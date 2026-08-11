Elszabadult a pokol a Hormuzi-szorosban: Amerika tüzet nyitott egy hajóra, miután az megpróbálta áttörni a blokádot

Az amerikai hadsereg tüzet nyitott egy panamai zászló alatt közlekedő teherhajóra, amely kedd hajnalban megpróbálta áttörni az iráni kikötők köré vont amerikai blokádot. Az incidens az amerikai fellépés szigorítását jelzi, miközben a Trump-adminisztráció gazdasági nyomásgyakorlással igyekszik megszorongatni az iráni rezsimet.

Tüzet nyitottak egy hajóra az amerikaiak a Hormuzi-szorosnál / Fotó: Atta Kenare / AFP (kpünk illusztráció)

A Wall Street Journalnak név nélkül nyilatkozó tisztviselő szerint egy amerikai katonai helikopter tüzet nyitott a hajó kormánylapátjára, miután annak legénysége figyelmen kívül hagyta az iráni kikötők tengeri blokádját érvényesítő amerikai erők figyelmeztetéseit.

A kedden, még napkelte előtt történt incidenssel kapcsolatban egyelőre nem érkezett jelentés áldozatokról. Az amerikai tisztviselő közlése szerint a megtámadott hajó személyzete a történtek után vélhetően megpróbált átszállni egy másik polgári hajóra.

Elismerték az akciót az amerikaiak

Korábban kedden a Vanguard tengeri biztonsági vállalat arról számolt be, hogy a Vela Nova nevű, panamai zászló alatt közlekedő konténerszállító hajót egy helikopterről indított rakéta találta el, miközben nyugati irányban haladt az Ománi-öbölben, mintegy 71 tengeri mérföldre Pakisztán partjaitól.

„A rakéta eltalálta a hajót, és tüzet okozott, amelyet később sikerült eloltani” – közölte a Vanguard az incidensről kiadott első jelentésében. A vállalat hozzátette, hogy a legénység mind a 17 tagja megvan.

Júniusban három indiai tengerész vesztette életét egy, az Irán elleni blokád érvényesítését célzó amerikai műveletben. Ezek voltak az első jelentett halálos áldozatai az Amerikai Egyesült Államok azon fellépésének, amelynek célja, hogy megfossza Iránt az olajexportból származó bevételektől, és ezzel olyan megállapodásra kényszerítse, amely véget vet a február vége óta tartó iráni háborúnak.

Sokk: szertefoszlott minden remény, zárva marad a Hormuzi-szoros – elképesztő ütemben emelkedik az olaj ára

Újabb fordulatot vett az Irán és az Amerikai Egyesült Államok közötti konfliktus, és a jelek szerint egyre távolabb kerülhet a megoldás, amely újra megnyitná a világ egyik legfontosabb energiaszállítási útvonalát. Donald Trump hétfőn olyan kártérítési követelésekkel állt elő Teheránnal szemben, amelyek korábban nem szerepeltek az amerikai tárgyalási feltételek között. Eközben a Bank of America (BofA) arra figyelmeztet, hogy az olajárak emelkedése a tél folyamán is folytatódhat, amennyiben az Egyesült Államoknak és Iránnak nem sikerül megállapodnia a Hormuzi-szoros újranyitásáról.