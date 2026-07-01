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építkezés
építési engedély
Vitézy Dávid

Vitézy Dávid döntött: mostantól Ön is megnézheti, mit épít a szomszédja

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Jelentősen bővül a nyilvánosság az építésügyben: Vitézy Dávid bejelentette, hogy ismét elérhetők az építési engedélyek mögött álló tervek az elektronikus építésügyi rendszer nyilvános felületén. A döntés nyomán bárki néhány kattintással megismerheti a környezetében tervezett beruházások dokumentációját.
VG
2026.07.01, 21:41

Újra bárki számára elérhetők az építési engedélyek mögött álló tervek, erről számolt be Facebook-oldalán Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A kormány döntése nyomán ismét működik az ÉTDR nyilvános felülete, így néhány kattintással megtekinthetők a kiadott építési engedélyekhez tartozó dokumentációk. A változás a beruházások átláthatóságát és a lakossági tájékozódást is jelentősen bővíti.

Vitézy Dávid döntött: mostantól Ön is megnézheti, mit épít a szomszédja
Vitézy Dávid döntött: mostantól Ön is megnézheti, mit épít a szomszédja / Fotó: Voyagerix

Vitézy Dávid emlékeztetett arra, hogy 2024 augusztusában az akkori építési és közlekedési tárca vezetése megszüntette az elektronikus építésügyi dokumentációs rendszer (ÉTDR) nyilvános felületét. A rendszer korábban lehetővé tette, hogy bárki egyszerűen megismerhesse az építési engedélyek mögött álló terveket.

A miniszter szerint a korábbi döntés a közérdek rovására született, és azt állította, hogy a nyilvános felület megszüntetésének célja az volt, hogy az építési dokumentációk kevésbé legyenek hozzáférhetők. Felidézte azt is, hogy a jogszabály módosításának indoklása mindössze annyit tartalmazott: az intézkedés célja az ÉTDR tájékoztatási felületének megszüntetése.

A kormány visszaállította a nyilvános hozzáférést

Vitézy Dávid közölte, hogy miniszterként az elsők között terjesztette a kormány elé azt a javaslatot, amely az ÉTDR nyilvános felületének visszaállítását célozta. Tájékoztatása szerint a kabinet a hónap elején elfogadta az előterjesztést. Ennek eredményeként 

ismét nyilvánosan elérhetők a kiadott építési engedélyekhez kapcsolódó tervek, amelyeket az érdeklődők online, néhány kattintással megtekinthetnek.

A rendszer újbóli megnyitásával ismét lehetőség nyílik arra, hogy a lakosság tájékozódjon a környezetében tervezett vagy már engedélyezett építkezésekről. Az építési dokumentációk nyilvános elérhetősége nemcsak a szomszédos beruházások megismerését segítheti, hanem az átláthatóságot is erősítheti az építésügyi hatósági eljárásokban.

A miniszter szerint az intézkedés célja, hogy a közérdek ismét elsőbbséget élvezzen, és a korábban megszüntetett nyilvános hozzáférés ismét mindenki számára biztosított legyen.

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