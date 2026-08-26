Turnéra indult a brüsszeli csúcsvezető, hamarosan Budapestre is megérkezik, fontos üzenetet hozhat – tavaly Orbán Viktorral tárgyalt

António Costa, az Európai Tanács elnöke a következő hetekben meglátogatja az uniós vezetőket országuk fővárosában. Ez az éves szokásos látogatássorozat a tagállamok fővárosaiban lehetőséget ad Costa számára ahhoz, hogy megismerje az állam-, illetve kormányfők véleményét, különösen az Európai Unió következő hosszú távú költségvetéséréről, egyúttal segítenek majd előkészíteni a terepet a közelgő európai tanácsi ülések és nemzetközi csúcstalálkozók céljára.

António Costa őszi turnéja idén sem marad el / Fotó: Danylo Antoniuk / AFP

Az Európai Tanács közleménye szerint a tagállami fővárosokba tervezett látogatások alatt a megbeszélések fókuszában

a védelem,

a versenyképesség,

a bővítés, és

Ukrajna támogatása áll majd.

Ugyanakkor a kiemelkedő téma minden bizonnyal az EU következő hosszú távú költségvetése lesz. Ezek az eszmecserék alapvető fontosságú, 360 fokos képet adnak a tagállamok prioritásairól és elvárásairól, biztosítva, hogy az Európai Tanács munkája továbbra is tükrözze Európa realitásait.

António Costa augusztus 25. és szeptember 17. között a legtöbb uniós tagállamba ellátogat majd. A látogatássorozata első hetében, augusztus 25-én Pozsonyban találkozott Robert Fico szlovák miniszterelnökkel, Tallinnban pedig Kristen Michal észt miniszterelnökkel. Augusztus 26-án Rigába látogat, hogy találkozzon Andris Kulbergs lett miniszterelnökkel, majd Vilniusba utazik, hogy találkozzon Gitanas Nausėda litván elnökkel.

Augusztus 27-én Prágában találkozik Andrej Babis cseh miniszterelnökkel.

Mivel a következő hetek programját még nem hozták nyilvánosságra, így arról egyelőre nincs hivatalos információ, hogy Costa mikor látogat Budapestre, és mikor tárgyal majd Magyar Péter miniszterelnökkel.

Ukrajna idén is fontos téma

A tavalyi körútja során szeptember 10-én érkezett Budapestre, ahol akkor még Orbán Viktor fogadta őt miniszterelnökként. Costa akkor szerette volna meggyőzni Orbán Viktort a magyar vétó feloldásáról Ukrajna uniós csatlakozási fejezeteinek ügyében. A portugál politikus fő célja az volt, hogy Magyarország ne akadályozza a tárgyalási klaszterek megnyitását. A kormány azonban eddig következetesen ellenezte a gyorsított eljárást, hivatkozva Ukrajna belső problémáira. Az akkori magyar álláspont szerint Kijev a háború közepette nem tudja teljesíteni a jogállamisági feltételeket, ráadásul a kárpátaljai magyar kisebbség jogait rendszeresen megsértik.