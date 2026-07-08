Zelenszkij döbbenten nézi, ítéletet mondtak róla az EU-ban: a döntő többség ellene fordult, nagyon csúnyán leteremtették – "Szükségtelen és indokolatlan"

Az Európai Parlament nagy többséggel támogatta Ukrajna uniós csatlakozási törekvéseit, ugyanakkor bírálta Volodimir Zelenszkij egyik legvitatottabb döntését. A képviselők szerint az Ukrán Felkelő Hadsereg (UPA) hőseiről elnevezett katonai egység feleslegesen sértette a lengyelek történelmi érzékenységét.

Bár az EU továbbra is kiáll Ukrajna mellett, Brüsszel most kivételesen kritikát is megfogalmazott Zelenszkijjel szemben / Fotó: Tetiana Dzhafarova / AFP

Nagy többséggel fogadta el szerdán az Európai Parlament azt a határozatot, amely elismeri Ukrajna előrehaladását az uniós csatlakozási folyamatban. A dokumentum ugyanakkor egy olyan módosítást is tartalmaz, amelyben a képviselők sajnálatukat fejezik ki az ukrán elnök egyik közelmúltbeli döntése miatt.

A határozat 460 igen, 136 nem szavazattal és 59 tartózkodás mellett ment át. Az EP méltatta Ukrajna igazságügyi reformjait, a korrupció elleni fellépést és a demokratikus intézmények megerősítésére tett lépéseket. Emellett ismét hangsúlyozta, hogy fenn kell tartani Ukrajna támogatását és továbbra is nyomást kell gyakorolni Oroszországra.

Zelenszkij maga ellen fordította Brüsszelt

A vita azonban nem kizárólag a háborúról szólt. Komoly hangsúlyt kapott a Lengyelország és Ukrajna közötti történelmi feszültség is, amelyet a második világháború egyik legsúlyosabb tragédiája, a volhíniai mészárlás táplál.

A lengyel álláspont szerint az 1943-1944-ben az Ukrán Felkelő Hadsereg (UPA) és az Ukrán Nacionalisták Szervezete (OUN) által elkövetett támadások során mintegy 100 ezer lengyel civil vesztette életét, ezért Varsó népirtásként tekint az eseményekre. Ukrajnában ugyanakkor sokan a szervezetek tagjait a szovjet uralom ellen harcoló szabadságharcosoknak tartják.

Az újabb diplomáciai konfliktust az váltotta ki, hogy Zelenszkij júniusban egy elit ukrán katonai alakulatnak a „UPA Hősei” tiszteletbeli nevet adományozta. A döntés komoly felháborodást váltott ki Lengyelországban, és odáig vezetett, hogy az ukrán elnök elveszítette azt a legmagasabb lengyel állami kitüntetést, amelyet még 2023-ban kapott Andrzej Dudától.

A történelmi vita miatt több lengyel és ukrán közéleti szereplő is visszaadta korábban kapott állami elismerését.

Az Európai Néppárt lengyel képviselője, Andrzej Halicki és a jelentéstevő Michael Gahler által benyújtott módosítás végül bekerült az elfogadott szövegbe. Ebben a parlament sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy a névadás figyelmen kívül hagyta a lengyelek történelmi érzékenységét és gyászát, valamint arra szólította fel Kijevet, hogy csökkentse a feszültséget és jóhiszeműen folytassa a megbékélési folyamatot.