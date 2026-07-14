Brüsszel újabb milliárdokat készül Ukrajnának adni: tovább finanszírozzák a hadsereget – Von der Leyen Kijevben jelentheti be

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke július 15-én, Ukrajna államiságának napján Kijevbe látogat. Sajtóértesülések szerint akár 18 milliárd eurós katonai és pénzügyi támogatási csomagot is bejelenthet, amelynek középpontjában a fegyverbeszerzések és a légvédelem állhat.

Ursula von der Leyen kijevi látogatása során fegyvervásárlások, légvédelmi rendszerek és uniós védelmi programok is szóba kerülhetnek / Fotó: AFP

A Bizottság megerősítette az utazás tényét, de hivatalosan egyelőre nem közölt részleteket a programról.

Lengyel sajtóértesülések szerint ugyanakkor Brüsszel egy akár 18 milliárd euró értékű támogatási csomagot készít elő Ukrajna számára.

A TVP World úgy értesült, hogy ebből 10 milliárd eurót az uniós tagállamok a 150 milliárd eurós SAFE védelmi hitelprogramon keresztül fegyverek vásárlására fordíthatnának.

A tervek szerint további 2 milliárd euró olyan már korábban jóváhagyott támogatásokból érkezne, amelyekből Ukrajna elsősorban katonai beszerzéseket finanszírozhat. Kijev eddig a rendelkezésre álló 5,9 milliárd eurós keretből 3,9 milliárd eurót kapott meg, a fennmaradó összeg felhasználását eredetileg drónbeszerzésekre tervezték.

Azóta azonban Ukrajna újabb igénylistákat nyújtott be, amelyek már elsősorban légvédelmi rendszerek beszerzésére összpontosítanak. Ha ezeket az Európai Bizottság jóváhagyta, von der Leyen ennél is nagyobb összegű támogatást jelenthet be.

Von der Leyen az uniós csatlakozást is felgyorsítaná

A kiszivárgott dokumentumok szerint a csomag harmadik eleme 6,6 milliárd euró lenne az Európai Békekeretből (EPF). Ennek felhasználása azonban nem kizárólag az Európai Bizottság döntésén múlik, mivel az alapot a tagállamok finanszírozzák, és jelenleg vita folyik arról, hogy a pénzt korábbi fegyverszállítások megtérítésére vagy új beszerzésekre fordítsák.

Az Európai Bizottság szóvivői az elmúlt napokban több alkalommal is elhárították a részletes válaszokat a védelmi együttműködéssel kapcsolatos kérdésekre, arra hivatkozva, hogy azokat von der Leyen kijevi látogatásán ismertetik majd. Ez tovább erősítette a találgatásokat, hogy jelentős bejelentések készülnek.

A látogatás időzítése sem véletlen: egy nappal korábban az Európai Unió hivatalosan is megnyitotta az Ukrajnával folytatott csatlakozási tárgyalások új fejezetét, amely a kül- és biztonságpolitikai együttműködésre összpontosít. Ez újabb lépést jelent Ukrajna uniós integrációja felé, miközben Brüsszel tovább erősíti katonai támogatását is.