Deviza
EUR/HUF363,24 -0,04% USD/HUF314,86 -0,06% GBP/HUF424,99 0% CHF/HUF386,85 -0,04% PLN/HUF84,25 -0,06% RON/HUF69,32 -0,1% CZK/HUF15 +0% EUR/HUF363,24 -0,04% USD/HUF314,86 -0,06% GBP/HUF424,99 0% CHF/HUF386,85 -0,04% PLN/HUF84,25 -0,06% RON/HUF69,32 -0,1% CZK/HUF15 +0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
államfő
Alkotmánybíróság
Sulyok Tamás

Csütörtökön akár alkotmányos válságba is sodródhat Magyarország: nehéz órák várnak Magyar Péterre – az Alkotmánybíróság vizsgálja Sulyok Tamás elmozdítását

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Sulyok Tamás elmozdítása mellett még három ügyet vizsgál a testület. Az Alkotmánybíróság akár súlyos helyzetet is előidézhet.
VG
2026.08.13, 06:20
Frissítve: 2026.08.13, 06:23

Csütörtökön ülésezik az Alkotmánybíróság, a napirend szerint négy ügyet tárgyalnak majd. Az első az Alaptörvény 17. módosítása miatt beadott utólagos normakontroll a köztársasági elnöki megbízatás megszűnésével kapcsolatban, ezt a Fidesz–KDNP kezdeményezte – írta az InfoStart.

Sulyok Tamás Alkotmánybíróság köztársasági elnök
Az Alkotmánybíróság csütörtökön vizsgálja Sulyok Tamás elmozdítását / Fotó: Németh András Péter/MW

A második ügy az Alaptörvény 16. módosítása miatti utólagos normakontroll a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokkal kapcsolatban, amelyet szintén a Fidesz-KDNP politikusai nyújtották be.

A harmadik és a negyedik ügy pedig az Alaptörvény 17. módosítása miatti utólagos normakontroll az országgyűlési képviselők 12 éves mandátum korlátja, illetve az alkotmánybírók 70 éves életkorhatára miatt. Ezeket szintén a Fidesz–KDNP kezdeményezte.

Súlyos helyzetet okozhat az Alkotmánybíróság döntése

Hack Péter szerint akár egy súlyos válsághelyzetet is előidézhet csütörtökön az Alkotmánybíróság. A 24.hu-nak nyilatkozó neves jogtudós ugyanis azt sem tartja kizártnak, hogy az Alkotmánybíróság megsemmisíti a Sulyok Tamás eltávolításáról szóló passzust, aminek ismét csak beláthatatlan következményei lehetnek.

Már csak amiatt is, mivel Sulyok utódját már megválasztotta az Országgyűlés. Mint ismert, a parlament kedden Baka Andrást választotta Magyarország köztársasági elnökévé. A határozat annak elfogadásakor lépett hatályba, az új államfő azonban csak augusztus 19-én lép hivatalba.

A Tisza párt indoklása szerint a korábbi főbíró több évtizedes hazai és nemzetközi jogászi, illetve bírói tapasztalattal rendelkezik. Baka András jogtudós, főiskolai tanár, az állam- és jogtudományok kandidátusa. 1990 és 1998 között az Államigazgatási Főiskola főigazgatója, 1991 és 2008 között pedig az Emberi Jogok Európai Bíróságának bírája volt. Az Országgyűlés 2009-ben választotta meg a Legfelsőbb Bíróság elnökének.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu