján. A vihar fákat döntött utakra, épületeket rongált meg, és több helyen fennakadásokat okozott.
VG
2026.07.01, 21:14

Az ország nyugati és keleti felét is elérte a szerda délutáni vihar, amely több vármegyében is jelentős károkat okozott. A tűzoltókat főként kidőlt fákhoz, megrongálódott épületekhez és veszélyes közlekedési akadályokhoz riasztják – írta a Magyar Nemzet.

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Erős széllel és heves zivatarokkal csapott le a vihar Magyarországra a rekordmeleg után / Fotó: BerryBeni32 / Shutterstock (Képünk illusztráció)

Viharkárok a rekordmeleg után

Komoly pusztítást végzett a szerda délután érkezett vihar Magyarország több térségében. Az ország nyugati és keleti felén is számos helyszínen kellett beavatkozniuk a tűzoltóknak, miután az erős szél és a zivatar fákat döntött ki, épületeket rongált meg, valamint veszélyes helyzeteket idézett elő a közutakon.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint elsősorban Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala, valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéből érkezett nagy számban segélykérés. 

A legtöbb esetben kidőlt fák, leszakadt ágak, megrongálódott épületek és a közlekedést akadályozó akadályok miatt riasztották a hivatásos és önkéntes tűzoltókat.

A vihar különösen nagy károkat okozott Mosonmagyaróvár és Kapuvár térségében, valamint Vas vármegye több településén és Nagykanizsa környékén. A helyszíneken folyamatosan dolgoznak a károk felszámolásán. Mosonmagyaróváron több fa villanyvezetéket szakított le, ami veszélyes helyzetet teremtett. A város kórháza közelében egy közlekedési lámpa is leszakadt az erős szél következtében, ami a közlekedésben is fennakadásokat okozott. Szombathelyen a heves csapadék okozott problémát: több pince és alagsor megtelt vízzel, ezért ezek kiszivattyúzásához is szükség volt a tűzoltók segítségére.

Különösen látványos káresemény történt a Győr-Moson-Sopron vármegyei Sobor településen. Egy lovastanyán az orkánerejű szél megrongált egy fóliasátrat, emellett egy bádogépületet is elsodort, ami jól mutatja, mekkora erővel csapott le a vihar.

Kelet-Magyarország sem úszta meg a pusztítást. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében számos helyen kidőlt fák és leszakadt ágak veszélyeztették a közlekedést és az ingatlanokat. Hasonló volt a helyzet Zala vármegyében, a Nagykanizsa és Zalakomár közötti területen is, ahol szintén több helyszínen kellett eltávolítani az utakra dőlt fákat.

A katasztrófavédelem egységei folyamatosan dolgoznak a károk elhárításán, miközben újabb bejelentések is érkeznek. 

A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy a vihar idején lehetőség szerint maradjanak biztonságos helyen, kerüljék a fák közelségét, és fokozott óvatossággal közlekedjenek, mert a meglazult ágak és a kidőlt fák továbbra is veszélyt jelenthetnek.

Az előrejelzések szerint a zivatarok több térségben még az esti órákban is kitartanak, ezért további káresetek sem zárhatók ki. A szakemberek azt tanácsolják, hogy mindenki figyelje a meteorológiai riasztásokat és a katasztrófavédelem tájékoztatásait, mert a gyorsan változó időjárási helyzet miatt rövid idő alatt is kialakulhatnak veszélyes körülmények.

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