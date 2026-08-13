Csütörtökön akár alkotmányos válságba is sodródhat Magyarország: nehéz órák várnak Magyar Péterre – az Alkotmánybíróság vizsgálja Sulyok Tamás elmozdítását

Csütörtökön ülésezik az Alkotmánybíróság, a napirend szerint négy ügyet tárgyalnak majd. Az első az Alaptörvény 17. módosítása miatt beadott utólagos normakontroll a köztársasági elnöki megbízatás megszűnésével kapcsolatban, ezt a Fidesz–KDNP kezdeményezte – írta az InfoStart.

Az Alkotmánybíróság csütörtökön vizsgálja Sulyok Tamás elmozdítását / Fotó: Németh András Péter/MW

A második ügy az Alaptörvény 16. módosítása miatti utólagos normakontroll a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokkal kapcsolatban, amelyet szintén a Fidesz-KDNP politikusai nyújtották be.

A harmadik és a negyedik ügy pedig az Alaptörvény 17. módosítása miatti utólagos normakontroll az országgyűlési képviselők 12 éves mandátum korlátja, illetve az alkotmánybírók 70 éves életkorhatára miatt. Ezeket szintén a Fidesz–KDNP kezdeményezte.

Súlyos helyzetet okozhat az Alkotmánybíróság döntése

Hack Péter szerint akár egy súlyos válsághelyzetet is előidézhet csütörtökön az Alkotmánybíróság. A 24.hu-nak nyilatkozó neves jogtudós ugyanis azt sem tartja kizártnak, hogy az Alkotmánybíróság megsemmisíti a Sulyok Tamás eltávolításáról szóló passzust, aminek ismét csak beláthatatlan következményei lehetnek.

Már csak amiatt is, mivel Sulyok utódját már megválasztotta az Országgyűlés. Mint ismert, a parlament kedden Baka Andrást választotta Magyarország köztársasági elnökévé. A határozat annak elfogadásakor lépett hatályba, az új államfő azonban csak augusztus 19-én lép hivatalba.

A Tisza párt indoklása szerint a korábbi főbíró több évtizedes hazai és nemzetközi jogászi, illetve bírói tapasztalattal rendelkezik. Baka András jogtudós, főiskolai tanár, az állam- és jogtudományok kandidátusa. 1990 és 1998 között az Államigazgatási Főiskola főigazgatója, 1991 és 2008 között pedig az Emberi Jogok Európai Bíróságának bírája volt. Az Országgyűlés 2009-ben választotta meg a Legfelsőbb Bíróság elnökének.