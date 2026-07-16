Villamosfejlesztés Budapesten: új vonal köti össze hamarosan a Műegyetemet, az Infoparkot és a BudaPartot

Három éven belül elkészülhet a Budai Fonódó villamoshálózat második üteme, amely 32 milliárd forintos uniós támogatásból épül meg. Vitézy Dávid szerint a projekt azért is mérföldkő, mert hosszú idő után ismét érdemi egyeztetés zajlott a kormány és a főváros között egy nagy budapesti fejlesztésről.

Vitézy Dávid szerint idén ősszel megkezdődnek az előkészítő munkák a Budai Fonódó villamoshálózat második üteménél / Fotó: Hatlaczki Balazs

Harminckétmilliárd forintnyi európai uniós támogatásból épül meg a Budai Fonódó villamoshálózat második üteme, amelynek részeként egy új, 2,8 kilométer hosszú, nagyrészt füvesített villamospálya létesül a Szent Gellért tér és a Budafoki út között. A fejlesztésről Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter számolt be a Facebook-oldalán.

A miniszter szerint az első kivitelezési egyeztetés nemcsak a beruházás előkészítése miatt volt fontos, hanem azért is, mert hosszú idő után először folyt érdemi tárgyalás a kormány és a főváros között egy konkrét budapesti fejlesztés megvalósításáról. A megbeszélésen részt vett Karácsony Gergely főpolgármester, a Budapesti Közlekedési Központ vezetése, a kivitelező, a beruházó és a műszaki ellenőr is.

Új villamos kötné össze Budát

A tervezett vonal a Szent Gellért térről indulva a Műegyetem rakparton és a Pázmány Péter sétányon halad majd végig. A szerelvények érintik a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem központi épületét, az ELTE campusát és az Infopark térségét, majd a Rákóczi híd budai hídfőjétől a Kopaszi-gát és a BudaPart városnegyed felé közlekednek. A végállomás egyelőre a Budafoki útnál lesz, de a hálózat későbbi déli meghosszabbításával is számolnak.

A beruházás során hét akadálymentesített megállópár épül, a villamospálya szinte teljes hosszában zöldvágányos lesz, emellett új zöldfelületeket alakítanak ki, valamint korszerűsítik a rakpart gyalogos- és kerékpáros infrastruktúráját is.

Az előkészítő munkák, köztük a közműkiváltások már idén ősszel megkezdődnek. A nagy volumenű építkezések várhatóan 2027-ben indulnak el a teljes nyomvonalon, az új Duna-parti villamosvonal átadása pedig a kivitelezési szerződés szerint három éven belül várható.