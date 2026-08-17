Döntött az Alkotmánybíróság: elutasították a panaszokat, marad az Alaptörvény-módosítás – Sulyok Tamás ügye sem fordult vissza

Döntött az Alkotmánybíróság a 17. alkotmánymódosítás ellen benyújtott kifogásokról, és mindhárom panaszt elutasította, illetve nem vizsgálta érdemben. A módosítás így hatályban marad, vagyis a Sulyok Tamás köztársasági elnöki megbízatásának megszüntetését, a képviselői mandátum 12 éves korlátozását és az alkotmánybírók 70 éves korhatárát érintő rendelkezések is érvényben maradnak – írta a 24.hu.

Marad a 17. alkotmánymódosítás, miután az Alkotmánybíróság elutasította az ellene benyújtott panaszokat / Fotó: Ladóczki Balázs

Az Alkotmánybíróság döntése alapján marad a 17. alkotmánymódosítás, amelyet a parlament júliusban 139 igen szavazattal, 6 nem mellett fogadott el. A Fidesz és a KDNP képviselői nem vettek részt a szavazáson.

A panaszok egyik legfontosabb eleme Sulyok Tamás korábbi köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését támadta.

A kifogások szerint az államfő eltávolítása közjogilag érvénytelen lehetett, az Alkotmánybíróság azonban arra jutott, hogy nincs hatásköre az alkotmánymódosítás tartalmának felülvizsgálatára.

A testület szerint az ilyen eljárásban azt vizsgálhatja, hogy az alkotmánymódosítást az előírt eljárási szabályok szerint fogadták-e el és hirdették-e ki. A benyújtott panasz azonban nem olyan eljárási jogsértést állított, amely alapján az Alkotmánybíróság érdemben vizsgálhatta volna a módosítást.

A többségi álláspont lényege, hogy az Alkotmánybíróság nem válhat az Országgyűlés mellett működő társalkotmányozóvá. Ez egyben azt is jelenti, hogy önmagában az alkotmánymódosítás tartalmának vitatása nem elegendő ahhoz, hogy a taláros testület megsemmisítse annak rendelkezéseit.

Magyar Péter közleményében úgy értékelte az Alkotmánybíróság döntését, hogy a Fidesz által megválasztott alkotmánybírók elutasították a kormánypárti képviselők valamennyi beadványát.

A miniszterelnök szerint ezzel alkotmányosnak bizonyult Sulyok Tamás eltávolítása, a 12 éves képviselői cikluskorlát, valamint a 70 éves alkotmánybírói korhatár is.

Magyar Péter szerint a döntés fontos visszaigazolása a kormány alkotmánymódosításának, és egyben azt mutatja, hogy a Fidesz által korábban megválasztott alkotmánybírók sem találtak jogi alapot a kifogásoknak. A politikus a közleményben arra is utalt, hogy a határozatnak a korábbi kormányzati döntéseket érintő politikai vitákban is jelentősége lehet.