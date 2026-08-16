Megszólalt Papp László az akkumulátorgyárról, a Tisza-államtitkárról és a villás nyelvről

Debrecen polgármestere közösségi oldalán úgy fogalmazott: egyetért azzal az alapvetéssel, hogy az akkumulátorgyáraknak is minden vonatkozó jogszabályt be kell tartaniuk, a hatóságoknak pedig a szabályokat „az utolsó betűig” be kell tartatniuk. A polgármester ugyanakkor vitatta Vitézy Dávid miniszter bejelentésének gyakorlati jelentőségét. Szerinte a környezetvédelmi jogsértés miatt bejelentett korlátozás nem jelenti azt, hogy az érintett beruházó leállítja a már megkezdett beruházást.

Debrecen polgármestere kemény reakciót adott Tárkányi Zsoltnak az akkumulátorgyárak kérdésében - a képen a CATL telephelye

Fotó: Joó István Facebook-oldala

Visszaütött az akkumulátorgyárak kritikája

Papp László értelmezése szerint a kiemelő rendeletek alapján biztosított gyorsabb eljárások és kedvezőbb beépítési szabályok alkalmazásának lehetőségét veszítheti el átmenetileg a beruházó. Ha azonban a meglévő engedélyei alapján folytathatja a munkát, illetve az általános építési szabályok szerinti jogai továbbra is megilletik, akkor a beruházás nem feltétlenül áll le.

„Ez aztán a keménység!” – írta a polgármester, aki szerint a bejelentett tiltásnak csak akkor lehet tényleges jelentősége, ha a beruházónak a meglévő engedélyei mellett újabb engedélyt is kellene kérnie.

A debreceni polgármester Tárkányi Zsolt szerepét is szóvá tette. Szerinte a „kettős beszédnek megvannak a kockázatai”, mivel Tárkányi a TISZA-kormány tagjaként a kormányzati döntések részese és azokért felelősséget is visel.

Papp László felvetette:

ha az akkumulátorgyárak Magyarországra telepítése korábban „történelmi bűn” volt, akkor hogyan értékelhető az, hogy a Tisza-kormány első jelentős külföldi ipari beruházásaként éppen egy akkumulátorgyár építését jelentették be az esztergomi Suzukinál.

„Ez már az Önök kormányzati teljesítménye, Tárkányi úr!” – fogalmazott.

A polgármester szerint további ellentmondás, hogy miközben Tárkányi a közösségi médiában az akkumulátorgyárak ellen szólítja fel a debrecenieket, a kormány tagjai közben Debrecenben az akkumulátoripar képviselőivel tárgyalnak a kormány akkumulátoripari stratégiájáról.

Papp László szerint ez azt mutatja, hogy a kormányzat az akkumulátoripart továbbra is a magyar gazdaság stratégiai ágazatának tekinti.

A TISZA-kormány nem lesz partner abban, hogy a kínai CATL akkumulátorgyártó a meglévő debreceni első gyára mellé egy másodikat és egy harmadikat is felépítsen – mondta még májusban Tárkányi Zsolt, képviselő, parlamenti államtitkár.

Szigorúbb szabályokat sürget a debreceni polgármester

Debrecen vezetője ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az ipari beruházásokkal kapcsolatos szabályozást szigorítani és a jogszabályokat következetesen be kell tartatni.

A környezet védelmét tudni kell a gazdaság fejlődésével összehangolni és biztosítani, mert ez Magyarország és ez Debrecen érdeke

– írta Papp László.