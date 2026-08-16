Deviza
EUR/HUF362,98 0% USD/HUF313,68 0% GBP/HUF424,27 -0,04% CHF/HUF385,51 -0,04% PLN/HUF84,25 0% RON/HUF69,3 0% CZK/HUF14,99 0% EUR/HUF362,98 0% USD/HUF313,68 0% GBP/HUF424,27 -0,04% CHF/HUF385,51 -0,04% PLN/HUF84,25 0% RON/HUF69,3 0% CZK/HUF14,99 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
akkumulátorgyár
környezetvédelem
Debrecen

Megszólalt Papp László az akkumulátorgyárról, a Tisza-államtitkárról és a villás nyelvről

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Papp László, Debrecen polgármestere élesen reagált Tárkányi Zsolt, a Tisza-kormány tagjának az akkumulátorgyárakkal kapcsolatos kijelentéseire. A városvezető szerint minden ipari beruházónak be kell tartania a jogszabályokat, ugyanakkor a hatósági jogkörök nem az önkormányzatoknál, hanem a kormány által felügyelt kormányhivataloknál vannak. Papp László mindezt arra reagálva mondta, hogy Tárkányi súlyos kritikát fogalmazott meg az akkumulátorgyárak betelepítéséről, miközben a kormány épp az esztergomi Suzuki-gyár melletti hasonló beruházást jelentett be.
VG
2026.08.16, 13:33
Frissítve: 2026.08.16, 13:34

Debrecen polgármestere közösségi oldalán úgy fogalmazott: egyetért azzal az alapvetéssel, hogy az akkumulátorgyáraknak is minden vonatkozó jogszabályt be kell tartaniuk, a hatóságoknak pedig a szabályokat „az utolsó betűig” be kell tartatniuk. A polgármester ugyanakkor vitatta Vitézy Dávid miniszter bejelentésének gyakorlati jelentőségét. Szerinte a környezetvédelmi jogsértés miatt bejelentett korlátozás nem jelenti azt, hogy az érintett beruházó leállítja a már megkezdett beruházást.

CATL, Debrecen, gyár, akkumulátorgyár
Debrecen polgármestere kemény reakciót adott Tárkányi Zsoltnak az akkumulátorgyárak kérdésében - a képen a CATL telephelye
Fotó: Joó István Facebook-oldala

Visszaütött az akkumulátorgyárak kritikája

Papp László értelmezése szerint a kiemelő rendeletek alapján biztosított gyorsabb eljárások és kedvezőbb beépítési szabályok alkalmazásának lehetőségét veszítheti el átmenetileg a beruházó. Ha azonban a meglévő engedélyei alapján folytathatja a munkát, illetve az általános építési szabályok szerinti jogai továbbra is megilletik, akkor a beruházás nem feltétlenül áll le.

„Ez aztán a keménység!” – írta a polgármester, aki szerint a bejelentett tiltásnak csak akkor lehet tényleges jelentősége, ha a beruházónak a meglévő engedélyei mellett újabb engedélyt is kellene kérnie.

A debreceni polgármester Tárkányi Zsolt szerepét is szóvá tette. Szerinte a „kettős beszédnek megvannak a kockázatai”, mivel Tárkányi a TISZA-kormány tagjaként a kormányzati döntések részese és azokért felelősséget is visel.

Papp László felvetette: 

ha az akkumulátorgyárak Magyarországra telepítése korábban „történelmi bűn” volt, akkor hogyan értékelhető az, hogy a Tisza-kormány első jelentős külföldi ipari beruházásaként éppen egy akkumulátorgyár építését jelentették be az esztergomi Suzukinál.

„Ez már az Önök kormányzati teljesítménye, Tárkányi úr!” – fogalmazott.

A polgármester szerint további ellentmondás, hogy miközben Tárkányi a közösségi médiában az akkumulátorgyárak ellen szólítja fel a debrecenieket, a kormány tagjai közben Debrecenben az akkumulátoripar képviselőivel tárgyalnak a kormány akkumulátoripari stratégiájáról.

Papp László szerint ez azt mutatja, hogy a kormányzat az akkumulátoripart továbbra is a magyar gazdaság stratégiai ágazatának tekinti.

A TISZA-kormány nem lesz partner abban, hogy a kínai CATL akkumulátorgyártó a meglévő debreceni első gyára mellé egy másodikat és egy harmadikat is felépítsen – mondta még májusban Tárkányi Zsolt, képviselő, parlamenti államtitkár.

Szigorúbb szabályokat sürget a debreceni polgármester

Debrecen vezetője ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az ipari beruházásokkal kapcsolatos szabályozást szigorítani és a jogszabályokat következetesen be kell tartatni.

A környezet védelmét tudni kell a gazdaság fejlődésével összehangolni és biztosítani, mert ez Magyarország és ez Debrecen érdeke

– írta Papp László.

A polgármester ezzel egyszerre érvelt a környezetvédelmi előírások szigorú betartatása és az ipari beruházások fenntartása mellett, miközben politikai támadást intézett a TISZA-kormány akkumulátoriparral kapcsolatos álláspontjának ellentmondásai miatt.

Kapcsolódó

Fenntarthatóság

Fenntarthatóság
632 cikk

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu