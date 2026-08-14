Döntött az Alkotmánybíróság: az államfőt érintő beadványról még nincs állásfoglalás

Elutasította pénteken az Alkotmánybíróság a Magyarország Alaptörvényének tizenhatodik módosítása (2026. június 15.) 5. cikke alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványt – derült ki az Alkotmánybíróság pénteki közleményéből.

Elutasító határozatot tett közzé az Alkotmánybíróság / Fotó: Ladóczki Balázs

Az erről szóló határozat indoklásából kiderül, hogy az Alkotmánybíróság azt állapította meg, hogy az az indítványozói álláspont, amely szerint az Alkotmánybíróság azért vizsgálhatná felül az Alaptörvény egy konkrét módosítását, mert bár azt az Alaptörvény S) cikkében meghatározott eljárás szerint fogadták el, de tárgya, funkciója vagy időbeli jellege miatt mégsem tekinthető alaptörvény-módosításnak, fogalmilag nem eljárási, hanem – az Alaptörvény 24. cikk (5) bekezdése és az Abtv. 24/A. § (1) bekezdése alapján az Alkotmánybíróság hatáskörén kívül eső – tartalmi kontrollra irányul.

A fentiek alapján az Alkotmánybíróság az Alaptörvény 24. cikk (5) bekezdése és az Abtv. 24/A. § (1) bekezdése alapján az ügyben a hatásköre hiányát állapította meg, és az indítványt az Abtv. 64. § a) pontja alapján a rendelkező részben foglaltak szerint érdemi vizsgálat nélkül visszautasította.

Mint ismert, az Alaptörvény módosításának alkotmányossági vizsgálatát a Fidesz és KDNP nyújtotta be az Alkotmánybírósághoz.