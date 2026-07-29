Deviza
EUR/HUF363,37 +0,76% USD/HUF317,36 +0,19% GBP/HUF423,55 +0,64% CHF/HUF389,56 +0,78% PLN/HUF83,98 +0,75% RON/HUF69,38 +0,61% CZK/HUF15,03 +0,75% EUR/HUF363,37 +0,76% USD/HUF317,36 +0,19% GBP/HUF423,55 +0,64% CHF/HUF389,56 +0,78% PLN/HUF83,98 +0,75% RON/HUF69,38 +0,61% CZK/HUF15,03 +0,75%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX145 080,86 +0,56% MTELEKOM2 728 -0,8% MOL4 488 +2,61% OTP46 240 +0,43% RICHTER11 700 +0,17% OPUS351 -4,62% ANY6 630 -2,5% AUTOWALLIS144,5 +1,4% WABERERS4 750 -0,42% BUMIX9 316,17 -0,31% CETOP4 860,4 +0,29% CETOP NTR3 112,94 +0,29% BUX145 080,86 +0,56% MTELEKOM2 728 -0,8% MOL4 488 +2,61% OTP46 240 +0,43% RICHTER11 700 +0,17% OPUS351 -4,62% ANY6 630 -2,5% AUTOWALLIS144,5 +1,4% WABERERS4 750 -0,42% BUMIX9 316,17 -0,31% CETOP4 860,4 +0,29% CETOP NTR3 112,94 +0,29%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
alacsony vízállás
takarékosság
hőségriadó
fővárosi vízművek
vízfogyasztás

Minden liter számít: víztakarékosságra kérik a lakosságot – korlátozások is jöhetnek a hőség miatt

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A rendkívüli hőség ismét próbára teszi az ivóvízellátást Magyarországon. A vízművek arra kérik a lakosságot, hogy csak a legszükségesebb célokra használják a vezetékes vizet.
VG/MTI
2026.07.29, 17:50

A csütörtöktől érkező újabb hőhullám miatt országszerte takarékos vízhasználatra kérik a lakosságot a vízművek. Több szolgáltató szerint a fogyasztás ugrásszerű növekedése és a Duna közel rekordalacsony vízállása miatt akár vízkorlátozásokra is szükség lehet.

víz, csap
Nemcsak a hőség, hanem a rekordközeli alacsony dunai vízállás is veszélyezteti az ivóvízellátást / Fotó: Víz koalíció / Facebook

Az ország több vízszolgáltatója is takarékos, felelős vízhasználatra szólította fel a lakosságot a csütörtöktől várható rendkívüli hőség miatt. A szolgáltatók szerint a nagy melegben a vízfogyasztás rövid idő alatt jelentősen megugrik, ami komoly terhelést jelent az ivóvízhálózatokra.

Az Észak-magyarországi Regionális Vízművek azt kéri, hogy a lakosság halassza el a nem létfontosságú vízhasználatot, például a medencék feltöltését és az autómosást. 

A nagy vízigényű közületi fogyasztókat arra kérik, hogy a csúcsidőn kívül végezzék el a jelentős vízfelhasználással járó munkákat, csökkentsék az öntözést, és ne használjanak ivóvizet utak vagy járdák locsolására.

A Duna Menti Regionális Vízmű arra figyelmeztetett, hogy a Duna vízállása minden korábbinál alacsonyabb szintre süllyedt, ami az ivóvíztermelő kapacitás csökkenését okozhatja.

A társaság közölte: minden rendelkezésre álló technikai és személyi erőforrást mozgósít a folyamatos ellátás érdekében, ugyanakkor jelezte, ha a fogyasztás nem mérséklődik, ismét vízkorlátozás elrendelését kezdeményezheti.

Korlátozni kell a vízhasználatot

Külön felhívást tett közzé a Fővárosi Vízművek is Dunabogdány lakói számára. A szolgáltató szerint az előző napok figyelmeztetése ellenére tovább nőtt a vízigény, ezért ismét arra kérik a helyieket, hogy kizárólag a legszükségesebb célokra használják az ivóvizet.

A kertek locsolását, a medencék feltöltését, az autómosást és minden más halasztható vízhasználatot a következő napokban mellőzni kell. A közlemény szerint most valóban minden megtakarított liter hozzájárul ahhoz, hogy elegendő ivóvíz jusson mindenkinek.

Rekordmélyen a Duna: veszélybe kerülhetnek az ivóvízkészletek – komoly üzemeltetési kíhívás ez

A folyók tartósan alacsony vízállása egyelőre nem fenyeget közvetlen ivóvízhiánnyal Budapesten, de egyre nagyobb terhelést ró a parti szűrésű kutakra. Ha a az alacsony vízállásos időszak elhúzódik, nemcsak a kitermelhető ivóvíz mennyisége csökkenhet, hanem a vízbázisok minőségi kockázatai is növekedhetnek.

 

Időjárás

Időjárás
994 cikk

 

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu