Zelenszkij Dublinban üzent Magyar Péternek: az elnök nagyon bízik a magyar kormányfőben, mivel „az ukrán nép megérdemli az EU-tagságot"

Volodimir Zelenszkij Dublinban arról beszélt, hogy reményei szerint Magyarország is támogatni fogja Ukrajna európai uniós csatlakozásának következő szakaszát. Az ukrán elnök Magyar Péter álláspontjára is reagált, miközben újabb szankciókat sürgetett Oroszországgal szemben.

Magyar Péter neve is szóba került Volodimir Zelenszkij dublini sajtótájékoztatóján / Fotó: Christine Olsson / TT / AFP

Zelenszkij az utolsó akadályokat is eltakarítaná Ukajna elől

Az ukrán elnök az ír EU-elnökség nyitóeseményére érkezett Dublinba, ahol egy sajtótájékoztatón Ukrajna európai uniós csatlakozásának helyzetéről is beszélt. Az államfő kijelentette, hogy országa minden szükséges feltételt teljesített ahhoz, hogy megnyílhasson az uniós csatlakozási tárgyalások öt még hátralévő fejezete.

Az újságírók azt kérdezték tőle, hogy számít-e nehézségekre a tagállamok közötti konszenzus kialakításában. A kérdésben külön kitértek Magyarország álláspontjára is, miután Magyar Péter korábban úgy nyilatkozott, hogy Ukrajna nem fog a közeljövőben csatlakozni az Európai Unióhoz. Emellett a lengyel-ukrán viszony is szóba került, amely szintén befolyásolhatja a tárgyalások menetét.

Zelenszkij válaszában azt mondta, reméli, hogy mind a magyar, mind a lengyel kormány támogatni fogja a folyamatot.

Remélem, hogy a magyar és a lengyel kormány is támogatni fogja ezt. Úgy gondolom, minden ország érdeke, hogy Ukrajna a lehető leghamarabb az Európai Unió tagjává váljon

– idézte az ukrán elnököt a Belfast Telegraph.

Az ír miniszterelnök, Micheál Martin szintén támogatásáról biztosította Ukrajnát. Kijelentette, hogy az ukrán emberek megérdemlik az uniós tagságot, és Írország az elkövetkező hat hónapban azon fog dolgozni, hogy megszülessen a konszenzus a még nyitott tárgyalási fejezetek megkezdéséről.

Martin hozzátette, nem ez az első alkalom, hogy kétoldalú politikai viták lassítják egy tagjelölt ország csatlakozási folyamatát, ugyanakkor szerinte az Európai Uniónak az a feladata, hogy ezeket az akadályokat kezelje.

Magyar Péter nyíltan elmondta: Magyarország szembefordul Ursula von der Leyenék döntésével, Zelenszkij ennek nagyon nem fog örülni – "Nem támogatjuk" Újabb vitás kérdés került napirendre az Európai Unióban az ukrán menekültek ügyében. Magyar Péter bejelentette, hogy a magyar kormány elutasítja a hadköteles korú ukrán férfiakat érintő tervezett korlátozásokat.

A sajtótájékoztatón szóba került az is, hogy sajtóértesülések szerint az ír Aughinish Alumina vállalat timföldet exportálhat Oroszországba. A timföld az alumíniumgyártás egyik alapanyaga, amelyet Moszkva hadiipari célokra is felhasználhat. Az ír kormányfő közölte, hogy a hatóságok vizsgálata a végéhez közeledik, és annak eredményét továbbítják az Európai Bizottságnak.