Alighanem erre a napra várt Zelenszkij: Donald Trump először fogadhatja elismerően a Fehér Házban – „Működik a kémia”

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden a Fehér Házban találkozik Donald Trump amerikai elnökkel, egy olyan időszakban, amikor kapcsolatuk erősebbnek tűnik, mint valaha – még akkor is, ha mindketten komoly belpolitikai kihívásokkal néznek szembe.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (b) és Donald Trump amerikai elnök (j) / Fotó: Saul Loeb / AFP

A találkozón Zelenszkij, aki továbbra is a védelmi miniszter és a hadsereg főparancsnokának leváltását követő belpolitikai következményekkel küzd, várhatóan megpróbálja új lendületbe hozni az Ukrajna és Oroszország közötti háborúval kapcsolatos, korábban megrekedt béketárgyalásokat. Emellett további amerikai katonai támogatást kíván kérni, különösen a légvédelem területén. Elemzők szerint a felek várhatóan megvitatják annak lehetőségét is, hogy Oroszország és Ukrajna kölcsönösen beszüntesse a nagy hatótávolságú légi csapásokat – adta hírül a New York Times.

Amerikai látogatása alkalmával Volodimir Zelenszkij részt vesz Lindsey Graham szenátor temetésén is. A dél-karolinai republikánus politikus július 11-én, néhány órával az Ukrajnából való hazatérését követően váratlanul elhunyt. Graham Trump környezetében talán Ukrajna legjelentősebb támogatója volt, miközben az elnök közvetlen politikai köre gyakran az orosz narratívákkal összhangban álló álláspontokat képviselt.

Egyes elemzők úgy vélik, hogy Lindsey Graham halála arra késztetheti az Amerikai Egyesült Államok elnökélt, hogy nagyobb együttérzéssel és nyitottsággal viszonyuljon Ukrajnához. Többen felhívták a figyelmet arra is, hogy ebben a hónapban Ukrajnába látogatott Laura Loomer jobboldali aktivista, a MAGA-mozgalom ismert alakja, aki az utóbbi időben nyilvánosan is támogatásáról biztosította Ukrajnát.

Mások szerint Donald Trump azért akarta újraindítani az orosz-ukrán háború lezárására irányuló béketárgyalásokat, mert szüksége lenne egy diplomáciai sikerre, miután az Amerikai Egyesült Államok Irán elleni háborújában eddig nem sikerült tartós tűzszünetet elérnie.

Már kopogtat az első NATO-tagállam: lecsapnának Zelenszkij kirúgott miniszterére – visszautasíthatatlan ajánlatot tettek az olaszok, az ukrán elnök foghatja a fejét

Guido Crosetto olasz védelmi miniszter felajánlotta tanácsadói posztját a leváltott ukrán védelmi miniszternek, Mihajlo Fedorovnak – számolt be róla a Kárpáti Igaz Szó kárpátaljai magyar hírportál.