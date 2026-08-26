Turnéra indult a brüsszeli csúcsvezető, hamarosan Budapestre is megérkezik, fontos üzenetet hozhat – tavaly Orbán Viktorral tárgyalt
António Costa, az Európai Tanács elnöke a következő hetekben meglátogatja az uniós vezetőket országuk fővárosában. Ez az éves szokásos látogatássorozat a tagállamok fővárosaiban lehetőséget ad Costa számára ahhoz, hogy megismerje az állam-, illetve kormányfők véleményét, különösen az Európai Unió következő hosszú távú költségvetéséréről, egyúttal segítenek majd előkészíteni a terepet a közelgő európai tanácsi ülések és nemzetközi csúcstalálkozók céljára.
Az Európai Tanács közleménye szerint a tagállami fővárosokba tervezett látogatások alatt a megbeszélések fókuszában
- a védelem,
- a versenyképesség,
- a bővítés, és
- Ukrajna támogatása áll majd.
Ugyanakkor a kiemelkedő téma minden bizonnyal az EU következő hosszú távú költségvetése lesz. Ezek az eszmecserék alapvető fontosságú, 360 fokos képet adnak a tagállamok prioritásairól és elvárásairól, biztosítva, hogy az Európai Tanács munkája továbbra is tükrözze Európa realitásait.
António Costa augusztus 25. és szeptember 17. között a legtöbb uniós tagállamba ellátogat majd. A látogatássorozata első hetében, augusztus 25-én Pozsonyban találkozott Robert Fico szlovák miniszterelnökkel, Tallinnban pedig Kristen Michal észt miniszterelnökkel. Augusztus 26-án Rigába látogat, hogy találkozzon Andris Kulbergs lett miniszterelnökkel, majd Vilniusba utazik, hogy találkozzon Gitanas Nausėda litván elnökkel.
Augusztus 27-én Prágában találkozik Andrej Babis cseh miniszterelnökkel.
Mivel a következő hetek programját még nem hozták nyilvánosságra, így arról egyelőre nincs hivatalos információ, hogy Costa mikor látogat Budapestre, és mikor tárgyal majd Magyar Péter miniszterelnökkel.
Ukrajna idén is fontos téma
A tavalyi körútja során szeptember 10-én érkezett Budapestre, ahol akkor még Orbán Viktor fogadta őt miniszterelnökként. Costa akkor szerette volna meggyőzni Orbán Viktort a magyar vétó feloldásáról Ukrajna uniós csatlakozási fejezeteinek ügyében. A portugál politikus fő célja az volt, hogy Magyarország ne akadályozza a tárgyalási klaszterek megnyitását. A kormány azonban eddig következetesen ellenezte a gyorsított eljárást, hivatkozva Ukrajna belső problémáira. Az akkori magyar álláspont szerint Kijev a háború közepette nem tudja teljesíteni a jogállamisági feltételeket, ráadásul a kárpátaljai magyar kisebbség jogait rendszeresen megsértik.
Az őszi turné keretében Costa nemcsak uniós vezetőkkel ült asztalhoz. Augusztus 24-én több európai vezető is Kijevbe látogatott, hogy Ukrajna függetlenségének 35. évfordulóján támogatásáról biztosítsa az országot. A vendégek között volt António Costa, az Európai Tanács elnöke, Luc Frieden luxemburgi miniszterelnök, Maia Sandu moldovai elnök, Alar Karis észt elnök, valamint Andy Burnham, az Egyesült Királyság miniszterelnöke. Szibiga köszönetet mondott a partnereknek Ukrajna támogatásáért és azért, hogy hozzájárulnak az ország védelmi képességeinek megerősítéséhez.
Costa külön is megerősítette kijevi látogatását: augusztus 24-i programjában a kijevi tartózkodás, valamint a Hajlandók Koalíciójának 13 órakor kezdődő ülésén való részvétel szerepelt.
Össztűz alá került António Costa: Putyin miatt hajba kaptak az EU-csúcson, dühösek a nagyok
Emmanuel Macron francia elnök és Friedrich Merz német kancellár a a június közepédén megtartott, és maratoni hosszúságúra nyúlt EU-csúcson élesen bírálta az Európai Tanács elnökét, mert párbeszédet sürget Oroszországgal az orosz-ukrán háború lezárása kapcsán. Ám úgy tűnik, hogy az uniós tagállamok többsége Antonio Costa álláspontjával ért egyet, így az EU két legnagyobb országa ütközési pályára állt a többséggel.
A találkozón Costa hangsúlyozta, hogy az EU-nak készen kell állnia arra, hogy felelősséget vállaljon az Oroszországgal való együttműködésért, amikor eljön az ideje. A tagállamok vezetőinek többsége egyre inkább azt szeretné, ha Európa nagyobb szerepet vállalna az orosz–ukrán tárgyalásokban, ám néhányan továbbra is óvatosak a tárgyalások Oroszországgal való megnyitása kapcsán, különösen addig, míg Vlagyimir Putyin nem hajlandó engedményeket tenni.