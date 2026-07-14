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Ursula von der Leyen

Brüsszel újabb milliárdokat készül Ukrajnának adni: tovább finanszírozzák a hadsereget – Von der Leyen Kijevben jelentheti be

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Minden jel arra utal, hogy újabb jelentős uniós támogatást kap Ukrajna. Ursula von der Leyen kijevi látogatásán több milliárd eurós védelmi csomag kerülhet napirendre.
VG
2026.07.14, 16:23

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke július 15-én, Ukrajna államiságának napján Kijevbe látogat. Sajtóértesülések szerint akár 18 milliárd eurós katonai és pénzügyi támogatási csomagot is bejelenthet, amelynek középpontjában a fegyverbeszerzések és a légvédelem állhat.

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Ursula von der Leyen kijevi látogatása során fegyvervásárlások, légvédelmi rendszerek és uniós védelmi programok is szóba kerülhetnek / Fotó: AFP

A Bizottság megerősítette az utazás tényét, de hivatalosan egyelőre nem közölt részleteket a programról.

Lengyel sajtóértesülések szerint ugyanakkor Brüsszel egy akár 18 milliárd euró értékű támogatási csomagot készít elő Ukrajna számára. 

A TVP World úgy értesült, hogy ebből 10 milliárd eurót az uniós tagállamok a 150 milliárd eurós SAFE védelmi hitelprogramon keresztül fegyverek vásárlására fordíthatnának.

A tervek szerint további 2 milliárd euró olyan már korábban jóváhagyott támogatásokból érkezne, amelyekből Ukrajna elsősorban katonai beszerzéseket finanszírozhat. Kijev eddig a rendelkezésre álló 5,9 milliárd eurós keretből 3,9 milliárd eurót kapott meg, a fennmaradó összeg felhasználását eredetileg drónbeszerzésekre tervezték.

Azóta azonban Ukrajna újabb igénylistákat nyújtott be, amelyek már elsősorban légvédelmi rendszerek beszerzésére összpontosítanak. Ha ezeket az Európai Bizottság jóváhagyta, von der Leyen ennél is nagyobb összegű támogatást jelenthet be.

Von der Leyen az uniós csatlakozást is felgyorsítaná

A kiszivárgott dokumentumok szerint a csomag harmadik eleme 6,6 milliárd euró lenne az Európai Békekeretből (EPF). Ennek felhasználása azonban nem kizárólag az Európai Bizottság döntésén múlik, mivel az alapot a tagállamok finanszírozzák, és jelenleg vita folyik arról, hogy a pénzt korábbi fegyverszállítások megtérítésére vagy új beszerzésekre fordítsák.

Az Európai Bizottság szóvivői az elmúlt napokban több alkalommal is elhárították a részletes válaszokat a védelmi együttműködéssel kapcsolatos kérdésekre, arra hivatkozva, hogy azokat von der Leyen kijevi látogatásán ismertetik majd. Ez tovább erősítette a találgatásokat, hogy jelentős bejelentések készülnek.

A látogatás időzítése sem véletlen: egy nappal korábban az Európai Unió hivatalosan is megnyitotta az Ukrajnával folytatott csatlakozási tárgyalások új fejezetét, amely a kül- és biztonságpolitikai együttműködésre összpontosít. Ez újabb lépést jelent Ukrajna uniós integrációja felé, miközben Brüsszel tovább erősíti katonai támogatását is.

Von der Leyen országjárásba kezdett: ugyanazokat a pénzeket ígéri be minden országnak – így ajándékoznák meg az ősellenségeket

Az olaj- és gáztermelő ország után mindjárt a konyak- és zöldségtermelő országba utazott az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen szinte ugyanazokkal a szavakkal ígérte meg ugyanazt a pénzt az egymással régóta ellenségeskedő két országnak, de közben egy olyan ajánlatot is tett, amivel aligha válik az orosz fogyasztók kedvencévé.

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