Napjai vannak háta Zelenszkijnek, durva ultimátumot kapott: ha nem távolítja el a „Mészárost" megnyílik a föld Kijev alatt

Péntekig adott határidőt Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek a Kijevben napok óta tüntető mozgalom, amely Mihajlo Fedorov védelmi miniszter visszahelyezését és Olekszandr Szirszkij főparancsnok leváltását követeli. Közben ukrán sajtóértesülések szerint a főparancsnok sorsáról akár napokon belül döntés születhet.

Napokon belül eldőlhet az ukrán hadsereg főparancsnokának jövője, miközben Zelenszkijre egyre nagyobb nyomás nehezedik az utcáról / Fotó: AFP

Zelenszkijnek péntekig adtak haladékot

Újabb demonstrációt tartottak vasárnap Kijevben Volodimir Zelenszkij döntése ellen, amelynek értelmében Mihajlo Fedorovot leváltották a védelmi miniszteri posztról, miközben Olekszandr Szirszkij a fegyveres erők főparancsnoka maradt. A tiltakozás szervezői közölték: péntekig adnak időt az államfőnek követeléseik teljesítésére.

A demonstráció egyik szervezője, Dmitro Kozjatyinszkij veterán szerint két egyértelmű céljuk van:

Fedorov visszahelyezése a védelmi minisztérium élére;

valamint Szirszkij leváltása.

A hétfői megmozdulás után háromnapos szünetet tartanak, de ha péntekig nem történik érdemi változás, folytatják az utcai akciókat.

A Kyiv Independent értesülése szerint ugyanakkor a háttérben már készülhet a döntés Szirszkij leváltásáról. A lapnak nyilatkozó, az ügyet ismerő forrás szerint erre akár néhány napon belül sor kerülhet.

Fedorovnak eközben felajánlottak egy új pozíciót, amelyben a hadi technológiai fejlesztésekért és a védelmi tárca modernizációjáért felelne, ám két, az ügyet ismerő forrás szerint ezt nem kívánja elfogadni.

Álláspontja szerint csak védelmi miniszterként tudná folytatni az általa elindított reformokat.

Az ukránok július 16. óta minden nap utcára vonulnak Fedorov menesztése miatt. A tüntetéseken Kijevben ezrek vettek részt, miközben több más ukrán városban is kisebb demonstrációkat tartottak.

A tiltakozások hátterében a Fedorov és Szirszkij közötti régóta ismert szakmai konfliktus áll. A beszámolók szerint a két vezető eltérően képzelte el a hadsereg irányítását: míg Fedorov a reformokat és a modernizációt helyezte előtérbe, addig Szirszkijt sokan a szovjet típusú, erősen központosított vezetési modell képviselőjének tartják. Kritikusai szerint túlzottan centralizálta a döntéshozatalt, és mikromenedzselte a hadsereg működését.