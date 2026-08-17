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Alkotmánybíróság
képviselő
döntés
Sulyok Tamás

Hétfőn eldől, hogy egy alkotmányos válságba sodródik-e Magyarország: jön az Alkotmánybíróság mindent eldöntő ítélete – Sulyok Tamás eltávolítása is napirenden lesz

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Hétfőn napirendre kerül az Alkotmánybíróság teljes ülésén az Alaptörvény 17. módosításának több, politikailag kiemelt jelentőségű rendelkezése. A testület a Sulyok Tamás köztársasági elnöki megbízatásának megszüntetésére, a parlamenti képviselők újraválaszthatóságának 12 éves korlátozására, valamint az alkotmánybírák 70 éves korhatárhoz kötött nyugdíjazására vonatkozó szabályokat is vizsgálja. Az Alkotmánybíróság eredetileg még csütörtökön tárgyalta volna az ügyeket.
VG
2026.08.17, 06:51

Az Alkotmánybíróság honlapján közzétett napirend szerint az ügyeket eredetileg már csütörtökön tárgyalta volna a testület, a teljes ülés azonban hétfőre került át. Mindez annak ellenére történik, hogy az Alkotmánybíróságon hivatalosan augusztus 28-ig ítélkezési szünet van. Az Alaptörvény 17. módosításának érintett rendelkezései miatt a Fidesz és a KDNP parlamenti képviselői utólagos normakontrollt kezdeményeztek derül ki a 24.hu cikkéből. A beadványok középpontjában többek között a köztársasági elnök megbízatásának megszüntetésére vonatkozó új szabály áll.

Alkotmánybíróság
Ma ülésezik az Alkotmánybíróság
Fotó: Ladóczki Balázs

Csak az eljárást vizsgálhatja az Alkotmánybíróság

A Sulyok Tamás megbízatásával kapcsolatos rendelkezést az ellenzéki képviselők eljárási okokból támadták meg. Álláspontjuk szerint az alkotmánymódosítás nem felelt meg az előírt eljárási követelményeknek, ezért azt a rendelkezést is megsemmisítenék, amely szerint „az Alaptörvény tizenhetedik módosításának hatálybalépését követő napon a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik”.

Az ügy különlegessége, hogy 

az Alkotmánybíróság az Alaptörvény módosításának tartalmát nem, csak annak elfogadására vonatkozó eljárási szabályok betartását vizsgálhatja.

Ennek hátterében az áll, hogy a Fidesz–KDNP 2013-ban megszüntette az Alkotmánybíróság hatáskörét az Alaptörvény-módosítások tartalmi alkotmányossági felülvizsgálatára.

Sulyok Tamás júniusban maga is az Alkotmánybírósághoz fordult az egyes közjogi méltóságok elmozdítását lehetővé tevő alkotmánymódosítási lehetőségek miatt. Az ügyben akkor már összehívták a testület ülését, azt azonban végül nem tartották meg. A 15 alkotmánybíró közül ugyanis heten személyes és közvetlen érintettségre hivatkozva kizárták magukat az ügy tárgyalásából. Emiatt az Alkotmánybíróság akkor nem tudott érdemben eljárni.

A hétfői teljes ülés így nemcsak Sulyok Tamás köztársasági elnöki megbízatásának megszüntetését érintheti, hanem a parlamenti képviselők újraválaszthatóságára, valamint az alkotmánybírák szolgálati idejére vonatkozó új szabályok sorsáról is dönthet.

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